El Gobierno declarará zona catastrófica por los terremotos en Granada y prevé indemnizaciones de más de 100 millones

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno declarará "zona catastrófica" los municipios afectados por los terremotos en Granada. Se lo ha trasladado, junto al subdelegado del Gobierno, a los 18 alcaldes de municipios más perjudicados y a una asociación de vecinos afectados por la sucesión de seísmos registrados en la provincia desde el pasado 14 de agosto. Tras reunirse con ellos ha explicado que prevén pagar más de 100 millones de euros en indemnizaciones a través del Consorcio de Compensación de Seguros

Según ha confirmado el ministro, ya se han recibido 27.500 solicitudes de indemnización por daños materiales, con un coste estimado hasta de 72 millones de euros. Ha explicado que esperan que la cifra aumente a medida que se vayan registrando más solicitudes, aunque las estimaciones apuntan a que podría alcanzar las 60.000 peticiones, teniendo en cuenta que actualmente se registran alrededor de 2.000 requerimientos diarios.

Carlos Cuerpo ha destacado la magnitud de este episodio de seísmos comparándolo con el registrado en la provincia de Granada hace cinco años: "Por poner una dimensión equivalente, el enjambre sísmico que tuvo lugar en 2021 supuso unas 13.000 solicitudes de indemnización y un coste total de 17 millones" de euros, una cifra muy inferior a la que se prevé alcanzar en esta ocasión.

La mayor parte de los daños corresponde a viviendas. De hecho, el 95% de los expedientes tramitados afectan a viviendas y comunidades de propietarios, que suman casi 25.800 solicitudes y una valoración económica superior a los 65 millones de euros. Más de la mitad de estos daños se concentran en el área metropolitana de Granada.

El resto de las reclamaciones corresponden a comercios, almacenes, oficinas, instalaciones industriales, vehículos y otras infraestructuras. En conjunto, el Consorcio contabiliza más de 27.400 expedientes registrados.

Refuerzo de peritos y primeros pagos a los afectados

Tras confirmar que el Gobierno aprobará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica" ha recordado que así se pondrán complementar las indemnizaciones del Consorcio con otras ayudas públicas destinadas a la recuperación de los municipios afectados por los terremotos.

Para agilizar la gestión de las subvenciones, el Consorcio ha reforzado sus canales de atención telefónica y telemática y ha puesto en marcha medidas extraordinarias de simplificación administrativa. Además, ha movilizado a 146 peritos especializados, una cifra que aumentará hasta 250 en los próximos días.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Economía, más de 15.000 solicitudes ya cuentan con un perito asignado, se ha contactado con 8.600 afectados y se han realizado unas 2.400 visitas de inspección. Asimismo, las primeras indemnizaciones han comenzado a abonarse este mismo miércoles.

El vicepresidente primero ha señalado que el objetivo es que la gran mayoría de los pagos pueda realizarse en un plazo de entre tres y cuatro meses, aunque ha pedido a los afectados que todavía no hayan presentado su solicitud que lo hagan cuanto antes para agilizar la tramitación de los expedientes.