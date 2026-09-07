Leonor inicia este lunes las clases de Políticas en la Universidad Carlos III de Getafe

La princesa Leonor comienza este lunes las clases del grado de Ciencias Políticas que va a cursar a lo largo de los próximos cuatro años en la Universidad Carlos III. Una nueva etapa en la trayectoria vital de la heredera de la Corona que emprende tras concluir la etapa de formación militar de los últimos tres años en los Ejércitos de Tierra, del Aire y en la Armada.

Desde este lunes, fecha en la que está previsto el inicio de las clases en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas —ubicada en Getafe— la Princesa de Asturias asistirá a las clases como una alumna más de esta universidad pública.

Los reyes Felipe y Letizia anunciaron oficialmente a finales de abril mediante un comunicado de la Casa Real cuáles eran los estudios escogidos para que su hija completara su formación.

Leonor ha tenido que superar el proceso de selección habitual que se aplica para entrar en la universidad a todos los estudiantes que han completado el bachillerato en el extranjero, como es su caso.

Su presencia en el campus de Getafe obligará a un despliegue de seguridad en el que se va a tratar de compatibilizar las necesidades de las fuerzas de seguridad con la actividad académica de la princesa y de sus compañeros de clase, más allá de la expectación que causará entre la comunidad universitaria, sobre todo en los primeros días de curso.