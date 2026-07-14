Leonor elogia a sus "influencers" premiados en los Princesa de Girona 2026 en un discurso alternando castellano y catalán

La princesa Leonor ha elogiado a los seis premiados en los premios Princesa de Girona 2026, a quien ha asegurado que son sus "influencers". Con un discurso alternando catalán y castellano y pronunciado desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Leonor ha "confesado" que los premiados en esta gala "le inspiran" y ha elogiado los logros que han conseguido.

"A mí lo que me gusta de mis influencers favoritos es que: entrenan bacterias, se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento y desde la oscuridad y la entraña, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico o normalizan la amabilidad", ha enumerado Leonor. "Me parece que voy a dejar de llamarlos influencers. Desde ahora son oficialmente para mí: inteligentes naturales", ha añadido antes de hablar en catalán.

Los seis premiados han sido tres mujeres y tres hombres. Hatim Azahri ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona Social 2026 y es fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec; Patricia Aymà, Premio CreaEmpresa, es biotecnóloga y cofundadora de Benviro, una empresa de bioplásticos biodegradables; Gemma Blasco, Premio Arte, es directora y guionista de cine; Rafael Luque, Investigación, es especialista en el estudio de exoplanetas; Mercedes Bidart, Princesa de Girona Internacional CreaEmpresa, es emprendedora social y cofundadora de Quipu, una plataforma tecnológica que facilita el acceso a financiación a pequeños negocios y emprendedores de la economía informal en América Latina y José Eduardo Méndez, Premio Internacional Investigación, es astrofísico mexicano especializado en nebulosas ionizadas y abundancias químicas.

Los galardonados de los Premios Princesa de Girona 2026, Rafael Luque, Patricia Aymà, Hatim Azahri, Mercedes Bidart, José Eduardo Méndez y Gemma Blasco, Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press

Leonor, que ha clausurado la gala por primera vez - habitualmente lo hace Felipe VI -, ha asegurado que "el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida" y ha pedido "proteger el talento joven y acompañarlo" antes de poner el broche final a la gala.