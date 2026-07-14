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Leonor elogia a sus "influencers" premiados en los Princesa de Girona 2026 en un discurso alternando castellano y catalán

  • La gala ha tenido lugar en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona y los premios los ha entregado la princesa Leonor
  • También ha dado un discurso Felipe VI y ha señalado que "progesar juntos es lo único que tiene sentido"
El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor (2i), la infanta Sofía (d) y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i) durante la entrega de los premios Princesa de Girona, este martes en Barcelona.
El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor (2i), la infanta Sofía (d) y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i) durante la entrega de los premios Princesa de Girona, este martes en Barcelona. EFE/ Quique García
Félix Donate Mazcuñán
Félix Donate Mazcuñán

La princesa Leonor ha elogiado a los seis premiados en los premios Princesa de Girona 2026, a quien ha asegurado que son sus "influencers". Con un discurso alternando catalán y castellano y pronunciado desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Leonor ha "confesado" que los premiados en esta gala "le inspiran" y ha elogiado los logros que han conseguido.

"A mí lo que me gusta de mis influencers favoritos es que: entrenan bacterias, se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento y desde la oscuridad y la entraña, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico o normalizan la amabilidad", ha enumerado Leonor. "Me parece que voy a dejar de llamarlos influencers. Desde ahora son oficialmente para mí: inteligentes naturales", ha añadido antes de hablar en catalán.

Los seis premiados han sido tres mujeres y tres hombres. Hatim Azahri ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona Social 2026 y es fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec; Patricia Aymà, Premio CreaEmpresa, es biotecnóloga y cofundadora de Benviro, una empresa de bioplásticos biodegradables; Gemma Blasco, Premio Arte, es directora y guionista de cine; Rafael Luque, Investigación, es especialista en el estudio de exoplanetas; Mercedes Bidart, Princesa de Girona Internacional CreaEmpresa, es emprendedora social y cofundadora de Quipu, una plataforma tecnológica que facilita el acceso a financiación a pequeños negocios y emprendedores de la economía informal en América Latina y José Eduardo Méndez, Premio Internacional Investigación, es astrofísico mexicano especializado en nebulosas ionizadas y abundancias químicas.

Los galardonados de los Premios Princesa de Girona 2026, Rafael Luque, Patricia Aymà, Hatim Azahri, Mercedes Bidart, José Eduardo Méndez y Gemma Blasco,

Los galardonados de los Premios Princesa de Girona 2026, Rafael Luque, Patricia Aymà, Hatim Azahri, Mercedes Bidart, José Eduardo Méndez y Gemma Blasco, Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press

Leonor, que ha clausurado la gala por primera vez - habitualmente lo hace Felipe VI -, ha asegurado que "el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida" y ha pedido "proteger el talento joven y acompañarlo" antes de poner el broche final a la gala.

Felipe VI: "Progresar juntos es lo único que tiene sentido"

Previamente, su padre, Felipe VI, ha elogiado a los premiados por "romper planes, trazar objetivos nuevos" para poner su talento al servicio de la sociedad. "Cada uno de nuestros premiados nos ofrece una certeza: progresar juntos es lo único que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad", ha señalado el monarca en catalán.

Felipe VI también ha señalado que la fundación Princesa de Girona "continúa adelante con su propósito, plenamente consolidada y con complicidades que multiplican su gran capacidad: acompañar el talento de los jóvenes, ayudar a su desarrollo y abrir oportunidades para ponerlo al servicio de la sociedad, pues ellos son fuente de progreso e innovación para encontrar respuestas a los nuevos desafíos".

"A quienes formáis parte de la fundación Princesa de Girona, a los que apoyáis sus objetivos con compromiso, generosidad y acción para que ese acompañamiento sea posible, gracias siempre de todo corazón. A todos, gracias por sumaros a este “movimiento compartido” que busca desde Girona, Cataluña y toda España, transformar realidades para mejorarlas y, así, mejorarnos a todos", ha celebrado Felipe VI en un discurso al inicio de la gala y que ha sido más breve que el de Leonor.

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