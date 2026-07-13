Hora y dónde ver en televisión los Premios Princesa de Girona 2026
- El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogerá por segundo año consecutivo la ceremonia
- Sigue en directo los Premios Princesa de Girona 2026
El martes 14 de julio a las 19:00 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona que acoge por segundo año consecutivo el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El acto estará presidido por los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y se podrá seguir en directo a través de RTVE Play.
Además de la entrega, la familia real protagonizará varias actividades culturales y sociales durante los 14 y 15 de julio.
El martes la Fundación Princesa de Girona celebra la reunión de su Patronato, presidida por el rey, así como la tercera edición del Foro de talento joven. Este debate reúne a más de un centenar de jóvenes profesionales de empresas del Patronato y organizaciones colaboradoras del Tour del talento.
Las actividades continúan el miércoles 15 de julio. En la provincia de Girona, la princesa Leonor y la Infanta Sofía realizarán una visita cultural a las ruinas de Empúries. Posteriormente, y ya acompañadas por Felipe VI y Letizia, asistirán a la reunión del Consejo Asesor Joven de la Fundación y al tradicional encuentro con la comunidad de premiados Princesa de Girona.
¿Quiénes son los galardonados de los Premios Princesa de Girona?
Los protagonistas de la ceremonia serán los seis Premios Princesa de Girona 2026, distinguidos a lo largo del primer semestre del año. Todos ellos representan a una generación de jóvenes que impulsa proyectos con un impacto real en ámbitos tan diversos como la investigación, la ciencia, el emprendimiento, la creación artística o la acción social.
Pese a la diversidad de sus trayectorias, comparten un mismo propósito: contribuir a transformar la sociedad desde el conocimiento, la innovación y el compromiso.
Premio Princesa de Girona Social 2026: Hatim Azahri. Presidente y fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec, desde donde impulsa iniciativas de participación juvenil, deporte inclusivo y acción comunitaria.
Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026: Patricia Aymà. Biotecnóloga, cofundadora, presidenta y directora tecnológica de Benviro, una empresa pionera en el desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos.
Premio Princesa de Girona Arte 2026: Gemma Blasco. Directora y guionista de cine. Su obra, reconocida en festivales nacionales e internacionales, aborda cuestiones sociales desde una mirada ética, contemporánea y profundamente personal. Compagina su actividad creativa con la formación y la mentoría de nuevas generaciones de profesionales del ámbito audiovisual.
Premio Princesa de Girona Investigación 2026: Rafael Luque. Investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y uno de los especialistas internacionales de referencia en el estudio de exoplanetas.
Premio Princesa de Girona Internacional CreaEmpresa 2026: Mercedes Bidart. Emprendedora social y cofundadora de Quipu, una plataforma tecnológica que facilita el acceso a financiación a pequeños negocios y emprendedores de la economía informal en América Latina.
Premio Princesa de Girona Internacional Investigación 2026: José Eduardo Méndez. Astrofísico mexicano especializado en el estudio de nebulosas ionizadas y abundancias químicas. Sus investigaciones han contribuido a resolver uno de los grandes interrogantes de la astrofísica moderna sobre la composición química de las nebulosas, situándolo entre los investigadores latinoamericanos con mayor proyección internacional.