Hora y dónde ver en televisión los Premios Princesa de Girona 2026

El martes 14 de julio a las 19:00 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona que acoge por segundo año consecutivo el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El acto estará presidido por los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y se podrá seguir en directo a través de RTVE Play.

Además de la entrega, la familia real protagonizará varias actividades culturales y sociales durante los 14 y 15 de julio.

El martes la Fundación Princesa de Girona celebra la reunión de su Patronato, presidida por el rey, así como la tercera edición del Foro de talento joven. Este debate reúne a más de un centenar de jóvenes profesionales de empresas del Patronato y organizaciones colaboradoras del Tour del talento.

Las actividades continúan el miércoles 15 de julio. En la provincia de Girona, la princesa Leonor y la Infanta Sofía realizarán una visita cultural a las ruinas de Empúries. Posteriormente, y ya acompañadas por Felipe VI y Letizia, asistirán a la reunión del Consejo Asesor Joven de la Fundación y al tradicional encuentro con la comunidad de premiados Princesa de Girona.