La infanta Sofía conoce a los cachorros de perros guía e inaugura las nuevas instalaciones de la Once

La infanta Sofía ha inaugurado este viernes el nuevo complejo clínico y asistencial de la Fundación Once del Perro Guía, donde ha conocido la labor que desarrolla esta institución, que ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas, y a los cachorros que son educados para ser sus ojos.

En su segundo acto oficial en solitario, la infanta Sofía ha podido acompañar a los cachorros en el Aula de Estimulación Sensorial de este complejo, situado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, que tiene capacidad para 175 perros, y ha conocido las distintas etapas por las que se desarrolla su vida hasta convertirse en los ojos de una persona ciega.

También ha nombrado a uno de los seis cachorros que nacieron hace 20 días en el centro de cría. Ha sido bautizado como Ona (bondadosa, en euskera) y dentro de dos años, al igual que sus hermanos, Ona mejorará la vida de una persona invidente.

La infanta Sofía visita el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía Jose Oliva José Oliva / Europa Press

"Una puerta abierta a la autonomía, libertad, seguridad e inclusión" Una placa recoge desde este viernes el acto protagonizado por la infanta Sofía en unas instalaciones que precisamente inauguró su abuela, la reina Sofía, en 1990, según ha recordado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que ha destacado el apoyo de la Corona a esta labor. "Estas instalaciones son una puerta abierta a la autonomía, libertad, seguridad e inclusión para cientos de personas ciegas que cada día se desplazarán por las calles y pueblos de nuestro país junto a un perro guía", ha indicado Carballeda, que ha relatado el proceso que llevan a cabo los profesionales y las familias educadoras. En su visita, la infanta Sofía ha conocido las distintas etapas (crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y jubilación) por las que pasan estos perros guías y ha recorrido el bloque hospitalario y el de cría. Con cachorros de apenas dos meses en la recién estrenada Aula de Estimulación Sensorial, la hija menor de los reyes ha visto cómo tres futuros perros guía, acompañados de su madre, han comenzado su aprendizaje. La infanta durante su visita EFE/ J.J. Guillén POOL