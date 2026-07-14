Los Premios Princesa de Girona 2026 celebran el talento joven

"Somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces, no es un acto, sino un hábito", Aristóteles. Con esta frase del filósofo griego, ha arrancado la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A la cita, ha seguido la relación de los premiados y una coreografía de la compañía de danza de Silvia Batet sobre el movimiento compartido.

Presidida por los reyes, sentados en la primera fila del patio de butacas, junto con Leonor, la heredera al trono, cuyo título da nombre a los galardones y la infanta Sofía, la gala ha ensalzado el talento de seis jóvenes cuyas ideas, conocimiento y compromiso han generado oportunidades para otros.

Felipe VII ha tomado la palabra en catalán para dar la bienvenida a los presentes y celebrar los logros de los galardonados, a los que el rey se ha referido por su nombre de pila. Luego ha pasado al castellano, ha alternado ambas lenguas cooficiales y ha terminado deseando que la selección española "nos de una alegría" esta noche.

Estos premios respetan la igualdad de género, con tres mujeres y tres varones, y en su vertiente internacional miran hacia Hispanoamérica, con un mexicano y una argentina, reconocidos por sus investigaciones y su emprendimiento, respectivamente.

De barrio El Premio Princesa de Girona Social 2026 se ha quedado en la ciudad condal. Hatim Azahri es presidente y fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec, un barrio barcelonés. Su proyecto impulsa iniciativas de participación juvenil, deporte inclusivo y acción comunitaria para mejorar las oportunidades de los jóvenes y fortalecer la cohesión social. Azahri ha agradecido el galardón recordando a su profesora de primaria, Conchita, la primera que reconoció su inteligencia, y ha mencionado que sacó adelante la asociación en 2019, reclamando equipamientos para su barrio. Asegura que "nuestra sociedad necesita personas con un corazón vivo" y que defiendan la dignidad humana "con acciones". La argentina Mercedes Bidart, recibe el CreaEmpresa internacional por Quipu, una plataforma tecnológica que facilita el acceso a financiación a pequeños negocios y emprendedores de la economía informal en Iberoamérica. Su proyecto utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para reducir los sesgos y ofrecer oportunidades a personas excluidas del sistema financiero tradicional. Primera universitaria de su familia, Bidart estudió Ciencias Políticas, porque quería "ser presidenta", pero ha desarrollado el emprendimiento social para "solucionar problemas profundamente humanos". Invita a los jóvenes a "crear empresas sociales" y a los adultos a que "nos hagan creer que es posible".

Bioplásticos La investigación científica convertida en una solución industrial le ha valido a Patricia Aymà, el reconocimiento CreaEmpresa. Biotecnóloga, cofundadora, presidenta y directora tecnológica de Benviro, su empresa es pionera en el desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos y se define como "entrenadora de bacterias". La premiada ha contado que, de pequeña, sufría infecciones respiratorias y las bacterias le daban miedo. Ha evocado la figura de su abuelo Amadeo "su calidez humana" y cómo le impulsaba a crecer. Sostiene que "lo que permanece es cómo hacemos sentir a las personas que nos acompañan en nuestro camino" y ha concluido sus palabras defendiendo que "el legado es de quién deja una huella más profunda en los demás". A mitad de la entrega de los premios, la velada ha tenido un diálogo intergeneracional entre Luz Casal, Soleá Morente (Premio Princesa de Girona Arte 2018) y Andrés Salado (mismo premio en 2016) que han hablado sobre cómo se despertó su vocación y de que el talento es un trabajo colectivo. Casal ha subrayado que "el éxito es dedicar toda tu vida a esa vocación".

Arte comprometido El Premio Princesa de Girona de Arte distingue a la directora y guionista de cine, Gemma Blasco, cuya película La furia ha triunfado en varios festivales de cine, con una mirada ética, comprometida y personal sobre las agresiones sexuales. Compagina su labor creativa con formar a nuevos talentos audiovisuales. Gemma Blasco, Premio Princesa de Girona Arte: "Siento que con 'La furia' he podido ayudar a otras víctimas" Jesús Jiménez Blasco ha agradecido que otras directoras le allanaron el camino y le enseñaron que su mirada "también merecía un lugar". Ha indicado que la saturación de imágenes puede llevar a que "dejen de golpearnos" y "la indiferencia da lugar a la violencia". Aboga porque el privilegio de contar la realidad sea "más horizontal" y llama a "habitar con espíritu crítico las imágenes aunque nos incomoden". Espera que el cine sirva para sacudir el mundo y que el legado para el futuro sea una sociedad con "la valentia de cambiar".