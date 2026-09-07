Última hora de la crisis en Ceuta, hoy en directo: Tolón: "Los 35 colegios que hay en Ceuta son centros seguros"

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Decenas de migrantes, interceptados en Melilla en su intento de llegar a la península como polizones

La denominada Operación Feriante este año ha registrado un repunte por la mayor presión migratoria en la ciudad. Decenas de migrantes han sido interceptados la madrugada de este lunes en Melilla en su intento de llegar a la península como polizones aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales,

Alrededor de una treintena de migrantes han sido hallados ocultos en los camiones de feria durante la recogida de las atracciones, según fuentes policiales.



Las mismas fuentes han señalado que este año se ha registrado una mayor presión que en los anteriores debido a que hay más menores extranjeros no acompañados en Melilla, sobre todo a raíz del repunte migratorio que sufrió la ciudad a finales de julio, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.

“¿ Decenas de migrantes han sido sido interceptados cuando trataban de llegar a la península como polizones, en camiones, aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales



¿¿ @P_Lafuente_Mel (@RTVEMelilla ) pic.twitter.com/ZnMJEOHBjM“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 7, 2026

El recinto ferial está siendo controlado con un dispositivo especial de la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil se encarga de la vigilancia en el puerto, con una nueva revisión previa al embarque hacia la península.

Los propios feriantes han colaborado con la Policía Nacional, avisando a los agentes cuando detectaban a menores ocultos en el camión o sacándolos ellos mismos de sus escondites.

