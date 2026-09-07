Última hora de la crisis en Ceuta, hoy en directo: Tolón: "Los 35 colegios que hay en Ceuta son centros seguros"
- El Gobierno está instalando las carpas de acogida temporal en el puerto de la ciudad autónoma
La crisis migratoria en Ceuta cumple este lunes 38 días desde la llegada de miles de migrantes desde Marruecos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las carpas que se están instalando en el puerto para la atención de los migrantes son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos".
En los centros educativos de la ciudad autónoma comenzará esta semana el curso escolar con vigilancia policial 24 horas mientras dure la crisis migratoria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá este lunes en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político.
En directo, última hora de Ceuta y Marruecos
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9:44
Vivas denuncia la situación de "alto riesgo" para la seguridad en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido en el desayuno informativo en el que participa en Madrid, que Ceuta está en una "situación de alto riesgo desde el punto de vista de la seguridad, del normal funcionamiento de los servicios públicos, de la normalidad democrática y la convivencia en una situacion de alarma máxima para la seguridad nacional, es una olla a presión".
Así lo ha asegurado Vivas en el encuentro en el que está arropado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido.
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9:34
Feijóo habla de una "invasión tolerada y auspiciada por Marruecos"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, encargado de presentar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un desayuno informativo, ha asegurado que van a "seguir cumpliendo" con "nuestro derecho y deber de defender una parte de la nación y de la UE, de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuetra convivencia y expresando la solidarida compatriotas a cualquier ciudadano español que sufre una invasión y un abandono".
Se trata de una "invasión tolerada y auspiciada por Marruecos el pasado 30 y 31 de julio", ha asegurado Feijóo antes de presentar a Vivas en un desayuno informativo en Madrid.
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9:29
La entrada y salida de los campamentos se controla con un equipo de seguridad
La responsable de Migraciones de la Asociación Engloba, Gracia Antequera, ha explicado en La Hora de La 1 que los campamentos de acogida temporal de los migrantes en Ceuta tienen una normativa de control de acceso que se hace con un equipo de seguridad, que trabaja con el equipo de intervención directa y controla la entrada y salida, permitida desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.
Los trabajadores de la asociación Engloba trabajan en el campamento de Loma Colmenar, donde acogen a migrantes a los que acoge están filiados o en p Están censadas por parte de los profesionales técnicos y desde allí van gestionando para que se vayan filiando en la Policía, todavía hay algunos pendientes, pero el proceso "está siendo bastante rápido".
En el aparcamiento de Loma Colmenar hay dos fases, una de carpas, que son tiendas de campaña del Ejército con capacidad para unas 28 personas por cada una. Allí se encuentra la zona de descanso, y en otra fase de pabellones también se albergan el resto de personas. Ambas zonas cuentan con una zona de baños compartidos.
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9:21
Decenas de migrantes, interceptados en Melilla en su intento de llegar a la península como polizones
La denominada Operación Feriante este año ha registrado un repunte por la mayor presión migratoria en la ciudad. Decenas de migrantes han sido interceptados la madrugada de este lunes en Melilla en su intento de llegar a la península como polizones aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales,
Alrededor de una treintena de migrantes han sido hallados ocultos en los camiones de feria durante la recogida de las atracciones, según fuentes policiales.
Las mismas fuentes han señalado que este año se ha registrado una mayor presión que en los anteriores debido a que hay más menores extranjeros no acompañados en Melilla, sobre todo a raíz del repunte migratorio que sufrió la ciudad a finales de julio, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.
“¿ Decenas de migrantes han sido sido interceptados cuando trataban de llegar a la península como polizones, en camiones, aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 7, 2026
¿¿ @P_Lafuente_Mel (@RTVEMelilla ) pic.twitter.com/ZnMJEOHBjM“
El recinto ferial está siendo controlado con un dispositivo especial de la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil se encarga de la vigilancia en el puerto, con una nueva revisión previa al embarque hacia la península.
Los propios feriantes han colaborado con la Policía Nacional, avisando a los agentes cuando detectaban a menores ocultos en el camión o sacándolos ellos mismos de sus escondites.
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9:13
Así son las 50 carpas de la AECID que se están instalando en el puerto de Ceuta
El subdirector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Francisco Sigüenza, ha señalado en La Hora de La 1 que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta son las que se utilizan para el hospital de campaña. En concreto, la que ha mostrado en La 1, tiene múltiples usos, como comedor, cocina, lavandería y dormitorio.
Serán 10 carpas de aluminio y hay otras 40 de arco inflable, en total 50. "Esperamos terminar los trabajos, porque luego tenemos que hacer un sistema neumático para que se mantengan, el miércoles, pero los compañeros de migraciones tienen que terminar la parte de letrinas y duchas", ha explicado.
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8:58
Llevar o no a los hijos al cole, la encrucijada que quita el sueño a los padres y madres de una Ceuta sin normalidad
Una crónica de Rodrigo García Melero
"Sabíamos que este momento iba a llegar y ya está aquí", dice el papá de una niña de 10 años. El Gobierno va a reforzar la presencia policial tanto en el acceso a las escuelas como en el transporte escolar.
(Foto: Rodrigo García)
"Si le quitamos ya el colegio apaga y vámonos...". Esto dice una mujer a otra en la terraza de un bar del centro de Ceuta. Una conversación que se ha vuelto habitual en una ciudad sin normalidad: este martes comienza el curso escolar y hay familias que no van a llevar a los niños a la escuela.
Tienen miedo porque miles de los migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad a finales de julio siguen dando vueltas y durmiendo en las calles. "Llevamos preocupados mucho tiempo, sabíamos que este momento iba a llegar y ya está aquí", cuenta José María Marín, padre de una niña de 10 años.
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8:50
La ministra de Educación asegura que el objetivo es el "reagrupamiento familiar"
La ministra de Educación ha dicho que la prioridad en Ceuta es filiar a todas las personas que llegaron para saber cuántos menores migrantes se quedan en la ciudad autónoma o se van a cualquier sitio de la península.
"Tenemos todo el mecanismo educativo preparado para cuando tengamos que acogerlos y tengamos que darles una educación como marca la ley de extranjería", ha explicado.
Su objetivo es el reagrupamiento familiar en sus territorios, "pero para eso es imprescindible la filiación", ha señalado sobre los más de 2.000 niños ya filiados que llegaron a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.
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8:46
"Se decidió introducir en todos los colegios, también en los concertados, seguridad privada"
La ministra de Educación ha explicado en La Hora de La 1 que en las últimas semanas el equipo del Ministerio ha estado reunido con "toda la comunidad educativa" de Ceuta y Melilla.
"Está garantizada la seguridad, esta garantizada la seguridad porque han estado trabajando con toda la comunidad educativa estas últimas semanas sabiendo lo que significa la vuelta al cole, en toda España, también en Ceuta que está viviendo una situación muy difícil", ha asegurado.
Tolón ha dicho que desde el primer momento han puesto todos los recursos del Ministerio, a disposición no sólo de la ciudadanía sino de la comunidad educativa y se han reunido con las AMPAS, los sindicatos, el foro de la educación por Ceuta y los equipos directivos y docentes que se incorporaron el 1 de septiembre.
"Les preocupaba sobre todo la vuelta al cole con seguridad, para eso lo que hemos hecho ha sido garantizarla", ha señalado.
Además, se celebró una Junta de Seguridad a propuesta del Ministerio, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y se decidió introducir en todos los colegios, también en los concertados, seguridad privada, desde el 1 de septiembre.
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8:33
Milagros Tolón: "Los 35 colegios en Ceuta son centros seguros"
La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, asegura en La Hora de La 1, que van a garantizar la seguridad en los centros educativos de Ceuta, introduciendo en todos ellos seguridad privada desde el 1 de septiembre.
"Es imprescindible que la rutina escolar empiece y que vayan cada día mayor número de alumnos y comprendemos todas las situaciones", ha asegurado.
“Milagros Tolón, ministra de Educación: "Pensamos que es imprescindible para llegar a esa normalidad que queremos en Ceuta, que la rutina escolar empiece (...) Los 35 colegios que hay en Ceuta son seguros"https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora7S pic.twitter.com/Nzz1lb8SJq“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 7, 2026
Tolón ha asegurado que los 35 colegios que hay en Ceuta son "seguros" y se ha mostrado "convencida de que va a ser muy bueno no sólo para intentar llegar a la normalidad sino para los niños".
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8:28
Feijóo y doce dirigentes autonómicos del PP arroparán este lunes a Vivas en Madrid
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido arroparán este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno informativo en Madrid, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de la formación.
Feijóo será el encargado de presentar a Vivas a partir de las 9.00 horas en una conferencia a la que asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda
También estarán presentes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente del PP vasco, Javier de Andrés; el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.
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8:26
Sánchez abre hoy el curso político en el Congreso ante sus diputados, senadores y europarlamentarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá este lunes en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político, que se inicia con la crisis en Ceuta como telón de fondo y que estará marcado por la evolución de la anunciada intención del Gobierno presentar los Presupuestos de 2027.
Sánchez acudió el pasado jueves al Pleno extraordinario del Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis abierta en Ceuta a raíz de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que viene dándose desde los pasado 30 y 31 de julio. Una sesión en la que se evidenció que las críticas al Ejecutivo no se limitaron al PP y Vox, sino que se extendieron prácticamente a todo el arco parlamentario. De hecho, hasta el propio socio minoritario del Gobierno, Sumar, reprochó al presidente haber reaccionado "tarde" ante la crisis e incluso consideró que su versión para exonerar a Marruecos no resultaba creíble.
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8:23
Buenos días. Comienza aquí el relato minuto a minuto con la actualidad de este lunes 7 de septiembre, con la crisis migratoria de Ceuta marcando todo el debate político. En el puerto de la ciudad autónoma se están instalando las carpas para la acogida temporal de las personas que llegaron el 30 y 31 de julio desde Marruecos y todavía siguen en las calles.
Los centros educativos comienzan esta semana el curso escolar con vigilancia policial las 24 horas mientras siga la situación crítica.