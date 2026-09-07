Faro Santander ya ilumina la capital cántabra

Subimos por las escaleras del arco acristalado de Faro Santander. Miramos para un lado y observamos la bahía. Miramos para el otro lado y observamos la ciudad. Estamos en el límite entre lo urbano y lo natural. Ahí se encuentra Faro Santander, la luz que guiará desde hoy el desarrollo cultural de la capital cántabra.

Abre sus puertas el nuevo espacio cultural de la Fundación Banco Santander. Un proyecto que, según ha explicado en una entrevista en RNE su director, Daniel Vega, pretende “mostrar el camino a muchas personas que se quieren acercar a la cultura”. “Queremos ser ese lugar que les ayude”, ha detallado.

Seguimos subiendo, llegamos a la primera de las cuatro plantas que tiene el edificio. Centrada en el apoyo al talento de la comunidad. Marisma nace con la vocación de apoyar a artistas de Cantabria en el desarrollo de proyectos de creación e investigación artística. Un programa de Ayudas a la creación.

Subimos un piso más, hasta la segunda planta. El autorretrato de Frida Kahlo nos desvela lo que vamos a ver en este espacio. La Colección Gelman. 160 obras, que van desde el año 1941 hasta el 1998, reunidas por el matrimonio que da nombre al conjunto de obras. Formada principalmente por pinturas y fotografías de primera mitad del siglo XX de autores como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo o Carlos Mérida.

Imagen de la obra "Autorretrato con mono", de la artista Frida Kahlo expuesta en Faro Santander RTVE Cantabria

Para seguir contemplando el arte tenemos que seguir ascendiendo. Y eso hacemos. Es turno ya El surrealismo sintomático: Leonora Carrington y la época -después de la Segunda Guerra Mundial- que la artista pasó en la capital cántabra ingresada en el Sanatorio psiquiátrico del doctor Morales. Es ahí donde nace Memorias de abajo y sus pinturas Down Below y Villa Pilar. Dibujos que realizó aconsejada por sus médicos. Estará disponible en Santander hasta el 31 de enero de 2027.

Y llegamos ya a la cuarta planta. Si les digo que en este caso será una colección “permanente” y a la vez “dinámica” se imaginan que ya hemos llegado a la colección del Banco Santander. Un amplio abanico de elecciones que van desde Tiziano o el Greco hasta José Guerrero o Manuel Millares. Las obras seguirán almacenadas en la sede del Banco en Boadilla del Monte, por lo que las expuestas en la capital cántabra irán variando.

Pero Faro Santander no son únicamente obras de arte. Es una experiencia, defiende su director, con el objetivo de atraer a todo tipo de público. También a los jóvenes. Por eso nace Cubo: antes de Faro. Una propuesta compuesta por tres experiencias audiovisuales que dialogan entre sí para dar a conocer la historia del edificio y de Santander. Una piel led de casi 400 m2 con un sistema de proyección inmersiva 360º para narrar algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia contemporánea.

El Edificio Pereda, un lugar con mucha historia Para albergar este proyecto ha sido necesario efectuar una obra mastodóntica, no exenta de polémica. 5 años han sido necesarios para rehabilitar el edificio. Una actuación diseñada por el prestigioso arquitecto David Chipperfield. El Edificio Pereda, en una imagen de archivo RTVE Cantabria Una de los objetivos de la rehabilitación ha sido abrir un edificio, que por su anterior uso, estaba cerrado. Así lo ha reconocido en la presentación Ana Botín, la presidenta del Banco Santander: "lleno de puertas dobles, salas comunicadas entre sí, despachos solemnes y muchas cerraduras que le daban un aire de misterio". "No se puede subestimar la complejidad de esta tarea", ha admitido Chipperfield, que ha agregado al respecto que dicho reto se vio "acentuado" por la necesidad de conectar dos edificios mediante el gran arco, el rasgo arquitectónico "más característico" y un "poderoso elemento urbano". Precisamente, el arco ha sido uno de los elementos que más polémica han generado. El objetivo, han detallado tanto el propio arquitecto como el director del centro, pretende conectar las dos alas del edificio. En RNE, Daniel Vega ha llegado a calificarlo como “el pulmón que bombea” el edificio. Una propuesta “valiente”. Esta “unión” ha sido necesaria porque la construcción en su origen estaba formada por un único edificio. Primero, residencial y después, hotel y club de regatas. En 1955, cuando ya era la sede del Banco Santander, González de Riancho, uno de los arquitectos del Palacio de la Magdalena, creó otro edificio gemelo, uniendo ambos con el arco tan característico presente hasta hoy. Emblema y elemento característico del conjunto arquitectónico. En esta última remodelación se han mantenido los elementos presentes en la fachada principal del icónico edificio. Entre ellos, el escudo de Santander pero también las fechas de fundación del Banco (1857) y el año de finalización de las obras de remodelación del edificio (1960). No faltan las alusiones a la cultura cántabra con referencias a las cuevas de Altamira pero también esculturas de un alto valor como las cuatro estatuas que representan las artes, la cultura, el comercio y la navegación.