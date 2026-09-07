La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 16 entre Cortegana y La Rábida

La 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este martes 8 de septiembre, transcurre por la provincia de Huelva entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera) con un recorrido en el que no hay puertos, pero sí varios atractivos para la carrera.

A priori es una oportunidad para una llegada al sprint, aunque habrá que prestar atención al viento y las posibles escapadas al retomar la competición tras la última jornada de descanso. Una carrera que de momento lidera de forma clara Enric Mas (Movistar).

Recorrido y claves de la etapa por la provincia de Huelva Esta etapa puede deparar una lucha entre los valientes que quieran aprovechar el sinuoso terreno del inicio (con el icónico paso por las minas de Ríotinto) para formar una escapada y los equipos de los velocistas, que tendrán la segunda parte para acabar con esas intentonas en una de las últimas opciones para una llegada masiva. lavuelta.es El recorrido comenzará por el entorno de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, y llegará hasta las playas de la provincia de Huelva, en la Rábida, después de 181 km de recorrido catalogado por la organización como "ondulado" y en el que los ciclistas acumularán 2.256 m de desnivel positivo, según el libro de ruta. Tanto la localidad de origen como la de destino son inéditas en la historia de las sedes de la Vuelta ciclista a España. En el trayecto de norte a sur no hay cotas puntuables, pero tiene un inicio de esos que va a despertar más de una pierna después del descanso del lunes. Los primeros 90 kilómetros son un continuo sube y baja que, si las fuerzas escasean en el pelotón y se consolida una fuga numerosa, puede sorprender a más de uno... Y ojo a la última parte si el viento sopla con la velocidad y dirección necesaria para hacer abanicos y si algún equipo de la general se anima a probarlo. La previsión meteorológica apunta a esa posibilidad.