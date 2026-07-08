Faro Santander listo para convertirse en un centro cultural de referencia internacional

Cinco años han durado las obras para transformar la histórica sede del Banco Santander en Faro Santander. Se trata de la culminación de la transformación de uno de los edificios más emblemáticos del frente marítimo de la capital cántabra, el Edificio Pereda, en una nueva infraestructura cultural que permitirá albergar la Colección de Banco Santander, así como exposiciones temporales, espacios dedicados a la exploración creativa e innovadoras instalaciones en las que la tecnología se brindará a la experimentación artística. La transformación del Edificio Pereda, considerado Bien de Interés Cultural, ha estado liderada por el estudio David Chipperfield Architects y ha sido ejecutada por el equipo de Inmuebles del Banco Santander y Ferrovial.

La intervención ha dotado a Faro Santander de más de 10.000 m² de superficie útil, distribuidos en diez niveles, de los que unos 3.000 m² se destinarán a espacios expositivos a lo largo de cinco plantas. Los dos niveles superiores estarán dedicados a la cafetería terraza y al restaurante. Además, el edificio cuenta con tres plantas de sótano, donde se ubican el auditorio y las infraestructuras técnicas.

Vista interior de Faro Santander Juan Baraja

La transformación, un reto arquitectónico La sede original del banco siempre ha sido un emblema de la ciudad, un edificio, que actúa como una puerta entre el centro de Santander y su bahía. "Arquitectónicamente, presentaba una historia compleja y con múltiples capas", apunta el arquitecto David Chipperfield. Sus partes más antiguas se remontan a 1795 y, a lo largo del tiempo, ha ido creciendo de forma gradual hasta adoptar su configuración actual. A lo largo de décadas, algunas partes del edificio, especialmente en el ala oeste, adoptaron un lenguaje historicista vinculado a la tradición institucional. El resultado fue un edificio que transmitía solemnidad en el exterior, mientras que en su interior conservaba una distribución por departamentos, despachos privados y oficinas. "Nuestro enfoque ha buscado reinterpretar los espacios y las conexiones necesarias para el uso público, reconociendo al mismo tiempo que el significado último del proyecto reside en el compromiso institucional con la apertura, la cultura y la participación", señala Chipperfield. Vista desde la pasarela acristalada habilitada en el emblemático arco Juan Baraja El característico arco del antiguo Edificio Pereda ha sido reinterpretado como un espacio de conexión, convirtiéndolo en una pasarela acristalada que une espacios interiores en su parte superior. El acristalamiento del paso pretende respetar el efecto del arco haciendo a su vez visible la circulación interior. Según la Fundación Banco Santander esta intervención deja patente la nueva función del edificio, simbolizando su transformación de antigua sede bancaria en un gran espacio público abierto a la ciudad. El diseño de la intervención acristalada y la ubicación de los accesos principales bajo el arco, buscan, según apunta la Fundación Banco Santander en un comunicado, reforzar su carácter urbano como una puerta reconocible entre la ciudad y el mar Proceso obras de reconstrucción interior Faro Santander Juan Baraja