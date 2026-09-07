Así es el nuevo teatro de La Revuelta: aforo, historia y todos los detalles del histórico edificio

La tercera temporada de La Revuelta en RTVE está a punto de comenzar y una de las principales novedades para este curso es la que será la nueva casa del programa: el teatro Albéniz de Madrid. Un lugar cargado de historia que, entre otros factores, trae consigo una ampliación de aforo respecto al teatro Príncipe, con alrededor del triple de butacas. Motivo por el cual el propio equipo del programa ha puesto en marcha un nuevo sistema de petición de entradas, con el fin de facilitar al público el acceso a la grabación. Te contamos todo a continuación.

El Teatro Albéniz, la nueva casa de Broncano El nuevo teatro de La Revuelta está situado sobre un solar histórico cuyos orígenes datan de 1762, donde se han ubicado a lo largo de los siglos los edificios de la Imprenta Real o la Casa de Correos y Telégrafos, hasta que a principios de siglo XX se convirtió en un hotel y un teatro. Fue en 1945 cuando tomó el nombre de Teatro Albéniz, que ha pasado por varias restauraciones en los años 80 y principios de siglo XXI. En 2008 fue clausurado y reabrió sus puertas al público en 2022, junto a un hotel de cinco estrellas.

¿Dónde está el Teatro Albéniz y cómo llegar? Reconocido como edificio histórico de interés cultural por la Comunidad de Madrid, el nuevo teatro de La Revuelta se encuentra en pleno centro de la capital, en la Calle de la Paz, número 11, entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor de Madrid. Las paradas de autobús de Plaza Mayor y Benavente, así como la estación de Renfe y Metro de Sol, son algunas de las mejores opciones para llegar hasta el teatro Albéniz en transporte público, dadas las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Madrid.