Vivas denuncia que Ceuta está "al límite" e insiste junto a Feijóo en que tras el "golpe" está Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la ciudad autónoma es "una olla a presión" que está "al límite" y ha insistido en que tras el "golpe" y la "invasión" de finales de julio con la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes está Marruecos. Una idea que ha compartido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha arropado junto a toda la cúpula del partido y diversos líderes territoriales frente un gobierno central "indigno".

"Estoy convencido de que tras el golpe está Marruecos. Todos los indicios apuntan a eso, no es la primera vez", ha aseverado Vivas en un desayuno en Nueva Economía Forum celebrado este lunes y delante también, entre otros, del presidente de Melilla, el también 'popular' Juan José Imbroda.

Un foro al que asiste un día antes de que viaje a Bruselas para reunirse con comisarios de la UE para abordar la crisis migratoria en Ceuta y en el que ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga una "fecha" para el retorno de los inmigrantes y la "vuelta a la normalidad".

"Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando", ha avisado.

El presidente ceutí ha insistido en que había informes policiales e imágenes que demuestran cómo la gendarmería marroquí "dirigía" a personas para llevar a cabo la entrada masiva.

"Una actitud sistémica: asfixiar, derribar y arrinconar a Ceuta y Melilla" "Marruecos tiene esta actitud sistémica que le ha caracterizado de intentar asfixiar, ahogar, derribar y arrinconar a nuestras dos ciudades autónomas y el paso le ha salido muy bien, porque Ceuta se ha desequilibrado tras la invasión en los ámbitos económicos, sociales, culturales y en la vida cotidiana y ordinaria", ha denunciado Vivas. Con todo, ha denunciado la actitud del Gobierno central, que lo ha permitido "por indolencia, por irresponsabilidad o para que Marruecos no se moleste". "Puede que sean parte de las tres cuestiones, pero en cualquier caso, ninguna de ellas justifica que Ceuta esté pasando por este tormento", ha sentenciado. Feijóo, por su parte, ha alabado la reacción del presidente Vivas y de la sociedad ceutí y la española porque "han frustrado un plan que empezaba por una invasión, seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino".

Feijóo acusa a Sánchez de "imponer" el control del puerto: "Gran irresponsabilidad" Ambos dirigentes han sido muy críticos con el jefe del Ejecutivo. Vivas ha pedido directamente elecciones como una cuestión de "urgencia nacional". Feijóo, que ha insistido en que el Gobierno ha carecido de "dignidad" y ha estado "desaparecido" en toda la crisis, ha acusado a Sánchez de "imponer" el control del puerto de Ceuta tras la "invasión". "Ubicar a más de mil inmigrantes en un puerto, a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros" es "una gran irresponsabilidad, que dificulta el trabajo también de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha denunciado.

Ayuso se pregunta si lo siguiente será Melilla o Canarias: "No va a parar" En el turno de preguntas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que lo que ha pasado "nos va a todos" y se ha preguntado "cuál es el fin", "qué busca Marruecos" y "qué es lo siguiente". "Esto es evidente que no va a parar", ha aseverado, tras lo que se ha preguntado si lo próximo será Melilla o Canarias. "Es muy preocupante porque va a haber mucho más, esto no nos ha pasado una vez ni dos". Dicho esto, ha avisado de que lo que ocurra de aquí en adelante "por inacción" o por "una manera indecente y cobarde" del Gobierno de gestionarlo "es una alfombra que día a día entrega los intereses de los españoles a Marruecos". Aparte de Ayuso, han acudido al acto otros 'barones' territoriales, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, además de otros dirigentes territoriales y toda la cúpula del PP, encabezada tras Feijóo por Miguel Tellado, secretario general del partido. Los presidentes autonómicos del PP han descartado repartir la acogida de menores migrantes entre las distintas comunidades porque eso, en palabras del presidente murciano, "legitimaría la invasión". Moreno ha avisado del "efecto llamada" que supondría que pisaran la península y Galicia ha rechazado que se imponga "un reparto a la carta".