La ministra de Educación garantiza una vuelta al cole "segura" en Ceuta: "Hay seguridad privada en todos los centros"
- Explica en TVE que fue la seguridad en los centros es la mayor preocupación de toda la comunidad educativa
- Se refuerza en el inicio de curso la atención psicosocial a alumnos, padres y profesores
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que la vuelta al cole en Ceuta se hará en condiciones de "seguridad" y para ello, ha explicado, se ha contratado seguridad privada "en todos los colegios, incluidos los concertados", además de asegurar "todos los itinerarios" en la ciudad autónoma con las Fuerzas de Seguridad del Estado para "que los niños y niñas lleguen perfectamente".
Tolón ha explicado que desde su Ministerio han tenido reuniones con toda la comunidad educativa y los sindicatos para conocer las necesidades de los 35 colegios de Ceuta en este inicio del calendario escolar de septiembre en plena crisis migratoria, humanitaria y política tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio y con cientos de personas aún sin plaza asignada y deambulando por las calles. "Hemos escuchado a todos los sectores y lo que más les preocupaba es la vuelta al cole con seguridad y hemos tomado las medidas para garantizarla", ha afirmado la ministra en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE.
Tolón ha explicado que una de las peticiones principales fue la contratación de esa seguridad privada y desde el 1 de septiembre se han asegurado así los centros educativos.
"Es importante para que llegue a Ceuta la normalidad que queremos que empieza la rutina escolar y decimos a los padres que las aulas son seguras", ha insistido, para recordar que Ceuta y Melilla son territorio del Ministerio de Educación y reconocer la "difícil situación" en la ciudad autónoma tras la entrada ilegal sin precedentes.
Refuerzo psicosocial a alumnos, padres y profesores por la situación en Ceuta
Además de esta medida centrada en la seguridad, la ministra ha detallado que también en este inicio de curso escolar se va a hacer un "refuerzo psicosocial" destinado a alumnos, padres y madres y profesores. "Estamos respondiendo ante una crisis difícil", ha manifestado en la entrevista. "Es importante que los niños y niñas recuperen su rutina", ha añadido.
En los colegios que se usaron en un principio para el realojo de los migrantes llegados a Ceuta- los centros Reina Sofía y Príncipe Felipe- se han intensificado las labores de limpieza para adecuarlos a las clases.
Preguntada por los niños y niñas migrantes, desde el Gobierno insisten en que la prioridad sigue siendo la filiación de todos los migrantes menores no acompañados "para ver cuántos se quedan en Ceuta y cuántos son trasladados a la Península". "Tenemos todo el mecanismo preparado atendiendo a varios escenarios en función de los niños que se queden, a los que hay que darles una educación atendiendo a la ley de Extranjería", ha señalado.
Insisten en que el objetivo principal es el reagrupamiento familiar en sus territorios de estos menores, pero para eso, "es necesaria la filiación".
La ministra ha hablado de otros asuntos como el informe PISA, que se hará público este martes, y ha dicho que España ha fortalecido dos áreas: la de matemáticas y la de lengua en los programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas "con inversión". "Hemos reforzado la competencia lectora y matemática porque es algo fundamental en el sistema educativo", ha dicho.
Preguntada por qué puede hacer el Gobierno para que la final de la Copa del Mundo de fútbol de 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos se celebre en nuestro país, Tolón ha dicho que se trabaja "para que así sea" y no cree que lo ocurrido en Ceuta influya: "Acabamos de ganar el mundial en EE.UU, somos un país donde el fútbol es el deporte Marca España, tenemos las mejores instalaciones, infraestructuras y seguridad de muchos países. Lo normal es que la final se celebre en España, trabajamos con ese escenario".