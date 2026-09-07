La ministra de Educación garantiza una vuelta al cole "segura" en Ceuta: "Hay seguridad privada en todos los centros"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que la vuelta al cole en Ceuta se hará en condiciones de "seguridad" y para ello, ha explicado, se ha contratado seguridad privada "en todos los colegios, incluidos los concertados", además de asegurar "todos los itinerarios" en la ciudad autónoma con las Fuerzas de Seguridad del Estado para "que los niños y niñas lleguen perfectamente".

Tolón ha explicado que desde su Ministerio han tenido reuniones con toda la comunidad educativa y los sindicatos para conocer las necesidades de los 35 colegios de Ceuta en este inicio del calendario escolar de septiembre en plena crisis migratoria, humanitaria y política tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio y con cientos de personas aún sin plaza asignada y deambulando por las calles. "Hemos escuchado a todos los sectores y lo que más les preocupaba es la vuelta al cole con seguridad y hemos tomado las medidas para garantizarla", ha afirmado la ministra en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE.

Tolón ha explicado que una de las peticiones principales fue la contratación de esa seguridad privada y desde el 1 de septiembre se han asegurado así los centros educativos.

"Es importante para que llegue a Ceuta la normalidad que queremos que empieza la rutina escolar y decimos a los padres que las aulas son seguras", ha insistido, para recordar que Ceuta y Melilla son territorio del Ministerio de Educación y reconocer la "difícil situación" en la ciudad autónoma tras la entrada ilegal sin precedentes.