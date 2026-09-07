La Revuelta en directo hoy 7 de septiembre, con David Broncano: estreno de la nueva temporada

Es hoy. Por fin ha llegado el momento. Hoy, lunes 7 de septiembre, David Broncano y La Revuelta vuelven a RTVE en su tercera temporada y lo hacen con un estreno por todo lo alto, estrenando nuevo escenario en el teatro Albéniz, entre otras novedades. Puedes seguir el programa en directo y en abierto en su horario habitual, a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que ya puedes apuntarte en la lista de espera y conseguir las entradas gratis para asistir como público a la grabación de La Revuelta, que cambia de escenario trasladándose al Teatro Albéniz de Madrid.