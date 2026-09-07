La Revuelta en directo hoy 7 de septiembre, con David Broncano: estreno de la nueva temporada
- Sigue el regreso de La Revuelta en directo a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- ¿Cómo ir de público a La Revuelta? Rellena el formulario para conseguir tus entradas gratis
Es hoy. Por fin ha llegado el momento. Hoy, lunes 7 de septiembre, David Broncano y La Revuelta vuelven a RTVE en su tercera temporada y lo hacen con un estreno por todo lo alto, estrenando nuevo escenario en el teatro Albéniz, entre otras novedades. Puedes seguir el programa en directo y en abierto en su horario habitual, a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que ya puedes apuntarte en la lista de espera y conseguir las entradas gratis para asistir como público a la grabación de La Revuelta, que cambia de escenario trasladándose al Teatro Albéniz de Madrid.
Nuevo teatro y nuevo sistema de entradas de ‘La Revuelta’
Del teatro Arlequín al Príncipe de Gran Vía y, ahora, en su tercera temporada en RTVE, al teatro Albéniz. Un edificio histórico del distrito centro de Madrid que acogerá a partir de este año La Revuelta, con una novedad importante: un incremento de aforo que triplica en número de butacas la capacidad del anterior. Por ello, el equipo ha puesto en marcha un nuevo sistema de petición de entradas que consiste en una lista de espera donde los espectadores podrán apuntarse para esperar a recibir las fechas disponibles. Es el principal cambio para este nuevo curso, el tercero de David Broncano, Jorge Ponce, Sergio Bezos, Grison y Ricardo Castella en RTVE, en el que se mantendrán las entrevistas, la importante presencia de la música en directo y, sobre todo, el mismo humor irreverente de siempre. ¿Con qué invitado o invitados se levantará el telón en el estreno de La Revuelta? ¿Habrá algún otro cambio sorpresa? Descúbrelo a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play.