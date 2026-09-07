No son jóvenes lanzando piedras contra vehículos de la Policía española en Ceuta, es Marruecos
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Nos habéis consultado por un vídeo en el que aparece un grupo de jóvenes lanzando piedras a dos vehículos policiales y que en redes sociales se presenta como si sucediese en Ceuta. Es falso. Las imágenes se registran en Marruecos, en la localidad fronteriza de Castillejos.
El vídeo que nos habéis remitido dura 40 segundos y muestra a un grupo de jóvenes lanzando piedras a dos vehículos policiales en una zona marítima por la noche. La grabación la adjunta una publicación de Facebook del 31 de julio que dice en italiano: "Acaban de entrar y ya están dejando claras sus intenciones lanzando piedras a los vehículos policiales. Gracias, Pedro Sánchez, te lo agradecen los españoles". La misma grabación se difunde en otras publicaciones de Facebook, YouTube o X, en distintos idiomas, y la sitúan en la ciudad de Ceuta.
No es Ceuta, es la localidad marroquí de Castillejos
A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos otras publicaciones que comparten la grabación el 31 de julio e indican que muestra "disturbios en la frontera con Ceuta" o "disturbios en la ciudad de Fnideq" (1 y 2). Hemos geolocalizado las imágenes en la carretera P4700 en la ciudad de Castillejos, en la zona fronteriza con Ceuta (35.861303015802314, -5.34608870107726). A continuación, puedes comprobar las coincidencias entre el vídeo de redes y las imágenes que ofrece Google Maps registradas en la zona, como la farola o el muro.
Otro aspecto que demuestra que el vídeo no se registra en Ceuta es que los vehículos que aparecen en la grabación no son de la Policía española. Puedes comprobar que el furgón azul oscuro pertenece a la Policía de Marruecos y que además luce los colores de su bandera. Lo mismo ocurre con el coche gris que es de la gendarmería real de Marruecos.
La entrada de masiva de migrantes del 30 de julio ha sido objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te hemos aclarado que no se ha impuesto el menú halal y sin cerdo en los colegios de Ceuta tras la entrada masiva y que no van a trasladar migrantes de Ceuta a Londres.
Fuentes
- Almolahid TV
- Chtouka 24
- Google Maps
- Getty Images
- Alamy