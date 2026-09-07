No son jóvenes lanzando piedras contra vehículos de la Policía española en Ceuta, es Marruecos

Nos habéis consultado por un vídeo en el que aparece un grupo de jóvenes lanzando piedras a dos vehículos policiales y que en redes sociales se presenta como si sucediese en Ceuta. Es falso. Las imágenes se registran en Marruecos, en la localidad fronteriza de Castillejos.

El vídeo que nos habéis remitido dura 40 segundos y muestra a un grupo de jóvenes lanzando piedras a dos vehículos policiales en una zona marítima por la noche. La grabación la adjunta una publicación de Facebook del 31 de julio que dice en italiano: "Acaban de entrar y ya están dejando claras sus intenciones lanzando piedras a los vehículos policiales. Gracias, Pedro Sánchez, te lo agradecen los españoles". La misma grabación se difunde en otras publicaciones de Facebook, YouTube o X, en distintos idiomas, y la sitúan en la ciudad de Ceuta.