No se ha impuesto el menú halal y sin cerdo en los colegios de Ceuta tras la entrada masiva, es falso

Se ha difundido en redes sociales un titular que asegura que el Gobierno "impone" menús con carne halal y sin cerdo en los colegios de Ceuta tras la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma del 30 y 31 de julio. Es falso. En el curso 2025-2026 nueve centros ya ofrecían este menú y al menos dos de ellos confirman a VerificaRTVEque lo sirven desde hace una década.

Un mensaje en X compartido más de 2.000 veces desde el 3 de septiembre difunde que "Sánchez impone la carne halal en los colegios de Ceuta y elimina el cerdo de los menús escolares tras la invasión", y comparte un enlace a una página web. Otros mensajes en otras redes sociales comparten el enlace y difunden que se ha "ordenado" los menús halal en los centros educativos ceutíes.

No se ha impuesto el menú halal en los colegios de Ceuta tras la crisis migratoria No se ha impuesto el menú halal y sin cerdo en los colegios de Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio, es falso. Los contratos públicos del servicio de comedor de nueve centros ceutíes para el curso pasado, 2025-2026, recogen ya como requisito "que la carne será halal y no se utilizará carne de cerdo", exigencia que se mantiene para el curso 2026-2027. La contratación corre a cargo del Ministerio de Educación, que tiene la competencia en la materia en las ciudades autónomas. Ceuta cuenta con 17 centros públicos y 6 privados de educación infantil y primaria, según aparece recogido en la web del Ministerio de Educación. Se trata de dos licitaciones separadas. Por un lado, para los centros públicos Santiago Ramón y Cajal, Federico García Lorca y el centro de educación especial San Antonio: 2025 y 2026. Por otro, para los colegios Pablo Picasso, Andrés Manjón, Ortega y Gasset, Príncipe Felipe, Reina Sofía y Maestro José Acosta: 2025 y 2026. En el pliego de prescripciones técnicas de 2025 para los tres primeros centros ya se recoge ese requisito de servir carne halal y sin cerdo (página 8), al igual que en el contrato de los otros seis (página 5). (NO SÉ SI AÑADIR LOS DE 2026, IGUAL ES EXCESIVO). En VerificaRTVE hemos consultado al Ministerio de Educación, que nos ha enviado una respuesta por escrito. Los pliegos de contratación del servicio de comedor exigen ese tipo de menú "ya que la casi totalidad del alumnado becado que hace uso de ese servicio profesa la religión islámica y el objetivo primordial de la Administración educativa es asegurar, al menos, una comida saludable al día que atienda a cualquiera de los requerimientos de salud o culturales del alumnado". El menú es único para todos los usuarios del comedor, pero se puede solicitar un menú especial "por razones de salud, religiosas o éticas", añade el Ministerio. Así se recoge en el citado pliego de prescripciones técnicas (página 6).