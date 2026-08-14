No son incendios de iglesias provocados por "musulmanes", son vídeos descontextualizados para extender la islamofobia

Circulan en redes sociales vídeos de incendios en iglesias de España y Canadá junto a mensajes que los presentan como actuales y afirman que han sido provocados por "migrantes" y "musulmanes". Estas publicaciones forman parte de una narrativa desinformativa que busca extender la islamofobia. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos algunos ejemplos que hemos detectado en los últimos días.

El incendio de este convento en Cuenca no fue provocado por un "migrante africano" Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve fuego en la portada de una iglesia y aseguran que ha sido un incendio provocado por un inmigrante en Cuenca. "Los ataques contra los cristianos continúan. Un migrante africano incendió una iglesia en Cuenca, España", dice en inglés un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 13 de agosto que adjunta la grabación. Es falso. Mensaje que difunde la falsa idea de que el vídeo muestra un incendio actual en una iglesia de Cuenca atribuido a un “migrante africano” VerificaRTVE Es un incendio que se produjo en un convento en Cuenca en mayo de 2024. Una búsqueda inversa nos muestra la misma grabación compartida por la Cadena SER el 3 de mayo de 2024, que informaba del siniestro. Ese día, en el informativo territorial de Castilla-La Mancha de TVE (minuto 07:40), contamos que se produjo el fuego en la entrada de la iglesia de las Concepcionistas Franciscanas en la calle Puerta de Valencia en Cuenca (40.073921453132336, -2.1320035859476674). Un hombre detenido por provocar un incendio en la entrada del Convento de Concepcionistas en Cuenca RTVE.es / Europa Press No hubo daños personales y detuvieron a un hombre que entró con una garrafa de gasolina que vació en la puerta y le prendió fuego, tal y como contamos en el Telediario de Castilla-La Mancha (minuto 07:56). La Cadena SER recogía también las declaraciones del portavoz de la Policía Nacional en Cuenca, Fernando Herranz, que aseguró que el autor era un hombre con las facultades mentales "alteradas" con antecedentes por altercados públicos en la localidad. A fecha de publicación de este artículo, no ha trascendido la nacionalidad del detenido por este suceso.

Esta iglesia canadiense no fue "quemada y vandalizada por musulmanes" Otro vídeo que difunden en redes muestra el incendio de una iglesia grabado desde un aparcamiento de coches. Un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 12 de agosto adjunta la grabación y dice en inglés: "Canadá: Ahora con 120 iglesias quemadas hasta los cimientos o vandalizadas por musulmanes. Esta era la iglesia Notre Dame des Sept Allégresses en Quebec, Canadá". Es falso. Mensaje que difunde la falsa idea de que el vídeo muestra un incendio actual provocado por “musulmanes” VerificaRTVE Es una grabación de octubre de 2024. Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que las imágenes se difundieron en X el 4 de octubre de 2024. El medio canadiense Radio Canadá International contaba el 3 de octubre de 2024 que la iglesia de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses en Trois-Rivières, Quebec (46.3518651774554, -72.54719548499318) fue destruida por un incendio cuando estaba siendo renovada. En su canal de YouTube podemos ver más imágenes del incidente. En noviembre del mismo año informaron que el departamento de bomberos de la ciudad cerró el caso, ya que "no encontraron indicios de que fuera provocado" y que "la causa probable del incendio fue accidental, derivada de trabajos de renovación del tejado". Se trata de una grabación que es objeto recurrente de bulos. En septiembre de 2025, los verificadores de AFP Factual ya explicaron que este vídeo no mostraba un incendio provocado por "un grupo de islamistas" en la basílica de Notre-Dame de Montreal.