No son incendios de iglesias provocados por "musulmanes", son vídeos descontextualizados para extender la islamofobia
- Este vídeo no muestra la destrucción de una mezquita en China, es un bulo
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Circulan en redes sociales vídeos de incendios en iglesias de España y Canadá junto a mensajes que los presentan como actuales y afirman que han sido provocados por "migrantes" y "musulmanes". Estas publicaciones forman parte de una narrativa desinformativa que busca extender la islamofobia. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos algunos ejemplos que hemos detectado en los últimos días.
El incendio de este convento en Cuenca no fue provocado por un "migrante africano"
Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve fuego en la portada de una iglesia y aseguran que ha sido un incendio provocado por un inmigrante en Cuenca. "Los ataques contra los cristianos continúan. Un migrante africano incendió una iglesia en Cuenca, España", dice en inglés un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 13 de agosto que adjunta la grabación. Es falso.
Es un incendio que se produjo en un convento en Cuenca en mayo de 2024. Una búsqueda inversa nos muestra la misma grabación compartida por la Cadena SER el 3 de mayo de 2024, que informaba del siniestro. Ese día, en el informativo territorial de Castilla-La Mancha de TVE (minuto 07:40), contamos que se produjo el fuego en la entrada de la iglesia de las Concepcionistas Franciscanas en la calle Puerta de Valencia en Cuenca (40.073921453132336, -2.1320035859476674).
No hubo daños personales y detuvieron a un hombre que entró con una garrafa de gasolina que vació en la puerta y le prendió fuego, tal y como contamos en el Telediario de Castilla-La Mancha (minuto 07:56). La Cadena SER recogía también las declaraciones del portavoz de la Policía Nacional en Cuenca, Fernando Herranz, que aseguró que el autor era un hombre con las facultades mentales "alteradas" con antecedentes por altercados públicos en la localidad. A fecha de publicación de este artículo, no ha trascendido la nacionalidad del detenido por este suceso.
Esta iglesia canadiense no fue "quemada y vandalizada por musulmanes"
Otro vídeo que difunden en redes muestra el incendio de una iglesia grabado desde un aparcamiento de coches. Un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 12 de agosto adjunta la grabación y dice en inglés: "Canadá: Ahora con 120 iglesias quemadas hasta los cimientos o vandalizadas por musulmanes. Esta era la iglesia Notre Dame des Sept Allégresses en Quebec, Canadá". Es falso.
Es una grabación de octubre de 2024. Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que las imágenes se difundieron en X el 4 de octubre de 2024. El medio canadiense Radio Canadá International contaba el 3 de octubre de 2024 que la iglesia de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses en Trois-Rivières, Quebec (46.3518651774554, -72.54719548499318) fue destruida por un incendio cuando estaba siendo renovada. En su canal de YouTube podemos ver más imágenes del incidente. En noviembre del mismo año informaron que el departamento de bomberos de la ciudad cerró el caso, ya que "no encontraron indicios de que fuera provocado" y que "la causa probable del incendio fue accidental, derivada de trabajos de renovación del tejado".
Se trata de una grabación que es objeto recurrente de bulos. En septiembre de 2025, los verificadores de AFP Factual ya explicaron que este vídeo no mostraba un incendio provocado por "un grupo de islamistas" en la basílica de Notre-Dame de Montreal.
Un inmigrante musulmán no ha quemado esta iglesia en Canadá, fue un rayo en 2025
En redes sociales difunden una grabación en la que se ve la caída del campanario de una iglesia en llamas. "Otra iglesia es incendiada en Canadá por un inmigrante musulmán. Ya van alrededor de 100 iglesias incendiadas o vandalizadas en Canadá ahora silenciadas por el gobierno Liberal. Entran pidiendo tolerancia y terminan erradicando nuestra cultura y religión", dice un mensaje compartido más de 11.000 veces en X desde el 8 de agosto que adjunta el vídeo. Es falso.
Estas imágenes no son actuales y el origen del incendio no es provocado. En VerificaRTVE hemos comprobado a través de una búsqueda inversa que el vídeo lo publicó el 18 de julio de 2025 Radio Canadá International. Este y otros medios del país informaron de un incendio en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Saint-Ours, Montérégie (45.88914242654606, -73.15083639996801). Tal y como relatan, la causa del incendio fue la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Los bomberos informaron de que "el convento, la escuela y la casa parroquial adyacentes a la iglesia no resultaron afectados" (1, 2, 3).
Estos vídeos descontextualizados forman parte de una narrativa desinformativa que busca extender el odio a los migrantes y musulmanes. Ya hemos alertado en VerificaRTVE de este tipo de contenidos falsos, como los bulos y desinformación para extender la islamofobia durante la Semana Santa y los bulos sobre la Navidad para extender la islamofobia en Europa.