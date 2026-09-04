El video del camión cargado de jóvenes ante un gendarme marroquí se grabó a 48 kilómetros de Ceuta

El vídeo de decenas de jóvenes bajando de un camión frente a un gendarme marroquí ha vuelto a circular por redes sociales después de aparecer en el informe de la Policía Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta de los días 30 y 31 de julio. En VerificaRTVE ya investigamos esta grabación en las primeras horas de la crisis y constatamos que son imágenes que circulan al menos desde el 30 de julio y que se grabaron en torno a las 18:30 horas en Marruecos, a 48 kilómetros de la frontera con Ceuta.

Un vídeo grabado a más de 48 km de Ceuta Es una grabación que circula desde el 30 de julio en un punto kilométrico próximo al acceso a Tetuán. Tal y como comprobamos en el inicio de la crisis migratoria, no hay indicios de manipulación ni descontextualización en estas imágenes. En este vídeo publicado por el verificador italiano Open puedes ver una versión extendida de la misma escena que permite geolocalizar las imágenes en este punto kilométrico de la carretera N2 próximo a Tetuán (35.558526, -5.457415) gracias a la imagen coincidente a pie de calle que ofrece el servicio de street view Mapillary. La ubicación en la que se graba el vídeo está a 48 kilómetros de la frontera con Ceuta, a una hora en coche aproximadamente. Similitudes entre el vídeo publicado por el verificador italiano Open y la imagen de Mapillary Open / VerificaRTVE Previamente, el mismo camión había pasado por la localidad marroquí de Ain Lahcen, a 13 kilómetros del punto anterior. En concreto, frente a este restaurante, Mont Granada, del municipio (35.548201, -5.556035), como puedes observar en esta grabación. En la siguiente imagen puedes comprobar las similitudes entre este vídeo y el citado anteriormente, tanto en las características del automóvil como las coincidencias de las personas que van montadas en él. La parte trasera del camión es idéntica y hemos identificado al mismo joven en las dos grabaciones, un chico con una camiseta y unas chanclas con la marca Nike en las manos. Similitudes entre ambos vídeos del camión marroquí que circuló el 301 de julio por la carretera N2 de Marruecos. VerificaRTVE Confirmamos la hora de la grabación por el reloj que muestra el coche desde el que se está grabando lo sucedido, a los 37 segundos del vídeo: las imágenes se graban en torno a las 18:27 horas y concuerda con que puedan haber sido grabadas el mismo 30 de julio, el día en el que circulan, un momento en el que ya había una gran concentración de automóviles y personas en las inmediaciones de la frontera con Ceuta.