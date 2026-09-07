'Dog House' cierra temporada con historias de esperanza y una visita a la Fundación ONCE del Perro Guía

‘Dog House’ cierra una temporada llena de segundas oportunidades con una entrega en la que familias y adoptantes vivirán encuentros llenos de emoción: un galgo busca una oportunidad, una mujer conoce a su perro guía y varias historias demostrarán cómo un perro puede cambiar una vida. En esta segunda temporada, el programa presentado por Chenoa ha logrado una audiencia media del 10,7%, con más de 2,1 millones de espectadores únicos. Es líder indiscutible de su franja en todos los grupos de edad de 4 a 64 años.

En el último episodio de la temporada, una madre y su hija esperan recuperar la alegría tras superar duras pérdidas familiares. Un joven tiene un propósito muy claro: salvar la vida de un galgo, una de las razas que más sufre el abandono y el maltrato. El equipo del programa acompañará a una familia con un hijo con necesidades especiales en la búsqueda de un nuevo compañero de vida.

También visitará la Fundación ONCE del Perro Guía para vivir el emocionante encuentro entre una mujer invidente y el perro que cambiará su día a día. Además, una pareja de Sevilla cree reconocer en un perro del jardín el alma reencarnada de su antiguo compañero. Una niña que sueña con ser veterinaria llega al refugio con su cobaya; y una familia reconstituida, formada tras anteriores historias de vida, busca completar su hogar adoptando un perro.