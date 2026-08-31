Seis familias, seis historias y un mismo objetivo en 'Dog House': cambiar la vida de un perro abandonado
- Martes 1 de septiembre, después de ‘Viaje al centro de la tele’ en La 1 y RTVE Play
En el episodio de esta semana de ‘Dog House’, una viajera, un padre y su hija, una tía con sus sobrinas, una amante de los animales, una familia de surferos y una madre con su hija vivirán encuentros inolvidables con perros que buscan una segunda oportunidad.
Al refugio de ‘Dog House’ llega una mujer que, tras recorrer el mundo, siente que ha llegado el momento de ofrecer un hogar a un perro abandonado. También a un padre y su hija, marcados por los golpes de la vida, que buscan sanar salvando una vida perruna. Una tía y sus sobrinas vivirán un emocionante encuentro con una perrita paralizada por el miedo, mientras una hispanofrancesa apasionada por los animales tiene un objetivo muy claro: adoptar al perro que nadie quiere.
Además, una familia de surferos espera encontrar al compañero perfecto para cumplir el sueño del pequeño de la casa, y una madre junto a su hija deberán decidir si el perro con el que conectan en el jardín es el compañero que estaban buscando.
Así es ‘Dog House’
Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Dog House’ muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. El programa promueve los valores del respeto hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria. En su versión española, está presentado por Chenoa, conocida por su amor por los animales y su compromiso con la adopción responsable y las causas solidarias.