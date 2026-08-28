Los magacines de RTVE se renuevan y potencian la programación en directo de La 1
- ‘Malas lenguas’ comienza el lunes 31 de agosto su nueva etapa, con Gonzalo Miró junto a Esther Palomera (La 2) y Ana Hinestrosa (La 1)
- ‘Directo al grano’ y ‘D Corazón’ cambian su imagen y su plató y ‘Mañaneros 360’ también actualiza su identidad visual
Los magacines de RTVE siguen inmersos en una profunda renovación para potenciar la senda “Imparable” en la temporada 2026-2027 y reforzar la oferta televisiva en directo más completa de la televisión. A la nueva etapa de ‘Malas lenguas’, con Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa al frente, se une la modernización de la identidad visual y de los platós de ‘Directo al Grano’ y ‘D Corazón’.
‘Mañaneros 360’, que ya ha comenzado su nueva temporada, con Adela González y Jesús Cintora, también va a actualizar su línea gráfica en los próximos días. Una modernización visual de un espacio que lideró con contundencia la temporada pasada, con un crecimiento de 4 puntos respecto a la anterior y a 3 puntos de distancia de la segunda opción.
‘Malas lenguas’
Este 31 de agosto, comenzará la nueva etapa de ‘Malas lenguas’ de lunes a viernes. Gonzalo Miró continuará al frente del formato diario, tras lograr una gran acogida este mes de agosto, incluido el récord histórico de audiencia en La 2 (9%) el día 4. El programa cerró la temporada con un crecimiento de 3.8 puntos respecto a la temporada anterior.
Junto a Gonzalo Miró, estarán las periodistas Esther L. Palomera en La 2 (17:30 horas) y Ana Hinestrosa en La 1 (19:30 horas). El programa seguirá teniendo cada tarde al mejor equipo de analistas de la actualidad y, como novedad, incorporará una de las firmas más prestigiosas del humor gráfico español, Gallego & Rey, para publicar una viñeta exclusiva semana. Además, introducirá cambios en su cabecera, cortinillas y grafismos
RTVE seguirá apostando por Jesús Cintora en ‘Malas lenguas noche’, el programa de actualidad más visto de los sábados por la noche.
‘Directo al grano’: más ágil, más visual y más conectado con la calle
‘Directo al grano’ consolida su pareja al frente: Marta Flich como presentadora y Martín Barreiro como copresentador. Una dupla que combina actualidad, análisis y divulgación y que está cosechando una excelente audiencia este mes. En menos de un año, el programa ha crecido hasta darle a La 1 su mejor dato de audiencia en la franja de las últimas siete temporadas.
En una apuesta por la agilidad, la espectacularidad visual y la conexión con la calle, el plató se transforma en un espacio más dinámico y versátil. El decorado incorpora una de las mayores pantallas de la televisión nacional: un videowall de más de 30 metros de largo. La mesa también gana protagonismo y ocupa un lugar central. Habrá un nuevo set con una pantalla vertical independiente y giratoria para dar identidad propia a las diferentes secciones y reportajes. Y se mantiene la corona flotante inspirada en los grandes magacines americanos.
‘Directo al grano’ mantiene la presencia de colaboradores de prestigio, como Paco Lobatón o Isabel Gemio.
‘D Corazón, el programa de crónica social más visto el fin de semana
Anne Igartiburu y Javi Hoyos siguen trayéndonos cada sábado y domingo toda las noticias de los famosos, la moda y el entretenimiento, con la mirada puesta en otros ámbitos de la actualidad nacional e internacional. La misma fórmula, con un tono desenfadado y cercano, que ha llevado a ‘D Corazón’ a crecer 3.2 puntos de cuota, un 48%, en las últimas dos temporadas.
En septiembre el programa estrenará un plató más grande, con más personalidad y más moderno, pero que conserva su seña de identidad para que siga siendo un espacio cálido y acogedor. Además, la gran familia de ‘D Corazón’ seguirá creciendo con nuevos rostros que se unirán a los colaboradores ya consagrados. Y habrá nuevas entregas de las secciones ‘Los archivos del corazón’, ‘D Corazón express’ y ‘D Actualidad’, entrevistas en plató, conexiones en directo y últimas horas.