Los magacines de RTVE se renuevan y potencian la programación en directo de La 1

Los magacines de RTVE siguen inmersos en una profunda renovación para potenciar la senda “Imparable” en la temporada 2026-2027 y reforzar la oferta televisiva en directo más completa de la televisión. A la nueva etapa de ‘Malas lenguas’, con Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa al frente, se une la modernización de la identidad visual y de los platós de ‘Directo al Grano’ y ‘D Corazón’.

‘Mañaneros 360’, que ya ha comenzado su nueva temporada, con Adela González y Jesús Cintora, también va a actualizar su línea gráfica en los próximos días. Una modernización visual de un espacio que lideró con contundencia la temporada pasada, con un crecimiento de 4 puntos respecto a la anterior y a 3 puntos de distancia de la segunda opción.

‘Malas lenguas’ Este 31 de agosto, comenzará la nueva etapa de ‘Malas lenguas’ de lunes a viernes. Gonzalo Miró continuará al frente del formato diario, tras lograr una gran acogida este mes de agosto, incluido el récord histórico de audiencia en La 2 (9%) el día 4. El programa cerró la temporada con un crecimiento de 3.8 puntos respecto a la temporada anterior. Junto a Gonzalo Miró, estarán las periodistas Esther L. Palomera en La 2 (17:30 horas) y Ana Hinestrosa en La 1 (19:30 horas). El programa seguirá teniendo cada tarde al mejor equipo de analistas de la actualidad y, como novedad, incorporará una de las firmas más prestigiosas del humor gráfico español, Gallego & Rey, para publicar una viñeta exclusiva semana. Además, introducirá cambios en su cabecera, cortinillas y grafismos RTVE seguirá apostando por Jesús Cintora en ‘Malas lenguas noche’, el programa de actualidad más visto de los sábados por la noche.

‘Directo al grano’: más ágil, más visual y más conectado con la calle ‘Directo al grano’ consolida su pareja al frente: Marta Flich como presentadora y Martín Barreiro como copresentador. Una dupla que combina actualidad, análisis y divulgación y que está cosechando una excelente audiencia este mes. En menos de un año, el programa ha crecido hasta darle a La 1 su mejor dato de audiencia en la franja de las últimas siete temporadas. En una apuesta por la agilidad, la espectacularidad visual y la conexión con la calle, el plató se transforma en un espacio más dinámico y versátil. El decorado incorpora una de las mayores pantallas de la televisión nacional: un videowall de más de 30 metros de largo. La mesa también gana protagonismo y ocupa un lugar central. Habrá un nuevo set con una pantalla vertical independiente y giratoria para dar identidad propia a las diferentes secciones y reportajes. Y se mantiene la corona flotante inspirada en los grandes magacines americanos. ‘Directo al grano’ mantiene la presencia de colaboradores de prestigio, como Paco Lobatón o Isabel Gemio.