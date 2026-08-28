La nueva temporada 2026-2027 de RNE apuesta por el talento, la información rigurosa y la innovación tecnológica

Comienza la nueva temporada 2026-2027 de Radio Nacional de España, que consolida el proyecto puesto en marcha el año pasado y refuerza su señas de identidad: grandes comunicadores, nuevos perfiles de análisis y renovación tecnológica. Una radio más fuerte, más cercana y más preparada para el futuro, en la temporada del 90º aniversario de RNE.

En Radio 1 la continuidad de las principales franjas, junto a la incorporación de colaboradores y la modernización de los estudios, marcan una temporada diseñada para seguir creciendo, reforzar la conexión con la audiencia y ampliar su presencia en todos los entornos de consumo digital.

Radio 5, la única emisora Todo Noticias en España, refuerza su tira diaria en directo de 18:00 a 19:00 horas con el programa de crónica internacional ‘Cinco continentes’, que se une a ‘Cuídate’, ‘El Ojo Crítico’ y ‘Fin de mes’. A continuación se emitirán los informativos territoriales de la tarde.

A Radio 3 llegan novedades de fin de semana, como el magacín cultural joven ‘Aliquindoi’, el programa de cine ‘ZUM’ o el viaje sonoro de ‘Nada en la nevera’. Además, se amplía la mirada hacia el arte, el cine, las tendencias y los nuevos sonidos, con el mismo espíritu de apoyo a la cultura, la música y la creatividad, y vocación de explorar a través de Radio 3 Extra.

Radio Clásica consolida su apuesta por la divulgación, la información, la pedagogía y la inspiración. Desde el 1 de octubre, continúan sus espacios imprescindibles y se estrena ‘Sapiens musicalis’, sobre las relaciones entre el repertorio clásico y las músicas urbanas. Además, refuerza sus contenidos audiovisuales y la presencia de sus programas por toda España.

Radio Exterior de España, la voz de nuestro país en los cinco continentes, mantiene espacios míticos como ‘Hora América’, con una hora de emisión diaria; ‘Españoles en la mar’, con un nuevo equipo; ‘Marca España’, que cumple 15 años; y ‘Europa abierta’, que celebrará el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea.

Ràdio 4 estrena claim: “Ràdio 4, la ràdio que t'escolta" (La radio que te escucha), "50 anys en català i amb tu" (50 años en catalán y contigo). Renueva la franja de 13:00 a 19:00 horas, con novedades como ‘La tarda de Ràdio 4’, ‘La Tàctica’ y ‘El quart tiemps’. Las mañanas se consolidan con ‘Bon dia i bona sort’, ‘Cafè d'Idees’, ‘El matí a Ràdio 4’, y el análisis de la jornada se realizará en ‘El Pla B’. El magacín del fin de semana ‘Són 4 díes’ amplía una hora, y los programas ‘Irrepetibles’ y ‘Sota Sospita’ se emitirán de lunes a viernes.

El área RNE Deportes acaba de incorporar a Pablo López al equipo de ‘Tablero Deportivo’, que dirige Miguel Ángel Méndez, junto con Silvia Verde y Juan Manuel Pérez-Noya y que seguirá ofreciendo todo el deporte los sábados y domingos de 14:10 a 00:00 horas, potenciando las retransmisiones de fútbol y grandes citas polideportivas. Otras novedades son ‘La Tertulia de Tablero’, disponible como podcast independiente, y la renovación de ‘Radigaceta de los deportes’, el espacio deportivo decano de la radio en España, esta temporada con Rubén Ortega.

La temporada de RNE Audio empieza a finales de septiembre con el estreno del podcast ‘La isla de Piedad’, sobre la pionera del fotoperiodismo Piedad Isla. Destacan también ‘Tebeo’, una investigación sobre los magnicidios de la historia, y la segunda temporada de ‘Esto no es un cuento’. Además, ‘Cómo nos lo montamos’ abordará la discapacidad, y los conversacionales estarán representados por ‘Cómo ser actriz y no morir en el intento’, con Lluvia Rojo.

Las mañanas amplían sus voces y refuerzan el análisis En ‘Las Mañanas de RNE’, Juan Ramón Lucas continúa al frente de la principal franja informativa de Radio 1, consolidando así una apuesta estratégica iniciada el pasado año. El programa dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada de RNE este lunes 31 de agosto con un especial desde Ceuta. El programa se fortalece con nuevos expertos, analistas y colaboradores que enriquecerán el debate y la reflexión diaria desde diferentes ámbitos. Javier Aroca, Ernesto Ekaizer, Susi Caramelo, Bob Pop, Aitor Albizua, Javier Hoyos, Inés Hernand y Victor Amela fortalecerán una de las señas de identidad del espacio: el pluralismo, el rigor y la capacidad de análisis.

Mamen Asencio, nueva voz de las madrugadas con ‘Lunáticas’ Mamen Asencio lidera ‘Lunáticas’, nuevo espacio que se emitirá en directo de 02:00 a 04:00 horas. Con su reconocida capacidad para conectar con los oyentes y su amplia experiencia radiofónica, Asencio acompañará a quienes viven la noche y la madrugada, con un formato cercano, participativo y lleno de historias, conversaciones y actualidad.

Informativos: ampliación horaria y Lara Hermoso en ‘24 horas’ ‘Mediodía en RNE’, con Carlos Núñez, amplía su emisión hasta las 15:00 horas como gran bloque informativo e incluirá dos desconexiones para los informativos territoriales. ‘24 horas’, el gran informativo de la tarde-noche estará presentado por Lara Hermoso. Además de las noticias y el análisis de lo ocurrido en toda la jornada, incluirá una desconexión territorial y ‘Radiogaceta de los deportes’. Los informativos de fin de semana continuarán con Ana Marta Ersoch en sus ediciones matinales y Adrián Ferro en las de tarde y noche.

Renovación tecnológica de los estudios La nueva temporada vendrá acompañada de uno de los hitos tecnológicos más importantes de los últimos años para Radio 1: la inauguración de los nuevos estudios 101 y 102 de la Casa de la Radio de Prado del Rey (Madrid). Se incorporará un avanzado sistema de cámaras de última generación que permitirá la emisión en streaming con calidad 4K, mejorando de forma significativa la experiencia audiovisual y multiplicando las posibilidades de producción de contenidos digitales. Renovación del Estudio 101 de RNE Los nuevos estudios tendrán, además, una imagen renovada, con un diseño contemporáneo, elegante y funcional. Las grandes pantallas LED y las nuevas mesas configuran un espacio de última generación que refuerza la identidad de Radio 1. El resultado son unos estudios más modernos, atractivos y eficientes, preparados para responder a las exigencias de la producción multiplataforma y para ofrecer a la audiencia una experiencia audiovisual de máxima calidad.