'Ceuta, un mes al límite' en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza este sábado la crisis de Ceuta. A punto de cumplirse un mes del inicio de la mayor crisis migratoria en la frontera sur, la falta de soluciones inmediatas mantiene la tensión al límite. La gravedad y la prolongación de esta emergencia han llevado al Consejo de Seguridad Nacional a declarar esta semana "la situación de interés para la seguridad nacional" en Ceuta. Además, el ejecutivo ha constituido un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de centralizar la gestión de la crisis para agilizar ayudas, la respuesta humanitaria y las devoluciones de migrantes.

'Ceuta, un mes al límite' Los recursos asistenciales de la ciudad se encuentran desbordados. Miles de migrantes que consiguieron acceder a territorio español continúan en una situación de extrema vulnerabilidad. Las redes de acogida están muy por encima de su capacidad. Muchos de ellos permanecen todavía en asentamientos improvisados y en las playas ceutíes. "En Marruecos la vida es muy dura", cuenta Ikram, una de las jóvenes que el 30 de julio decidió lanzarse al agua para llegar a Ceuta y ahora está en uno de los refugios gestionado por vecinos. Pero la indignación crece por días. "Queremos las calles limpias, tranquilas, no con miedo", relata una madre, preocupada por el inicio del curso escolar. Las protestas vecinales pacíficas han derivado en los últimos días en algunos disturbios y enfrentamientos. Hay grupos violentos que aprovechan la situación y han llegado a bloquear el reparto de comida de Cruz Roja y prender fuego a chabolas y campamentos de migrantes en la playa. El presidente de Ceuta ha condenado la violencia y ha advertido que "la ciudad autónoma está al límite". Gobierno y PP también han hecho un llamamiento a la calma y la convivencia. Esta ha sido una semana de comparecencias extraordinarias en el Congreso. Siete ministros han dado explicaciones y defendido la respuesta del ejecutivo a esta crisis. "Que retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta, dentro de los márgenes de la ley", dice Torres, el responsable del mando único. Para hacerlo, señala, "hay que filiarlos, hacer el triaje, y para ello acotarlos en espacios". El asunto más complejo es el de los menores no acompañados. "La reagrupación familiar es la prioridad, no vamos a aceptar una deportación masiva" advierte la ministra de Juventud Sira Rego. No está claro cómo pudo producirse la llegada masiva del 30 de julio y las comparecencias de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles han mostrado discrepancias sobre lo que sabía o no y dijo el CNI. Sobre Marruecos, el Gobierno lo define como un "socio leal" y destaca su colaboración para revertir la crisis. El ejecutivo ha elevado a más de 44 millones la ayuda de emergencia para Ceuta y hay acuerdo con el gobierno ceutí sobre un listado de nuevos espacios donde alojar a los migrantes que siguen en la calle y que el gobierno cifra en 5.000 personas. Además, España ha pedido a la Unión Europea el apoyo de Frontex y Europol para el triaje y la tramitación de expedientes de las personas que siguen en Ceuta. Los grupos parlamentarios han acusado al Gobierno de una respuesta tardía e incompetente y le critican por buscar en las redes sociales y los "bulos" la explicación a esta crisis, en lugar de abordar el papel de Marruecos. Otros dos ministros comparecerán la próxima semana y el 3 de septiembre lo hará el presidente Pedro Sánchez. "No es solo pedir rendición de cuentas a Marruecos sino entender que Ceuta y Melilla son un enclave geopolítico y estratégico esencial", afirma Manuel Gazapo Lapallese, profesor de Relaciones Internacionales.