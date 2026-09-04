'Pulso desde la frontera', en 'Informe Semanal'
- Además abordará la dificultad de encontrar una vivienda asequible en ‘La crisis del metro cuadrado’
- Sábado 5 de septiembre, a las 21:30 horas en La 1, el Canal 24 Horas y RTVE Play
‘Informe semanal’ aboradrá esta semana la sitación en Ceuta, que acapara todos los titulares desde que, a finales de julio, unas 80.000 personas traspasaron la frontera de Marruecos de forma irregular. La discusión en torno a la gestión de esta crisis desembarcaba, esta semana, en una sesión extraordinaria del Congreso en la que Pedro Sánchez no ha logrado convencer a la oposición, pero tampoco a parte de sus socios de legislatura. También la calle ha estado agitada por la situación en la ciudad autónoma, con episodios de tensión y violencia hacia la prensa. Este sábado, el informativo además se ocupará del acceso a la vivienda, que es un derecho convertido en necesidad básica y, para muchos, en un negocio.
'Pulso desde la frontera'
La crisis en torno a Ceuta tiene amplias aristas. Ahora, también una judicial porque la Fiscalía avala que la Audiencia Nacional inicie una investigación por posibles delitos de inmigración ilegal, organización criminal y homicidio. Hay que recordar el fallecimiento de más de 140 personas. Pero, ¿cuál fue el papel que jugó realmente Marruecos? Blanca Garcés-Mascareña, investigadora del CIDOB, nos asegura que la percepción de la inmensa mayoría de los españoles es que el país vecino estuvo directamente involucrado en la avalancha: "saben que un acontecimiento de tal magnitud no sería posible sin la intervención -por acción o por omisión- del gobierno marroquí". El ejecutivo, desde un principio, ha intentado diluir cualquier tipo de implicación directa de Rabat. Quizás porque, con el país de Mohamed VI, siempre hay riesgos y mucho en juego. "Soy consciente de las dudas, de las preguntas que hay en el aire. Me hago cargo, pero, señorías, me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia", decía el presidente -el jueves- en el Congreso: "a día de hoy, nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que la entrada masiva en Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Pero, si aparecen pruebas sólidas, actuaremos con contundencia".
"La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos. ¡Hay que echar a quienes entraron irregularmente en Ceuta y hay que sacarle de la Moncloa a usted!", le llegó a espetar Alberto Núñez Feijóo. "Fue una invasión y punto", añadiría Santiago Abascal. José Bautista, periodista de investigación de la Fundación PorCausa, destaca "el uso político que están haciendo los partidos políticos desde la oposición. Y esa es, precisamente, una de las ventajas o de las finalidades que busca cualquier régimen autoritario cuando instrumentaliza los flujos migratorios: sembrar discrepancia, generar división". Una manipulación, añade, que también intenta llegar a la sociedad, "y, en este caso, lo están consiguiendo". Así, al menos, se ha plasmado esta semana en muchas calles de España con motivo del Día de Ceuta. "En Marruecos, hay una convicción y es que las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, les pertenecen y consideran que están ocupadas", explica Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos: "y tengamos en cuenta que lo ocurrido es un reto al estado español, pero también a la Unión Europea. Y esto es lo que a algunos les está costando entender". Lo cierto es que, aún no ha llegado a arrancar el curso, pero ya se ha desatado la enésima tormenta política.
'La crisis del metro cuadrado'
La imposibilidad de acceder a una vivienda digna ya no es un problema exclusivo de los sectores más vulnerables. Hoy, afecta directamente a todos los ciudadanos. A cualquier tipo de profesionales, evidenciando que tener un empleo ya no es garantía de estabilidad. "Antes había clase baja, media y alta. Ahora es baja o alta. Es imposible pagar mil euros por un apartamento de 20 metros cuadrados, ¿cómo compro mi comida?", se pregunta sin respuesta Ángel Gónzalez, un trabajador de la construcción, quien, a pesar de tener un empleo, solo ha podido comprarse una caravana para vivir. La falta de oferta y la escalada descontrolada del mercado de compra y de alquiler están precarizando la vida de millones de trabajadores cuyos salarios no crecen al mismo ritmo. Precios inasumibles también para jubilados, como Teresa Tirado, que después de residir más de una década en un piso, ahora vive en la calle. Fue desahuciada después de que su casero le duplicara el alquiler: "no me voy a morir del cáncer, pero me voy a morir de esto... Yo lo que quiero es un alquiler social, no la casa gratis", resume con desesperación. En España, el parque de vivienda social en alquiler apenas alcanza el 2%, una cifra muy lejana al promedio europeo que supera el 10%.
La provincia de Málaga es uno de los epicentros de esta problemática. Por ejemplo, durante el último año, más de 20 sanitarios se han visto obligados a renunciar a su trabajo en el Hospital Costa del Sol de Marbella por la imposibilidad de hallar un alojamiento asequible. "Son condiciones infrahumanas lo que están sufriendo algunos trabajadores", advierte Adrán Fernández, portavoz de CSIF. En otras grandes capitales como Madrid y Barcelona, el coste habitacional se ha disparado un 60% en los últimos años, forzando a muchos estudiantes a elegir su universidad en función del precio del alojamiento. Jonathan Pinilla describe las ofertas abusivas: "hay habitaciones sin ventanas y precios desorbitados lejos del centro". Distintas organizaciones denuncian la proliferación de pisos turísticos y la especulación orientada a rentas extranjeras altas. Para Julián Salcedo, doctor en Economía, "la solución pasa por construir mucha más vivienda". El sector estima necesario construir entre 150.000 y 200.000 viviendas anuales, aunque actualmente se levanta apenas la mitad por falta de financiación y suelo. En plena crisis del metro cuadrado, pesa la parálisis política. El decreto estatal para regular los alquileres temporales sigue paralizado.