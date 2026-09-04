'Pulso desde la frontera', en 'Informe Semanal'

‘Informe semanal’ aboradrá esta semana la sitación en Ceuta, que acapara todos los titulares desde que, a finales de julio, unas 80.000 personas traspasaron la frontera de Marruecos de forma irregular. La discusión en torno a la gestión de esta crisis desembarcaba, esta semana, en una sesión extraordinaria del Congreso en la que Pedro Sánchez no ha logrado convencer a la oposición, pero tampoco a parte de sus socios de legislatura. También la calle ha estado agitada por la situación en la ciudad autónoma, con episodios de tensión y violencia hacia la prensa. Este sábado, el informativo además se ocupará del acceso a la vivienda, que es un derecho convertido en necesidad básica y, para muchos, en un negocio.

'Pulso desde la frontera' La crisis en torno a Ceuta tiene amplias aristas. Ahora, también una judicial porque la Fiscalía avala que la Audiencia Nacional inicie una investigación por posibles delitos de inmigración ilegal, organización criminal y homicidio. Hay que recordar el fallecimiento de más de 140 personas. Pero, ¿cuál fue el papel que jugó realmente Marruecos? Blanca Garcés-Mascareña, investigadora del CIDOB, nos asegura que la percepción de la inmensa mayoría de los españoles es que el país vecino estuvo directamente involucrado en la avalancha: "saben que un acontecimiento de tal magnitud no sería posible sin la intervención -por acción o por omisión- del gobierno marroquí". El ejecutivo, desde un principio, ha intentado diluir cualquier tipo de implicación directa de Rabat. Quizás porque, con el país de Mohamed VI, siempre hay riesgos y mucho en juego. "Soy consciente de las dudas, de las preguntas que hay en el aire. Me hago cargo, pero, señorías, me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia", decía el presidente -el jueves- en el Congreso: "a día de hoy, nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que la entrada masiva en Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Pero, si aparecen pruebas sólidas, actuaremos con contundencia". "La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos. ¡Hay que echar a quienes entraron irregularmente en Ceuta y hay que sacarle de la Moncloa a usted!", le llegó a espetar Alberto Núñez Feijóo. "Fue una invasión y punto", añadiría Santiago Abascal. José Bautista, periodista de investigación de la Fundación PorCausa, destaca "el uso político que están haciendo los partidos políticos desde la oposición. Y esa es, precisamente, una de las ventajas o de las finalidades que busca cualquier régimen autoritario cuando instrumentaliza los flujos migratorios: sembrar discrepancia, generar división". Una manipulación, añade, que también intenta llegar a la sociedad, "y, en este caso, lo están consiguiendo". Así, al menos, se ha plasmado esta semana en muchas calles de España con motivo del Día de Ceuta. "En Marruecos, hay una convicción y es que las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, les pertenecen y consideran que están ocupadas", explica Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos: "y tengamos en cuenta que lo ocurrido es un reto al estado español, pero también a la Unión Europea. Y esto es lo que a algunos les está costando entender". Lo cierto es que, aún no ha llegado a arrancar el curso, pero ya se ha desatado la enésima tormenta política.