El 7 de septiembre llega a La 1 la era de la redención con 'MasterChef Celebrity Legends'

La 1 estrena el 7 de septiembre ‘MasterChef Celebrity Legends’. Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), reúne a 15 aspirantes que regresan dispuestos a demostrar que merecen una segunda oportunidad ante el jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz. Es la era de la redención en una edición espectacular, repleta de competición, humor y desafíos inéditos.

15 aspirantes en busca de su segunda oportunidad El torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’; los actores Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega y Juanjo Ballesta; el actor y cómico Edu Soto; el modelo Juan Betancourt; el director y actor Santiago Segura; el humorista y presentador Florentino Fernández; el cantante David Bustamante; la diseñadora María Escoté; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo; la creadora de contenido Marina Rivers; el empresario Pocholo y la rapera Mala Rodríguez son los aspirantes que regresan a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’. Algunos coincidieron en su anterior edición y otros se conocen desde hace años, pero todos tendrán un mismo objetivo: conquistar la victoria que se les resistió en su primer paso por el programa. El ganador recibirá 75.000 euros para donar a una ONG, además del trofeo que le acredita como vencedor. Los duelistas completarán también su formación con un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center, al que podrán asistir con un acompañante. Además, en cada programa estarán en juego 4.000 euros solidarios que el mejor cocinero de la semana donará a la ONG que decida. Los celebrities viistan Málaga en su estreno CECILIABAYONAS0 CECILIABAYONAS0

Nuevos retos para las “leyendas” de ‘MasterChef’ Tras una década y cerca de 150 celebrities entre fogones, el jurado pondrá a prueba a los aspirantes con desafíos nunca vistos. Se enfrentarán a una versión gastronómica del Buscaminas, lanzarán hachas a una diana o tendrán que superar un circuito de rayos láser. También regresará el juego de rol Lobos, en el que algunos participantes tratarán de boicotear el cocinado de sus compañeros, y una partida de Strip poker permitirá descubrir algunos de sus secretos culinarios. En las pruebas de cocina, Begoña Rodrigo les enseñará a preparar una versión de su famosa ensalada líquida; el chef Andrés Benítez les acercará al concepto plant forward y el pastelero Edwin Garpa les propondrá reproducir pequeñas obras de arte comestibles. Los aspirantes descubrirán ingredientes extremos como el miso akadashi, el monk fruit o la calabaza amarga, y tendrán que demostrar su dominio de técnicas y elaboraciones como los flambeadosm, la cocina de vanguardia o la cocción con arcilla y polenta. Por primera vez en la historia de ‘MasterChef’, se enfrentarán a un examen tras un cocinado a seis manos realizado por el jurado. Y tendrán que reencontrarse con un viejo enemigo: el plato que provocó su expulsión en su anterior edición. También volverán a estar en juego el delantal dorado, el pin de la inmunidad y el pin de la inmunidad infiel, que puede ser arrebatado por otro aspirante. Como novedad, el pin verde permitirá a su propietario disponer de 20 minutos extra en una eliminación y entrar en el supermercado todas las veces que quiera. El jurado: Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz

Grandes invitados y referentes de la gastronomía El jurado contará con numerosos invitados, entre ellos los intérpretes Antonio Banderas, Rossy de Palma, Carlo Costanza y Carles Sans; Falete, Los Chunguitos, Lorenzo Caprile, Bertín Osborne, Gemeliers, Nico Adega, Boris Izaguirre e Irene Villa. También regresarán rostros vinculados a la historia de ‘MasterChef Celebrity’, como Loles León, Mario Vaquerizo, Manu Baqueiro, Victoria Abril, Miki Nadal, Mariló Montero, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Raquel Meroño, Carmina Barrios, Lorena Castell, Dani Illescas, Toñi Moreno, Blanca Moreno, Torito y Ona Carbonell. Y otros participantes y ganadores históricos de ‘MasterChef’: Carlos Maldonado, Marta Verona, Camilla Angelucci, Eneko Fernández, María Lo, Ángela Gimeno y Gabriela Hinojosa. La edición reunirá también a grandes nombres de la gastronomía nacional e internacional, como Jordi y Joan Roca, Toño Pérez, Mario Sandoval, Mauro Colagreco, Ramón Freixa, Micha Tsumura, Dani Carnero, Álvaro Castellanos e Iván Morales, Cristina Cánovas y Diego Aguilar, Nacho Solana, Rafa Zafra, Manu Franco y Rubén Mosquero, entre otros. A ellos se sumarán algunas de las figuras emergentes más destacadas del panorama culinario actual en España: Lis Ra, Enrique Valentí, Andrés Benítez, Gianni Pinto, Roberto Ortiz, los reposteros Dinara Kasko y Álex Madrigal, y el heladero Carlo Guerriero. Loles León les visitará en su estreno

Cocina solidaria y destinos gastronómicos Las pruebas de exteriores llevarán a ‘MasterChef Celebrity Legends’ a lugares como el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, donde cocinarán junto a Manos Unidas en una prueba solidaria contra el hambre, y la finca El Encín, para rendir homenaje a los trabajadores del sector primario. Las cocinas se trasladarán también a la almazara El Toro de Ronda, el Centro Botín de Santander, los Cines Callao y el Bernabéu Market de Madrid. Además, el programa viajará a Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026, y a Aponiente, donde los aspirantes cocinarán a las órdenes de Ángel León. La competición cruzará también la frontera para visitar Oporto y preparar un menú de Nacho Manzano en el Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia.