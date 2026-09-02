La 1, líder de la mañana y la tarde en agosto. Los magacines crecen y logran datos históricos

La 1 lidera las franjas de mañana y tarde en agosto, impulsada por el buen comportamiento de sus magacines, que crecen de forma significativa en agosto y consolidan sus liderazgos. ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ se mantienen como líderes destacados de las mañanas y alcanzan sus mejores registros en esta franja en un mes de agosto desde 2008. Por la tarde, ‘Directo al grano’ es de nuevo el magacín más visto y ‘Malas lenguas’ registra un importante crecimiento interanual. ‘Aquí la Tierra’ firma su mejor agosto desde 2017 y bate récord de audiencia con la cobertura del eclipse solar. ‘D Corazón’ también mejora su resultado respecto al año anterior.

‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, líderes de las mañanas ‘La Hora de La 1’, presentado desde el 10 de agosto por Silvia Intxaurrondo, se afianza como el magacín más competitivo de las mañanas con un 19,9% de cuota, 336.000 espectadores y 1.211.000 contactos. En simultáneo con el Canal 24 horas alcanza un 22,7%, 383.000 espectadores y 1.397.000 contactos. Lidera su franja a más de 5 puntos de la segunda opción. El programa mejora en 1,9 puntos su cuota respecto a agosto de 2025 y en 2,2 puntos en su emisión simultánea. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de agosto desde 2008. Mantiene además el liderazgo entre el público de 13 años en adelante. ‘Mañaneros 360’, presentado desde el día 10 por Aida Bao y Adela González, y desde el 23 junto a Jesús Cintora, se mantiene líder de su franja con un 15,3%, 464.000 espectadores y 2.185.000 contactos. La 1 no lograba una cuota tan alta en esta banda en un mes de agosto desde 2008 y el programa mantiene una ventaja de 4 puntos sobre la segunda opción. El programa ‘Mañaneros 360’ mejora en 2 puntos su cuota respecto a agosto de 2025 y lidera la franja entre ambos sexos y entre el público de 13 a 74 años. Su segundo bloque obtiene un 11,6%, 867.000 espectadores y 1.507.000 contactos, con una mejora de 2,6 puntos respecto al año anterior. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en agosto desde 2017.

‘Directo al grano’, el magacín más visto de la tarde ‘Directo al grano’, presentado desde el 3 de agosto por Marta Flich y Martín Barreiro, registra un 11,5% de cuota y 913.000 espectadores, con más de 2,7 millones de espectadores únicos (2.761.000). Es lo más contactado de su franja y el magacín más visto de la tarde. El programa mejora en 2,1 puntos el dato de La 1 en esta banda en agosto de 2025 y consigue su segunda mejor cuota histórica. Ocupa la segunda posición de la franja, a solo ocho décimas del liderazgo, y lidera entre el público de 13 a 64 años. La 1 no lograba un dato tan alto en esta franja en un mes de agosto desde 2012. ‘Malas lenguas’, con Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal en La 1, alcanza un 10,6%, 696.000 espectadores y 1.495.000 contactos. Mejora en 3,8 puntos la cuota de La 1 respecto a agosto de 2025 y en tres décimas el dato del mes anterior. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en agosto desde 2024, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de París. ‘Aquí la Tierra’ bate récord con el eclipse ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus y Marc Santandreu, firma un 13,5% de cuota, 959.000 espectadores y 1.624.000 contactos, su mejor dato en agosto desde 2017. El programa mejora en 5,7 puntos el resultado de agosto de 2025. La retransmisión del eclipse solar del 12 de agosto dispara su audiencia hasta un récord del 27,3% de cuota y 2.131.000 espectadores, su mejor cifra de espectadores desde marzo de 2020. En simultáneo alcanza un espectacular 30,5% de cuota y 2.381.000 espectadores. Se convierte así, en lo más visto del mes. D Corazón, con Anne Igartiburu y Javi Hoyos, registra un 10,7%, 587.000 espectadores y 2.247.000 contactos. Es la segunda opción de su franja y mejora en 1,4 puntos respecto a agosto de 2025. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en un mes de agosto desde 2023.