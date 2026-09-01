Llega la gran final de 'El Grand Prix del Verano 2026': Polinyà y Quintanar del Rey se disputan el trofeo

‘El Grand Prix del Verano 2026’ llega a su gran final tras una temporada de éxito de audiencia. A falta de su última entrega, el programa promedia un 11,7% de cuota y más de 2,8 millones de espectadores únicos por noche, liderando su franja con una ventaja de 1.4 puntos. Este miércoles, Polinyà y Quintanar del rey se verán las caras en el duelo final.

Tras semanas de competición, humor y emoción, Polinyà (Barcelona) y Quintanar del Rey (Cuenca) se enfrentarán por el trofeo en la última entrega de la edición. De los doce municipios que han participado en la competición, solo ellos han conseguido llegar a la gran final. El equipo de Polinyà contará con el apoyo de la cómica Victoria Martín, mientras que Quintanar del Rey, líder de la fase clasificatoria y vencedor de la segunda semifinal, tendrá como padrino al cómico Miguel Maldonado.

Autoridades y padrinos de Polinyá y Quintanar del Rey en una de las pruebas de la final

Los dos municipios volverán a darlo todo en una gran final en la que no faltarán las pruebas más divertidas del programa, además de música, sorpresas, emoción y muchas risas. Una última batalla en la que los concursantes tendrán que demostrar su habilidad, resistencia y espíritu competitivo para llevar el trofeo hasta su localidad.

Prueba de 'Los pingüinos matemáticos'

Al frente de esta gran fiesta del verano estará Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla, que pondrán el broche a una edición marcada por la diversión y la competición entre pueblos. Tras semanas de enfrentamientos, Polinyà y Quintanar del Rey son los dos últimos municipios en pie. ¿Quién se alzará con el trofeo de ‘El Grand Prix del Verano 2026’?