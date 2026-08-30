Doble ración de Grand Prix: segunda semifinal el lunes y gran final el miércoles

El Grand Prix del Verano 2026 afronta su semana decisiva y lo hace por partida doble. La competición regresa el lunes con el enfrentamiento entre Altura y Quintanar del Rey y, apenas 48 horas después, el miércoles llega la gran final, en la que conoceremos al pueblo ganador de esta edición.

Polinyà ya tiene asegurada su plaza después de imponerse a Pradejón en la primera semifinal. Ahora solo falta conocer a su rival: Altura o Quintanar del Rey. Dos programas en tres días para cerrar una temporada que comenzó con doce pueblos y termina con uno levantando el trofeo.

Altura y Quintanar buscan la última plaza La primera cita llega el lunes 31 de agosto, a las 21:45 h. Altura y Quintanar del Rey regresan al plató con un único objetivo: conseguir el billete para la final. Melani Olivares acompaña a Altura y Galder Varas defiende a Quintanar del Rey en una noche en la que los dos pueblos parten de cero. Ya no cuentan los puntos acumulados durante la primera fase: quien gana, continúa; quien pierde, se despide del Grand Prix. La competición vuelve a poner a prueba la agilidad, la fuerza, la puntería y el sentido del humor de los concursantes en algunos de los grandes clásicos del programa, mientras los padrinos se implican una vez más desde las alcaldías y desde las pruebas.

Polinyà espera en la gran final Solo hay que esperar dos días para conocer al campeón. El miércoles 2 de septiembre, a las 21:45 h, La 1 emite la gran final de El Grand Prix del Verano 2026. Polinyà llega después de conseguir su clasificación frente a Pradejón en una primera semifinal que se decidió en El Diccionario. El municipio barcelonés sabe que disputará la final, pero el nombre del otro equipo es un misterio hasta que termine el programa del lunes. La final del Grand Prixdepara grandes sorpresas, tanto en la mecánica como en la participación de los padrinos y en los propios juegos. Una última cita que promete una noche épica.