La 1 (11,5%) logra su mejor agosto en 14 años y es la cadena que más crece en el último año

En un mes ya sin Mundial, el Grupo RTVE sigue experimentando mejoras. La 1 (11,5%) se convierte en la cadena generalista que más crece en comparación con el mismo mes del año pasado al sumar 1,1 puntos en agosto. La cadena firma su mejor dato en este mes en 14 años y se queda a cuatro décimas del liderazgo, la distancia más corta en un mes de agosto sin Olimpiadas desde que lideró en 2010.

Por su parte, el Grupo RTVE en su totalidad anota un 18,7%, el dato más alto este mes desde el año 2016 y crece 2,2 puntos respecto al dato que promedió en el mes de agosto del año pasado.

La 2 (3,8%), iguala su dato de julio, mejora 0,5 puntos frente a 2025 y crece en todas las bandas del día en la comparativa interanual, especialmente en la tarde (1,1 puntos). Logra su mejor dato en agosto de los últimos 18 años e iguala su dato mensual más alto desde julio de 2009.

El Canal 24 horas obtiene en agosto un 1,4%, crece 2 décimas frente a agosto 2025 y logra su mejor dato histórico en ese mes. Mejora también en todas las bandas del día en la comparativa interanual, especialmente en la mañana (0,6 puntos).

Teledeporte (1,2%) sube 4 décimas respecto a agosto 2025, mejorando en todas las bandas del día en comparación con el mismo mes del año pasado.

Clan anota un 8,1% en el target infantil y crece 1 punto respecto a agosto 2025, logrando su mejor cuota ese mes de los últimos 3 años.

Liderazgos históricos en agosto en la mañana y la tarde La 1 lidera la madrugada (8,4%), mañana (15,4%) y tarde (10,8%). La 1 vuelve a liderar la tira matinal (15,4%) por cuarto mes de agosto consecutivo, con su mejor share de los últimos 18 años, desde 2008 (25,6%). Hay que remontarse a 2007 (16%) para encontrar un agosto sin Olimpiadas con una cuota superior. En la tira matinal, La 1 aventaja a la segunda opción por 4,9 puntos. La 1 lidera la tira matinal laborable por tercer año consecutivo con su oferta de magacines, logra un 16,8% de share, su mejor dato en el mes de agosto desde 2008 (18 años) o desde 2007 si excluimos los años de Olimpiadas. La 1 lidera las tardes en España en agosto con un 10,8%, liderazgo que no ostentaba en este un mes sin Olimpiadas desde 2010 (16,1%). También lidera las tardes laborables, donde alcanza un 11,8%, y hay que remontarse a 2010 para encontrar un mes de agosto con un share mayor (16,9%). En el mes de agosto, no lideraba esta banda en un año sin Olimpiadas desde 2009 (16,9%). La 1 anota un 10,4% en el prime time y crece un 6,1% respecto del año anterior. Sin contar el año olímpico (2024), se convierte en el mejor prime time de agosto para La 1 desde 2018.

Líderes de 13 a 74 años La 1 lidera en jóvenes (9,8%), en el grupo 25-44 años (10%), en el segmento 45-64 años (11,1%) y entre los mayores de 65 a 74 años (13,7%). Lidera también en el target comercial (10,8%) con el segundo mejor dato de la historia en agosto, el mejor si excluimos los años Olímpicos. En este target, La 1 logra colocarse por delante de la competencia en todos los meses de la temporada desde septiembre, acumulando 21 victorias desde septiembre 2024 de las 24 posibles. Destaca su competitividad en la banda de mayor consumo, el prime time, con un 10,9% logrando 24 victorias consecutivas desde septiembre 2024 ininterrumpidamente. Por territorios, La 1 es primera opción en Asturias (11,4%), Baleares (11,5%), Castilla y León (15,8%), Euskadi (13,1%), Galicia (11,5%), Madrid (12,4%), Murcia (13,3%), Valencia (13,1%), así como en Cantabria, Extremadura, Navarra, Rioja y Resto, por delante de las privadas y autonómicas. También es la generalista nacional más vista en Cataluña con un 9,8%.

Los informativos, mejor agosto en nueve años Los informativos diarios de RTVE se mantienen como segunda opción entre toda la oferta generalista, posición que mantienen desde noviembre de 2022. Anotan en agosto (lunes-domingo, 1ª + 2ª edición, datos en simultáneo), 1.164.000 espectadores y un 14,2% de cuota, con un incremento de 159.000 y 1.8 puntos respecto a 2025. Esto supone su mejor mes en cuota en agosto desde 2017. Son, además, los informativos más contactados de todas las cadenas en el mes, con 20.3 millones de espectadores. El ‘Telediario 1’ logra 1.290.000 espectadores y un 15,1% de cuota, lo que supone un incremento de 153.000 y 1.7 puntos respecto a agosto 2025 y su mejor cuota desde 2017. La edición del fin de semana, con 1.240.000 y un 15,5%, muestra una ganancia de 138.000 espectadores y 1.8 puntos comparado con el dato de agosto de 2025. Consigue también su mejor cuota desde agosto de 2017. El ‘Telediario 2’ (1.087.000 y 13,5%) suma 236.000 espectadores y 2.7 puntos de cuota respecto a agosto de 2025 y anota sus mejores registros en cuota en un mes de agosto desde el año 2017. El ‘Telediario Fin Semana 2’, con 985.000 espectadores y un 12,5%, mejora 2 décimas frente al mes homónimo de 2025 y anota su mejor cuota en agosto desde 2018. El ‘Telediario Matinal’ logra 184.000 espectadores y un 25,4%. Se mantiene como primera opción entre toda la oferta generalista y consigue su segundo mejor registro en cuota desde el inicio de la temporada 2025-26. Frente a 2025 suma 32.000 espectadores y 4.4 puntos de cuota.

El ‘Territorial 1’, mejor agosto desde 2009 El ‘Territorial 1’ obtiene 830.000 espectadores y un 13,9%. Mejora en 196.000 espectadores y 3.2 puntos frente a agosto de 2025 y logra su tercera cuota mensual más alta desde septiembre 2025 y su mejor agosto en cuota desde 2009. El ‘Territorial 2’ anota 1.114.000 y un 12,9%. Mejora respecto a 2025 en 176.000 espectadores y 2 puntos y logra su mejor agosto en cuota desde 2018 (13,7%). ‘Audiencia abierta’ consigue el liderazgo en su franja con su única emisión del mes: 408.000 espectadores y un 19,9%, con un incremento ded 5,7 puntos respecto al mes anterior. Son sus datos más altos mensuales desde septiembre 2025. Por su parte, ‘Informe Semanal’ anota 735.000 espectadores y un 9,6% de cuota, mientras que ‘Fin de semana 24 h’ en La 1 y Canal 24 horas logra 276.000 espectadores y un 23,8% de cuota, un crecimiento de 3.5 puntos respecto al mes anterior y la mejor cuota de su serie histórica.

Mejor verano histórico de RTVE Noticias RTVE Noticias cierra en 2026 su mejor verano histórico, con un mes de agosto de récord al superar 9,56 millones de visitantes únicos (9.565.024), un 60,1% de crecimiento respecto al año pasado, y un promedio mensual en el periodo julio-agosto de 10,5 millones de visitantes, un 69% por encima del verano anterior. No solo las noticias de texto se consolidan, con un crecimiento del 66,5% en el último año, también el consumo de vídeo informativo en RTVE.es aumenta un 71,5% (usuarios de RTVE Noticias que consumen vídeo/audio) respecto a 2025 y en agosto se superan 9,4 millones de visualizaciones de contenido informativo, con los directos informativos sumando un 69% de espectadores respecto a 2025, gracias a la programación especial alrededor del eclipse.

Mejoras de la información deportiva diaria De lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios (Teledeporte 1 y 2) promedian un 14% y 1.209.000 espectadores, 2,1 puntos de cuota y 197.000 espectadores más que en agosto de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 15,0% y 1.312.000, 1,7 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,5% y 1.253.000, con una subida interanual de 2.2 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 13,1% (2.8 puntos más que hace un año) y 1.140.000 espectadores de lunes a viernes. Y un 12,6% y 1.121.000 en su edición fin de semana, con una subida de 0,9 puntos sobre su anterior agosto.

Todos los magacines crecen significativamente ‘La Hora de La 1’, presentado desde el 10 de agosto por Silvia Intxaurrondo, consigue un 19,9%, 336.000 espectadores y 1.211.000 contactos, afianzándose como el magazine más competitivo de las mañanas. En su emisión en simultáneo con el Canal 24 horas alcanza un 22,7%, 383.000 espectadores y 1.397.000 contactos. Lidera la banda a más de 5 puntos de la segunda opción. Mejora su cuota en La 1 respecto a agosto de 2025 en 1,9 puntos, mientras que en simultáneo mejora su cuota respecto a 2025 en 2,2 puntos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en agosto desde 2008. Mantiene el liderazgo en la banda de 13 años en adelante. ‘Mañaneros 360 (I)’, presentado desde el día 10 por Aida Bao junto con Adela González hasta el día 23, que se incorporó Jesús Cintora, se mantiene líder de la banda con un 15,3%, 464.000 espectadores y más de 2.1 millones de contactos (2.185.000). La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de agosto desde 2008. Se mantiene a 4 puntos de distancia de la segunda opción (Antena 3, 11,3%). El programa mejora su cuota respecto al dato de agosto de 2025 en 2 puntos. Lidera la banda en ambos sexos y de 13 a 74 años. El segundo bloque consigue un 11,6%, 867.000 espectadores y 1.507.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en agosto desde 2017. Se mantiene como segunda opción entre las generalistas y mejora respecto a 2025 en 2,6 puntos. ‘Directo al grano’, presentado desde el día 3 por Marta Flich y Martín Barreiro, consigue un 11,5%, 913.000 espectadores y más de 2,7 millones de espectadores únicos (2.761.000). Mejora respecto al dato de La 1 en la misma banda en 2025 en 2,1 puntos y logra su segunda mejor cuota histórica. De nuevo es lo más contactado de su franja y el magacine más visto de la tarde. Ocupa el segundo puesto en la banda a solo ocho décimas de la opción líder. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en agosto desde 2012. Lidera la banda de 13 a 64 años. ‘Malas lenguas’ en La 1, presentado por Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, anota un 10,6%, 696.000 espectadores y 1.495.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en agosto desde 2024 (JJ.OO. de París). Mejora la cuota de La 1 respecto a 2025 en 3,8 puntos y respecto al mes anterior en 0,3 puntos. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus y Marc Santandreu, registra un 13,5%, 959.000 espectadores y 1.624.000 contactos. Mejora respecto a 2025 en 5,7 puntos, su mejor dato en agosto desde 2017. La retransmisión del eclipse el 12 de agosto le otorga récord con un 27,3% de cuota. Ese día también logró su mejor cifra en espectadores (2.131.000) desde marzo de 2020. En simulcast registró 30,5% de share y 2.381.000 espectadores. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javi Hoyos, registra un 10,7%, 587.000 espectadores y 2.247.000 contactos. Es segunda opción en su franja y crece respecto a 2025 en 1,4 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en agosto desde 2023.

Entretenimiento de referencia ‘Viaje al centro de la tele’ promedia un 9,1% de cuota, 821.000 seguidores y más de 1,8 millones de espectadores únicos por programa (1.832.000) en el access prime time de martes a jueves, liderando su franja en los targets de 25 a 64 años. ‘El Grand Prix del Verano 2026’ repite como el programa de entretenimiento más visto de La 1 también este mes, con 899.000 seguidores de media, un 11,7% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores únicos de promedio cada noche. Es líder destacado de su franja, con (1,4 puntos) de ventaja respecto a la siguiente opción, liderando en todos los públicos de 4 a 64 años, con más de un 25% de cuota de 4 a 12 años. A falta de su gran final, la temporada promedia un 12,9% de cuota, 1.012.000 espectadores y más de 3,1 millones de espectadores únicos por noche, sumando medio punto y 92.000 espectadores respecto a su anterior edición, y liderando su franja con una ventaja de 2,7 puntos. ‘Maestros de la Costura Celebrity’ promedia un 9% de cuota y más de 2,1 millones de espectadores únicos. El talent de costura lidera su franja en la noche de los miércoles. Es líder en mujeres (11,1%) y en todos los grupos de 4 a 74 años, destancando entre los públicos jóvenes: 10,5% en 13 a 24 años y 9,9% en 25 a 44 años. La segunda edición cierra con un promedio del 10,1% de cuota, 571.000 seguidores y más de 2,6 millones de espectadores únicos (2.686.000). Iguala el rendimiento de su edición anterior y mejora las dos últimas temporadas protagonizadas por anónimos. Lidera su franja con 1,3 puntos de ventaja y todos los grupos de 4 a 74 años, destancando entre los jóvenes: 12,1% en 13 a 24 años y 12,6% en 25 a 44 años. ‘Dog House’, con Chenoa, promedia un 10,7% de cuota, 694.000 seguidores y más de 2,1 millones de espectadores únicos. Es líder indiscutible de su franja en todos los segmentos de 4 a 64 años. A falta de sus últimas entregas, la segunda temporada anota un 11,4% de cuota, 755.000 televidentes y cerca de 2,4 millones de contactos, mejorando en 1,2 puntos, 28.000 seguidores y 127.000 espectadores únicos respecto a su primera edición. ‘Ordena tu vida’, con Inés Hernand, despide su primera temporada como colíder, con unos promedios del 9,1% de cuota y más de 2,4 millones de espectadores únicos por noche. Lidera su franja en todos los targets de 13 a 64 años, destacando el 12% entre el público de 13 a 24 años.

21 meses liderando con la ficción en la tarde ‘Historias que hacen Historia’, bloque que incluye ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en las tardes de La 1, anota un 11,4%, situando a la cadena como líder un mes más y de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024 (21 meses). ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por decimotercer mes consecutivo. La serie de La 1 alcanza un 10,5%, promedia 733.000 espectadores (914.000 espectadores si se añade el diferido) y 1.344.000 contactos. Lidera todos los días del mes y supera a la segunda oferta en 1,9 puntos. ‘La Promesa’ continúa imbatible y promedia un 12,5% de share y 828.000 espectadores (1.059.000 con el diferido), con 1.180.000 contactos. Lidera todos los días del mes con una ventaja de 3,8 puntos. Es la oferta líder en mujeres y en adultos de 45 años en adelante.

El fútbol y La Vuelta protagonizan los deportes De las emisiones de carácter deportivo en La 1, destacan dos partidos de fútbol: el Trofeo Teresa Herrera ‘Deportivo Coruña - Real Madrid’ (1.289.000 espectadores y un 15,1% de cuota), que lideró su franja, y el partido amistoso ‘Schalke 04 - Real Madrid’, con 732.000 y un 8,8%. Además, este mes se emiten varias etapas de La Vuelta: las tres etapas emitidas en La 1 consiguen 1.159.000 espectadores de audiencia media, un 13,9% de cuota y son líderes de su franja. Por su parte, La 2 también emite 6 etapas en el mes de agosto, que promedian un 7,8% de cuota y 622.000 espectadores. La de mayor audiencia es la etapa ‘Alcossebre-Castello’, emitida el 27 de agosto, que lidera su franja y anota un 11,5% y 962.000 espectadores.

La 1 sigue liderando el ranking de cine En agosto, 9 de las diez películas más vistas se han emitido en La 1. La película más vista del mes entre toda la oferta generalista es 'Kraven the hunter', emitida este 30 de agosto en el espacio 'La Película de la semana', con 1.280.000 espectadores y un 13,9% de cuota. Le sigue ‘Robin Hood, forajido, héroe, leyenda’, emitida en el mismo espacio, con 1.071.000 espectadores y un 12,1%; ‘Amor con preaviso’, del día 15, con 1.005.000 y un 13,3%

La 2 anota su mejor cuota en agosto de los últimos 18 años La 2 (3,8%) igual su histórico dato de julio de este año (mejor mes desde julio 2009) y crece medio punto si se compara con agosto de 2025. Obtiene su cuota mensual más alta en agosto desde 2008. Todas las franjas se mantienen o mejoran respecto al mismo mes de 2025: madrugada (2,1%, sin cambios), mañana (2,6% y 0.3), sobremesa (3,5% y 0.3), tarde (4,9% y 1.1, la franja con el mayor crecimiento); prime time (4,1% y 2 décimas) y late night (3,6% y 0.8). La tarde no obtenía un dato mensual tan alto en este mes desde 2008; el prime time (4,1%) anota su mejor dato mensual, y su mejor agosto desde 2008, al igual que el Late Night. Destacan entre lo más visto del mes en La 2 las reposiciones del concurso ‘Cifras y letras’, con 521.000 espectadores y un 5,8% de cuota; la etapa de La Vuelta ‘Alcossebre-Castelló’ y ‘Malas lenguas’. También destaca el estreno de la ficción ‘La amiga estupenda’, que anota en sus tres emisiones 488.000 espectadores, un 6,2% de cuota y 1.983.000 espectadores únicos. Es el mejor estreno de una serie de ficción en La 2 desde hace 20 años. En la mañana logran buenos datos las reposiciones de las veteranas ‘Curro Jiménez’ (155.000 espectadores y un 4,5% de cuota) y ‘Verano azul’, que alcanza 131.000 y un 3,8%. En la sobremesa, las repeticiones de ‘Saber y ganar’ anotan 462.000 espectadores y un 5,4% de cuota, superando en 1.9 puntos el dato de la franja de sobremesa en agosto. En el access, las repeticiones de ‘Trivial pursuit’ también logran buenos datos en agosto: 265.000 espectadores y un 3,4% de cuota. En la tarde, sigue destacando ‘Malas lenguas’, con Gonzalo Miró, que consigue 512.000 espectadores y un 7,5%, con un incremento de 1 décima respecto a julio y de 210.000 espectadores y 3 puntos frente a 2025. Son sus registros más altos en agosto históricos. En su franja, con un 7,5%, La 2 no obtenía una cuota tan alta en agosto desde 2008. La edición de los sábados, ‘Malas lenguas noche’, obtiene 388.000 espectadores y un 6,5%, superando en 1 punto su dato del mes anterior y con su mejor registro mensual desde su estreno. En la franja promedio del programa, La 2 obtiene un 5,9%, su mejor cuota en este mes y más alta mensual desde agosto 2004. En prime time, sobresalen ‘Cine clásico’ (lunes), con 313.000 espectadores y un 4,3%, mejor dato en cuota desde el inicio de la temporada 2025-26. ‘La gata sobre el tejado de zinc’, emitida el 3 de agosto (459.000 y 5,6%), es su mejor dato del mes; los martes, ‘Versión española’(304.000 y 3,9%) mejora 8 décimas y consigue su mejor dato en cuota desde el inicio de la temporada 2025-26. ‘Los miércoles no existen’ (416.000 y 5,5%) es su mejor resultado. Además, la emisión de ‘Documaster’ dedicada al ‘Caso Polop’ anota 312.000 espectadores y un 3,9% de cuota, su mejor registro en esta unidad desde el inicio de la temporada 2025-26. Los domingos cierra temporada ‘Me meto en un jardín’ con 329.000 espectadores y un 3,7% de cuota, con un incremento de 10.000 espectadores y 4 décimas respecto a julio. En la franja de emisión, La 2 logra un 4,2%, su mejor dato en un mes de agosto desde 2016. Por su parte, la programación de La 2Cat logra en agosto un 2,3%, su tercer mejor registro mensual desde el inicio de las emisiones, en octubre de 2025. Entre los programas, el más visto ha sido ‘L’any que vas neixer’, con 57.000 espectadores y un 5,0% de cuota, seguido por ‘El cazador stars’ (42.000 y 3,4%), y ‘Aquí la Terra’ (33.000 y 3,4%).

RTVE Play crece un 25% en usuarios y RNE Audio tiene su mejor agosto RTVE Play logra su segundo mejor agosto, solo superado por los JJOO en 2024, al registrar este mes 10,85 millones de visitantes únicos (10.856.316) y sumar un 25% de usuarios respecto al pasado año. RTVE.es anota también su segundo mejor agosto histórico -tras los JJ.OO. de 2024- con 20,87 millones de usuarios únicos (20.878.452), creciendo un 18% respecto al año anterior. El buen momento que atraviesan principalmente RTVE Play y RTVE Noticias, impulsadas este mes por el eclipse solar, así como el área de Deportes, marcan uno de los mejores veranos para el área digital de RTVE. RNE Audio sí consigue su mejor agosto histórico con 975.000 visitantes únicos (974.991). Este dato supone sumar un 27% de usuarios respecto al año anterior, con un crecimiento centrado especialmente en el consumo del audio on-demand: la escucha de programas en digital suma un 60% de oyentes en el último año. Espacio en blanco se mantiene en agosto como el programa con mayor tiempo de escucha, seguido de Documentos RNE y Mañana más. ‘La promesa’, con 653.000 visitantes únicos y el cine (Somos cine supera medio millón de espectadores y Cine internacional 435.000) se mantienen como contenidos más vistos del mes en RTVE Play. El Grand Prix ocupa el séptimo puesto con más de 200.000 visitantes únicos y un crecimiento del 24% respecto al pasado año mientras la serie ‘La amiga estupenda’ entra en el top 9 de lo más visto en agosto con 155.300 espectadores en tan solo 8 días de recorrido. El área de Deportes registra más de 3 millones de visitantes únicos en agosto, un 23,6% por encima del año pasado, consolidando su buen momento. La vuelta ciclista, el evento del mes, suma un +130% de visitantes únicos sobre la edición anterior.