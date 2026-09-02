'El perro andaluz' vuelve con más ganas de ladrar que nunca: Manu Sánchez estrena su segunda temporada en el prime time de La 1

‘El perro andaluz’ vuelve este jueves al prime time de La 1. Manu Sánchez recupera la presidencia de la noche para formar de nuevo su particular Gobierno y estrenar una segunda temporada que mantiene intacta la personalidad del programa, pero que llega más pegada que nunca a la actualidad, con nuevas secciones y muchas ganas de contar, implicarse, mojarse y, por supuesto, ladrar.

Antoñito Molina y Miguel Rellán serán los primeros invitados de esta nueva temporada. El regreso estará marcado también por el protagonismo de Ceuta, una actualidad que pasará por la mirada personal de Manu Sánchez y que tendrá su reflejo en distintos momentos de la noche. La cantante y bailaora ceutí La Shica protagonizará una actuación muy especial y cargada de mensaje, en una muestra más del papel fundamental que seguirá teniendo la música en directo en ‘El perro andaluz’.

La esperada pizarra de Manu Sánchez y un nuevo miembro del Gobierno El monólogo de Manu Sánchez volverá a abrir el programa, una de las grandes señas de identidad del formato desde su estreno. Una de las novedades de esta segunda temporada será la incorporación de La pizarra. Con rotulador en mano, Manu Sánchez podrá detenerse en la actualidad, ordenar ideas, establecer conexiones y aportar contexto a algunos de los temas que marcan la conversación pública, siempre desde la personalidad y el humor que caracteriza al presentador. El particular Gobierno de ‘El perro andaluz’ también crece con la incorporación de Antonio Reguera como nuevo colaborador. Con sus historias y su particular manera de mirar la vida, se suma al universo del programa para aportar humor y nuevas perspectivas a las noches de La 1.