'El perro andaluz' vuelve con más ganas de ladrar que nunca: Manu Sánchez estrena su segunda temporada en el prime time de La 1
- Antoñito Molina y Miguel Rellán serán los primeros invitados de una nueva temporada que estrena secciones
- Jueves 3 de septiembre en La 1 y RTVE Play, después de ‘Viaje al centro de la tele’
‘El perro andaluz’ vuelve este jueves al prime time de La 1. Manu Sánchez recupera la presidencia de la noche para formar de nuevo su particular Gobierno y estrenar una segunda temporada que mantiene intacta la personalidad del programa, pero que llega más pegada que nunca a la actualidad, con nuevas secciones y muchas ganas de contar, implicarse, mojarse y, por supuesto, ladrar.
Antoñito Molina y Miguel Rellán serán los primeros invitados de esta nueva temporada. El regreso estará marcado también por el protagonismo de Ceuta, una actualidad que pasará por la mirada personal de Manu Sánchez y que tendrá su reflejo en distintos momentos de la noche. La cantante y bailaora ceutí La Shica protagonizará una actuación muy especial y cargada de mensaje, en una muestra más del papel fundamental que seguirá teniendo la música en directo en ‘El perro andaluz’.
La esperada pizarra de Manu Sánchez y un nuevo miembro del Gobierno
El monólogo de Manu Sánchez volverá a abrir el programa, una de las grandes señas de identidad del formato desde su estreno.
Una de las novedades de esta segunda temporada será la incorporación de La pizarra. Con rotulador en mano, Manu Sánchez podrá detenerse en la actualidad, ordenar ideas, establecer conexiones y aportar contexto a algunos de los temas que marcan la conversación pública, siempre desde la personalidad y el humor que caracteriza al presentador.
El particular Gobierno de ‘El perro andaluz’ también crece con la incorporación de Antonio Reguera como nuevo colaborador. Con sus historias y su particular manera de mirar la vida, se suma al universo del programa para aportar humor y nuevas perspectivas a las noches de La 1.
Regresan ‘Palabras mayores’, ‘El perro verde’ y el Confesionario
La segunda temporada recuperará también algunos de los elementos que han definido la identidad del formato. María Galiana volverá a ponerse al frente de ‘Palabras mayores’; regresarán las preguntas de ‘El perro verde’, el particular homenaje del programa a Jesús Quintero; y el Confesionario volverá a poner a prueba a los invitados.
Tampoco faltará Carmen Fuentes, que continuará buceando en el inmenso Archivo de RTVE para recuperar imágenes, historias y personajes que seguirán sorprendiendo al público. La banda del programa y Gospel It volverán a poner música y personalidad a una propuesta en la que las canciones no solo acompañan, sino que también sirven para contar, emocionar y lanzar mensajes.
Todo está preparado para el regreso. Manu Sánchez recupera la presidencia, el Gobierno vuelve a reunirse y ‘El perro andaluz’ abre una nueva temporada dispuesto a meterse de lleno en todo lo que pasa. Porque vuelve ‘El perro andaluz’. Y vuelve con más ganas de ladrar que nunca.