Manu Sánchez vuelve con ganas de mojarse: así arranca la nueva temporada de 'El perro andaluz'
- Este jueves 3 de septiembre, el presentador regresa por todo lo alto en La 1 y RTVE Play
- Todos los programas de El perro andaluz están en RTVE Play
Hay ganas de volver. Y actualidad de sobra para ladrar. Manu Sánchez regresa este jueves al prime time de La 1 con El perro andaluz, dispuesto a implicarse en lo que pasa fuera sin renunciar al humor, las conversaciones sin correa y una música que también tiene mucho que contar.
La actualidad vuelve a dar el primer ladrido
El monólogo de Manu Sánchez vuelve a abrir el programa y a poner su particular mirada sobre algunos de los asuntos que marcan la actualidad, con Ceuta muy presente en este arranque de temporada.
Y hay una novedad que muchos llevaban tiempo reclamando: la pizarra de Manu. Rotulador en mano, el presentador suma un nuevo espacio para poner contexto, conectar ideas y tratar de hacer comprensible lo complejo sin perder el humor.
Ceuta también encuentra su lugar a través de la música. La Shica interpreta una versión muy especial de "Al otro lado del río", de Jorge Drexler, cargada de emoción y mensaje. Porque en El perro andaluzla música no solo suena: también cuenta, emociona y se moja.
De Rota a Tetuán
Antoñito Molina habla de Rota, de una carrera que no deja de crecer y de cómo la reciente llegada de su hija Vega ha cambiado su forma de mirar el futuro. Miguel Rellán, nacido en Tetuán y con más de medio siglo de profesión, se sienta frente a Manu para tirar de recuerdos y compartir su particular mirada sobre el oficio y la vida.
Los sellos de la casa también vuelven
La nueva temporada conserva ese universo que ya es reconocible: María Galiana con "Palabras mayores", las preguntas de "El perro verde" en homenaje a Jesús Quintero, el Confesionario y Carmen Fuentes buceando en el Archivo de RTVE, además de la banda y Gospel It poniendo música al programa.
Y Antonio Reguera se incorpora como nuevo colaborador con sus historias y su manera inconfundible de convertir lo cotidiano en humor.
El perro andaluz vuelve este jueves a La 1, después de Viaje al centro de la tele. Una nueva temporada para implicarse, mojarse y, por supuesto, ladrar.