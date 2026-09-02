Manu Sánchez vuelve con ganas de mojarse: así arranca la nueva temporada de 'El perro andaluz'

Hay ganas de volver. Y actualidad de sobra para ladrar. Manu Sánchez regresa este jueves al prime time de La 1 con El perro andaluz, dispuesto a implicarse en lo que pasa fuera sin renunciar al humor, las conversaciones sin correa y una música que también tiene mucho que contar.

La actualidad vuelve a dar el primer ladrido El monólogo de Manu Sánchez vuelve a abrir el programa y a poner su particular mirada sobre algunos de los asuntos que marcan la actualidad, con Ceuta muy presente en este arranque de temporada. Y hay una novedad que muchos llevaban tiempo reclamando: la pizarra de Manu. Rotulador en mano, el presentador suma un nuevo espacio para poner contexto, conectar ideas y tratar de hacer comprensible lo complejo sin perder el humor. Ceuta también encuentra su lugar a través de la música. La Shica interpreta una versión muy especial de "Al otro lado del río", de Jorge Drexler, cargada de emoción y mensaje. Porque en El perro andaluzla música no solo suena: también cuenta, emociona y se moja.

De Rota a Tetuán Antoñito Molina habla de Rota, de una carrera que no deja de crecer y de cómo la reciente llegada de su hija Vega ha cambiado su forma de mirar el futuro. Miguel Rellán, nacido en Tetuán y con más de medio siglo de profesión, se sienta frente a Manu para tirar de recuerdos y compartir su particular mirada sobre el oficio y la vida.