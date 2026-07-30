Lolita Flores, contundente en 'El perro andaluz': "Si están matando a niños, da igual dónde sea, es un genocidio"

Lolita Flores visitó El perro andaluz y firmó una entrevista en la que alterna el humor, los recuerdos familiares y la reflexión sobre algunos de los asuntos que marcan la actualidad. La artista trató sin rodeos del cambio climático, la libertad de expresión, los conflictos internacionales y hasta desveló el surrealista testamento vital que ya tiene preparado.

"En mi época no nos enseñaron a ser valientes" La conversación comenzó con un reconocimiento a Manu Sánchez por su monólogo sobre el cambio climático y la desinformación. "En mi época no nos enseñaron a ser valientes. Yo lo aprendí de mis padres", aseguró Lolita, antes de recordar las conversaciones que mantenía con Lola Flores sobre algunos de los grandes nombres de la cultura española que se atrevieron a alzar la voz en momentos especialmente difíciles. Precisamente al hablar de su madre llegó una de las anécdotas más inesperadas de la noche. Lolita confesó que en su casa las moscas siempre se han tratado con especial respeto porque Lola Flores estaba convencida de que, cuando muriera, volvería convertida en una para seguir de cerca a su familia. Desde entonces, cuando aparece una muy concreta, todos saben quién ha venido de visita. La actualidad también ocupó un lugar destacado en la entrevista. A raíz de la polémica protagonizada por Miguel Ríos tras un concierto en Marbella, Lolita defiende el derecho de los artistas a expresar libremente su opinión. "El respeto y la educación deben estar por encima de todos los ideales políticos y, además, Miguel Ríos es una institución en este país", afirmó, reivindicando que el debate público no debería perder nunca las formas.

María Peláe puso la banda sonora y Lolita revive el legado de Lola Flores La música también tuvo un papel protagonista en El perro andaluz. María Peláe puso voz a la noche con una emocionante interpretación de "Vengo a ofrecer mi corazón", el himno de Fito Páez que Miguel Ríos ha convertido en un símbolo de respeto, convivencia y compromiso. Una actuación que conectó con algunos de los grandes temas de la entrevista, como la libertad de expresión, la educación y la importancia del diálogo. La noche dejó además otro de sus momentos más entrañables con Carmen Fuentes y El perro verde, la sección que recupera las emblemáticas preguntas de Jesús Quintero. En esta ocasión, Lolita respondió a algunas de las mismas cuestiones que contestó décadas atrás su madre, Lola Flores, en televisión. Un emocionante diálogo entre generaciones que puso de manifiesto cuánto ha cambiado el tiempo y, al mismo tiempo, cómo algunas respuestas y formas de entender la vida siguen intactas. Lolita Flores y Doña Carmen durante el programa.

"Si están matando a niños, da igual dónde sea, es un genocidio" Ese mismo espíritu marcó una de las reflexiones más contundentes de la entrevista. Al abordar los conflictos internacionales, la artista rechaza convertir el sufrimiento humano en una cuestión ideológica. "Si están matando a niños, da igual dónde sea, es un genocidio. Si te abren la puerta de tu casa y te dicen que te tienes que ir porque ellos quieren tu casa, es una invasión", sostuvo. A continuación, lamentó la falta de unidad en España y lanza una pregunta al aire: "¿Hay que esperar a un Mundial para estar todos juntos?".