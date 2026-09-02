Santiago Segura, voz de 'Viaje al centro de la tele', premio Constantino Romero en el FesTVal 2026

Santiago Segura recibirá el Premio Constantino Romero en la XVIII edición de FesTVal, Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, en reconocimiento a una de las trayectorias más populares del audiovisual español y a una voz que, desde hace años, acompaña a la audiencia en uno de los programas más queridos de la televisión: ‘Viaje al centro de la tele’.

Actor, director, guionista, productor y presentador, Santiago Segura ha construido una carrera difícil de encasillar. Su nombre está inevitablemente unido a la saga Torrente, uno de los mayores fenómenos comerciales del cine español. Pero su trayectoria va mucho más allá.

Su relación con la televisión ha sido igualmente constante. A sus numerosas apariciones, colaboraciones y trabajos como presentador se suma una faceta especialmente vinculada al galardón que ahora recibe: su voz.

La voz de ‘Viaje al centro de la tele’ Desde 2014, Santiago Segura es el narrador de ‘Viaje al centro de la tele’, el espacio de RTVE dirigido por Pedro Santos que recupera, reordena y revisita con humor y nostalgia las imágenes del inmenso archivo de RTVE. Su voz en off no se limita a acompañar las imágenes: interpreta unos guiones deliberadamente poco convencionales, introduce comentarios, aporta guiños propios y se ha convertido en uno de los elementos de identidad del formato. Esa capacidad para convertir la narración en parte esencial del espectáculo conecta directamente con el espíritu del Premio Constantino Romero, creado en homenaje al inolvidable presentador, actor de doblaje e intérprete teatral. Sus apariciones televisivas se extienden además a otros tipos de formatos: en RTVE es muy recordado su paso por ‘Masterchef Celebrity’, tanto que volverá al talent esta temporada en busca de una segunda oportunidad: es uno de los aspirantes del MasterChef Celebrity Legends, que se presentará en Vitoria y se verá muy pronto en La 1.