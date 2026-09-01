RTVE se suma al Comité de Emergencia y lanza un llamamiento para ayudar a las víctimas de la riada en Nepal

RTVE se une a la campaña de ayuda humanitaria lanzada por el Comité de Emergencia Español, con el objetivo de colaborar y conseguir fondos para apoyar a las miles de personas afectadas por la gran riada que el 26 de agosto arrasó el distrito de Rasuwa entre Nepal y Tíbet, en China. La inundación ha afectado gravemente las áreas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, dañando aldeas, mercados, infraestructura de transporte y proyectos hidroeléctricos.

Los últimos datos hablan de al menos 1.000 personas fallecidas y más de 4.000 desaparecidas, si bien las cifras de víctimas siguen en aumento a medida que avanzan los equipos de rescate. La Cruz Roja estima que alrededor de 90.000 personas se han podido ver afectadas por el alud de hielo, rocas, y escombros.

Los grandes daños personales y materiales causados por esta enorme riada hacen necesaria la actuación humanitaria en diversos ámbitos, lo que incluye la provisión de alimentos, agua, saneamiento, higiene, atención médica y refugio de emergencia, con especial apoyo a los hogares más vulnerables. Dada la magnitud de la emergencia y los daños reportados, los niños y niñas se enfrentan a mayores riesgos relacionados con la pérdida de vivienda, la interrupción de servicios esenciales, la separación familiar, el sufrimiento psicosocial y problemas de protección.

Por ello, seis de las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Entreculturas, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) se unen bajo una misma voz y un mismo propósito: lanzar un llamamiento de ayuda y recaudar fondos para las personas afectadas por este terremoto.