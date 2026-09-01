Nepal y China elevan a mil los muertos por la riada masiva mientras buscan a más de 4.000 desaparecidos

La cifra de muertos a causa de la riada masiva del pasado miércoles en la frontera entre Nepal y China se ha elevado a más de mil, según el balance conjunto de las autoridades de ambos países. Mientras tanto, más de 4.000 personas continúan desaparecidas, la mayoría en territorio nepalí, y las tareas de rescate continúan sin descanso pese a las complicaciones derivadas del clima.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal ha elevado este martes a 987 la cifra de cuerpos recuperados en las zonas afectadas y ha situado en 3.916 el número de desaparecidos, 290 personas menos que en el recuento anterior. Además, hay 279 heridos.

La cifra oficial de China se mantiene sin cambios desde el domingo, con 16 muertos y 546 desaparecidos.

Nepal ha especificado también que cuenta con más de 21.000 agentes desplegados para las labores de búsqueda y rescate.