TVE presenta la temporada 2026-2027 con todas sus estrellas: "Imparables, siempre en movimiento"

Televisión Española reunió este miércoles a un centenar de estrellas de informativos, magacines, programas de entretenimiento, series, deportes y del Benidorm Fest en la puesta de largo de la temporada 2026-2027. Bajo el lema ‘Imparables’ y a punto de celebrar su 70º aniversario, TVE afronta el nuevo curso tras cerrar la mejor temporada de La 1 en 14 años y la mejor de La 2 en 16.

Al evento, celebrado en el Estudio 5 de Prado del Rey, asistieron representantes del Consejo de Administración y del Comité de Dirección, con Sergio Calderón, director de TVE, a la cabeza.

‘Imparables’, siempre en movimiento Sergio Calderón señaló que durante la pasada temporada TVE recuperó “la relevancia, la capacidad de informar y acompañar”. “Y nos acompañan los resultados”, añadió. “En esta Casa los trabajadores volvemos a tener la ilusión y la pasión por hacer las cosas con rigor, credibilidad, con la capacidad de entretener y de sumergirnos en historias maravillosas”. El nuevo curso mantiene el lema “Imparables”, que para Sergio Calderón se traduce en “la intención de estar siempre en movimiento, creando y pensando para ser una empresa de servicio público”. Porque, como señaló María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, “esta es una televisión en directo, donde pasan las cosas, y que está viva”. Y como objetivo para el nuevo curso, Calderón destacó la intención de “mejorar nuestro entretenimiento y nuestra apuesta decidida por la ficción, con series diarias que son líderes por 21º mes consecutivo y nuevas ficciones para el horario de máxima audiencia”.

Los Informativos estrenan plató y línea gráfica Tras cerrar la temporada con su mayor crecimiento histórico de audiencia, los informativos de TVE afrontan el nuevo curso con su equipo de presentadores de los Telediarios consolidado con Pepa Bueno en la edición de la noche; Alejandra Herranz a las tres de la tarde; Marc Sala y Lourdes Maldonado al frente del fin de semana; y Mireia Alzuria y Alex Barreiro en el Matinal. La principal novedad de la temporada es el estreno de un nuevo plató y el cambio de línea gráfica de Telediarios, Canal 24 horas y Centros Territoriales. Maribel Sánchez-Maroto resaltó el compromiso con la información de RTVE, que lucha diariamente contra la desinformación y los bulos. “La credibilidad no se reclama, la credibilidad se demuestra”. Un compromiso con la calidad en el que ahondó Jon Ariztimuño: “Somos la gran factoría de información de este país; en los informes de credibilidad donde está la marca RTVE hemos subido en todos los parámetros”. En este aspecto, Pilar Bernal, responsable de Contenidos Digitales de RTVE, puso en valor el trabajo de su equipo, cuyas informaciones complementan y “reflejan el trabajo prodigioso que se hace en Informativos” y que les está dando “cifras récord”. Anunció una nueva temporada de ‘La semana con Pepa Bueno’ y la continuidad del informativo propio ‘YaTDigo’. También se destacó el trabajo diario de los Centros Territoriales. “Somos los primeros que llegamos a la noticia, los que tenemos las fuentes, el contexto y todos los datos para entender mejor lo que está pasando”, recordó Cristina Bravo.

Magacines: la programación en directo más potente de la televisión Los magacines de La 1 afrontan la nueva temporada con cambios para potenciar su senda ‘Imparable’ y refozar la programación en directo más potente y completa de la televisión. Silvia Intxaurrondo sigue al frente de ‘La Hora de La 1’, a punto de celebrar su 5º aniversario. “Somos líderes de la mañana y vamos a fortalecer ese liderazgo. El desafío este año es ser la cadena más vista de este país y en eso tenemos que embarcarnos todos”, aseguró. Jesús Cintora, que se ha incorporado a ‘Mañaneros 360’ junto a Adela González y sigue presentando ‘Malas lenguas noche’, puso “el énfasis en la responsabilidad del trabajo y del servicio público”. “Ofrecemos toda la información desde donde se está produciendo”, añadió Adela González. Por las tardes, Gonzalo Miró presenta ‘Malas lenguas’, con Esther L. Palomera (La 2) y Ana Hinestrosa (La 1), y lo compaginará con ‘La cena de los idiotas’. ‘Directo al grano’ consolida a Marta Flich y a Martín Barreiro. Además, Marta Flich estrenará muy pronto la nueva serie documental true crime ‘El lugar de los hechos’, una mirada innovadora sobre algunos de los sucesos criminales más relevantes de la historia de España. ‘Aquí la Tierra’ cierra las tardes de La 1, con Jacob Petrus y Marc Santandreu, que vienen de pulverizar el récord histórico del programa con un 30,5% el día del eclipse solar. Y los fines de semana continúa ‘DCorazón’, con Anne Igartiburu y Javi Hoyos, que estrenarán nuevo plató y cumplirán 30 años en 2027.

‘La Revuelta’ se muda al Teatro Albéniz ‘La Revuelta’ de David Broncano, el mejor access prime time de La 1 en 14 años, vuelve el lunes 7 con una gran novedad en su tercera temporada: se muda al céntrico UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid. David Broncano, acompañado por Ricardo Castella, Grison, Sergio Bezos, Lalachus y Jorge Ponce, señaló que “el nuevo teatro ofrece más oportunidades de comedia”, recordó que “este año puede que sea el que más cosas nuevas hemos hecho” y bromeó con el estreno del lunes: “Estaba todo preparado, hasta hace media hora…”

Vuelven ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’, ‘MasterChef Celebrity’, ‘Al cielo con ella’ y ‘Hasta el fin del mundo’ Después de coronarse como el mejor estreno de entretenimiento en La 1 desde hace casi dos años ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ regresa esta noche a la programación. Los siguientes serán los 15 aspirantes de ‘MasterChef Celebrity Legends’, gran estreno el lunes 7 de septiembre en La 1. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja darán una segunda oportunidad a participantes famosos de las 10 ediciones anteriores. Tras consolidarse en su salto a La 1 como un referente para el público joven, muy pronto volverá ‘Al cielo con ella’, el late night semanal de comedia, presentado y dirigido por Henar Alvarez, que avanzó que “vamos a renovar toda la imagen y a tener un plató nuevo”. También ‘Hasta el fin del mundo’, con Paula Vázquez, prepara su segunda aventura con 14 nuevos participante que recorrerán más de diez mil kilómetros por la Ruta de la Seda. ““

Un repaso a la historia de España Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, avanzó la puesta en marcha de una nueva ventana de emisión de documentales y contenidos históricos. RTVE volverá a rastrear en ‘Los archivos secretos del NODO’ en su segunda temporada; estrenará ‘¡Cuanta guerra!’, formato con Conchi Cejudo en el que personalidades descubren su pasado a través de la Guerra Civil que vivieron sus abuelos; el documental del área DocumentaRTVE de los servicios informativos ‘Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible’ que se estrenará en el Festival de San Sebastián; y el documental ‘Lorca, las horas perdidas’, protagonizado por Ángel Ruiz.

Nuevos concursos: ‘El túnel’, ‘El escondite’, ‘Hitster’ y ‘Me resbala’ La oferta de concursos de RTVE se redobla esta temporada con cuatro nuevas producciones. La primera en llegar al prime time de La 1 será ‘El túnel: avanza y gana’, concurso de estrategia, tensión y conocimiento con Jesús Vázquez, que se estrenará el miércoles 9 de septiembre. Además, ‘El escondite’, entretenimiento familiar a gran escala inspirado en uno de los juegos más universales y presentado por Grison; ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’, concurso musical basado en el popular juego de mesa con Dani Martínez; y ‘Me resbala’, legendario espacio de humor que presentará en RTVE Yolanda Ramos. Y también llegará a La 1 la tercera temporada de ‘The floor’, con Chenoa. En La 2 continúan el mítico ‘Saber y Ganar’,con Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez los fines de semana, a punto de celebrar 7.000 programas diarios (en octubre) y de cumplir 30 años en 2027. También, el exitoso concurso de retos lingüísticos y matemáticos ‘Cifras y Letras’, con Aitor Albizua, que estrena nueva temporada el miércoles 9 de septiembre y pondrá en juego el mayor bote de su historia. Y ‘TRIVIAL PURSUIT’,con Egoitz Txurruka ‘Txurru’.

La Casa de la Música: Premios Juventud, Benidorm Fest y Eurovisión Junior ‘Benidorm Fest’ celebrará en 2027 su sexta edición y muy pronto se conocerán sus participantes. Los artistas de la próxima edición se desvelarán el próximo 13 de octubre. Se han presentado más de 900 canciones. “Esperemos que sea una edición increíble y que sigamos descubriendo nuevos talentos”, deseó César Vallejo, su director. María Eizaguirre anunció que el próximo 18 de septiembre, en ‘La residencia de Shakira’, artistas que han pasado por el Benidorm Fest van a acompañar a Shakira en sus conciertos, “serán los primeros en acudir al estadio”. Otra gran cita musical será Eurovisión Junior 2026, el próximo 24 de octubre en Malta y en la que participará Lucas Paulano. El joven cantante desveló en exclusiva el título de la canción: ‘Cuore bello, te quiero te quiero’, compuesta por Blas Cantó, Dani Angelo y Carlos Almazán. Además, RTVE emitirá este jueves 3 de septiembre los Premios Juventud 2026, primera edición en Europa de esta cita imprescindible de la música y la cultura latinas, a través de una alianza con TelevisaUnivisión y Starlite. El evento tendrá lugar en el Starlite Marbella, conducido por Jesús Vázquez junto a Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

Llega la nueva serie ‘Rojo sobre blanco’ y triunfa el cine participado José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, anunció grandes apuestas para este curso, como dos biopics de grandes figuras españolas del siglo XX: ‘Chiquito el Grande’ y ‘Rocío’, una ambiciosa producción sobre la vida de Rocío Jurado. También destacan la serie policiaca ‘Rojo sobre blanco’, con Hugo Silva y María Hervás, y la segunda temporada de ‘Barrio Esperanza’, con un elenco encabezado de nuevo por Mariona Terés y al que se han unido María Castro, José Pastor y María Isabel Díaz. Las dos series de tarde de La 1, 'Valle salvaje' y 'La Promesa', acaban de cumplir 21 meses de liderazgo consecutivo. 'Valle salvaje' está a punto de alcanzar 500 capítulos y dos años de emisión con una creciente acogida del público y de la critica. La pasada temporada estuvo nominada al Emmy Internacional y a los Rose D'Or y la semana que viene recogerá en Vitoria un Premio FesTVal. 'La Promesa', con 900 capítulos, cumplirá cuatro años en enero y sigue en plena forma. Acumula premios nacionales e internacionales y en 2024 hizo historia al convertirse en la primera serie diaria de nuestro país en ganar el Emmy Internacional a mejor telenovela. También llegarán pronto al cine nuevas películas participadas por RTVE, muchas de ellas se estrenarán en el Festival de San Sebastián. Entre las novedades más inminentes, ‘Arriba Tutto’, primera película dirigida por José Mota; y ‘Cronos’, que reconstruye los cinco días que siguieron a los atentados de las Ramblas de 2017 y que se estrena este viernes 4 de septiembre.

La 2 estrena ‘El año en que naciste’ y emitirá ‘Cine de barrio’ Tras cerrar su mejor temporada en 16 años, La 2 afronta el curso 26-27 con vocación de servicio público, volcada en la difusión de la ciencia y la cultura y con muchas novedades. Urbana Gil, directora del área de Sociedad y Cultura, prometió ayer “una temporada absolutamente maravillosa” y destacó un nuevo formato de servicio público sobre salud mental, ‘Terapia abierta’. “Por primera vez una televisión publica en España se va a meter en una terapia real, vamos a conocer el trabajo de terapeutas que van a tratar casos reales”. Otras novedades de La 2 serán ‘El año en que naciste’, con Carlos del Amor y conocidos invitados nacidos el mismo año para rememorar la época junto a imágenes sorprendentes del NO-DO y el Archivo de RTVE; un renovado ‘Cine de barrio’; ‘Cervantes por el mundo’, con Ken Appledorn; ‘No me lo puedo creer’, con Pere Estupinyà; ‘Aprobado en Historia’, con ‘Joaquín Reyes; el regreso de ‘Sukha’, con Susana Castañón y Pablo G. Batista; y los clásicos ‘Versión Española’, ‘Historia de nuestro cine’, ‘Días de Cine’, ‘Página Dos’, ‘Cachitos de hierro y cromo’, ‘Plano general’ o ‘Flash Moda’. Por su parte La 2Cat presentará el 8 de octubre sus principales novedades. “Preparamos un nuevo decorado de ‘Cafè d'idees’, ampliamos horarios, nuevos prime time… Una temporada que esperamos que siga siendo tan buena como la primera”, avanzó Oriol Nolis, director de La 2Cat.

La casa de las selecciones campeonas del mundo RTVE es la casa de las dos selecciones de fútbol campeonas del mundo y también de los grandes eventos deportivos, en abierto, durante 2027. “Ganó España y nosotros estábamos ahí para contarlo. El equipo de Deportes trabajó sin descanso para darlo todo por este Mundial”, recordó ayer Rosana Romero, directora de Deportes de TVE. Entre los próximos grandes eventos en RTVE se incluyen todos los partidos de la reciente campeona del Mundo, la selección masculina de fútbol. El año que viene se disputa la final de la Nations League y la fase de clasificación de la Eurocopa del 28l. Además, como gran novedad, cada jornada se emitirá un partido más del resto de las grandes selecciones europeas. Del 24 de junio al 25 de julio tendrá lugar el Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Brasil 2027 y RTVE ofrecerá todos los partidos de España, la actual campeona del mundo, que intentará revalidar la corona. También disfrutaremos de los mejores partidos entre los 64 del campeonato. RTVE emitirá un año más las grandes finales de la Champions League 2027 masculina y femenina en abierto, y ofrecerá además cuatro partidos cada jornada de la Liga F, demostrando su apoyo constante al deporte femenino. También la Copa del Rey, siempre ligada a RTVE. Además, eventos como el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta en el Palau Velòdrom Lluís Puig de Valencia del 5 al 7 de marzo; el mejor ciclismo femenino y masculino con el Tour y La Vuelta, y de las mejores clásicas y mundiales. Otras citas serán los Mundiales de Piragüismo en La Seu d'Urgell y Sort; y el Mundial de Baloncesto Masculino de la FIBA en Catar (27 de agosto-12 de septiembre). RTVE emitirá todos los partidos de la Selección Española, además de un encuentro clave al día del torneo a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play. Y como siempre, la mejor oferta polideportiva de las grandes ligas de balonmano, baloncesto femenino, en silla de ruedas, fútbol sala… Felipe del Campo, director de Teledeporte, destacó el increíble escaparate que supone el canal. “Hemos DADO Deporte, Audiencia, Directo, y nos queda la O, el objetivo para este año: que Teledeporte no sea solo un canal de retrasmisiones sino que sea un canal de actualidad”.

RTVE Play: estreno de ‘Estúpido Cupido’ y más novedades RTVE Play, la plataforma gratuita de RTVE, llega cargada de novedades a punto de cumplir su quinto aniversario. Su director, Alberto Fernández, puso en valor los récords de la plataforma y anunció la “vocación de hacer nuevas historias” a través de las series verticales, como el microdrama ‘Estúpido Cupido’, “una manera de distinta de acercanos a los nuevos públicos”. RTVE Play también profundizará en su apuesta por el true crime y el documental, con el estreno de ‘Ricardi’, las coproducciones con 3Cat ‘Los 11 del Raval’ y ‘Oso’, ‘Sharenting’, en colaboración con ETB, y ‘El Caso Kárate’, con la Radio Televisión Canaria. Además, continuará su línea de recuperación de la memoria histórica con el estreno de ‘Histéricas, desviadas y descarriadas’, sobre la historia del patronato de mujeres. Además, el canal de videopodcast en streaming ‘EN PLAY’ retoma su emisión con el estreno de un nuevo espacio con Javi Hoyos y Nuria Marin; el late night musical de Ángel Carmona ‘Mañana más’; ‘Trama Queens’, nuevo un videopodcast sobre internet y literatura con Patricia Fernández y Elísabet Benavent; nuevas temporadas de ‘Mi persona favorita’, con Dani Rovira y Arturo González-Campos; ‘Menudo cuadro’, con Carlota Corredera, David Insúa y David Andújar; ‘Teleplanistas’, con Javi Hoyos y Marta Verona, e ‘Influ-Realismo mágico’, con Lorena Macías.