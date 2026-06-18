RTVE vuelve a rastrear en 'Los archivos secretos del NO-DO' en su segunda temporada

RTVE prepara la segunda temporada de la serie documental ‘Los archivos secretos del NO-DO’. El formato, que bucea en el fondo documental de la Filmoteca Española, desvelará nuevas historias que el noticiario ocultó mediante una narración que compagina imágenes inéditas, tono periodístico y las pinceladas humorísticas de la voz en off. En su primera edición, emitida en el prime time de La 1, la producción de RTVE y Minoría Absoluta (‘El año en que naciste’, ‘¡Cuánta guerra!’) fue líder con un 15% de cuota en su estreno y logró un 11,5% de promedio en el conjunto de capítulos.

Más capítulos de nuestra historia silenciados

Un año después de la primera temporada, RTVE vuelve a la Filmoteca Española para seguir rastreando en ‘Los archivos secretos del NO-DO en una nueva temporada de seis capítulos. ¿Qué es lo que quedó por contar?¿Qué motivos habría para ocultar estas imágenes? Todavía quedan miles de latas sin abrir de las 6.000 que alberga la institución. A través de la digitalización y conservación de cada una de las historias, la Filmoteca Española cuenta con un fondo de uso público renovado y preservado para la posteridad.

Gracias a la exploración y trabajo de restauración, se han encontrado nuevas piezas muy valiosas: la explosión de éxito popular de unas chicas que decían hablar con la virgen; la primera invasión de hippies extranjeros en Ibiza; la rivalidad entre dos estrellas del ciclismo patrio; unas perforaciones petrolíferas “milagrosas” en territorio español; o el último reportaje que el noticiario dedicó a la estrella Marisol.

El coronel Antonio Tejero el 23-F

Y la perla exquisita de la temporada: imágenes del 23F y el coronel Tejero como nunca antes lo habíamos visto.

El objetivo de ‘Los archivos secretos del NO-DO’ es mostrar lo que el franquismo ocultó y dibujar con la cara B del régimen un panorama de los años de la dictadura y el inicio de la Transición, no solo desde la política sino también desde la sociedad y la cultura. Como en la primera edición, la narración combina el rigor estricto de los contenidos con un estilo de formato de entretenimiento, creando un formato documental próximo al público.

En la primera temporada, la audiencia pudo descubrir imágenes inéditas a lo largo de seis capítulos: Franco posando con un atún en un lujoso barco junto a su familia mientras la España de los 50 estaba sumida en la pobreza; los viajes de Carmen Polo y Sara Montiel a Lisboa; las condiciones precarias del ejército, con imágenes de soldados calzando alpargatas en la guerra de Ifni; los Beatles en Barcelona, el funeral de Pío Baroja o un viaje Rainiero III y Grace Kelly a Mallorca.

Marisol

La serie logró en diciembre el IV Premio a la Mejor Investigación Audiovisual de Cine Español de la Cátedra FlixOlé-URJC. Estos galardones dan visibilidad a los proyectos académicos dedicados al estudio del séptimo arte y reconocen otras labores de promoción y difusión del cine español.