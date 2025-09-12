La 1 estrena 'Los archivos secretos del NO-DO'

La serie documental ‘Los archivos secretos del NO-DO’ llegará al prime time de La 1 el próximo miércoles 17 de septiembre. Una producción que desvela imágenes nunca vistas del NO-DO recabadas en más de 6.000 latas con películas que se ocultaban en los almacenes de la Filmoteca Española. ¿Por qué se rodaron y se escondieron?

La serie, producida por RTVE en colaboración con Minoría Absoluta, trata de dar respuesta a estas incógnitas: ¿qué puede contener una película inédita con el título ‘Franco en la pesca del atún’? ¿Por qué quedaron sin emitir unas imágenes de Grace Kelly en España? ¿Qué historia se oculta bajo el título ‘Agrupación de Hombres no Demasiados Altos’? ¿Por qué el NO-DO rodó una visita de Carmen Polo a Lisboa para luego no sacar nada? ¿Cómo es posible que no se proyectara un reportaje sobre el estreno de la película ‘El Cid’? ¿Qué celebridad fue Miss España en 1961 y quedó descartada de la programación? ¿Qué revelarán las imágenes sin publicar del último verano de Franco?

Imagen del NO-DO RTVE

‘Los archivos secretos del NO-DO’ mostrará imágenes nunca vistas junto a fragmentos ya proyectados en su momento en las salas de cine de España. Todo ello acompañado de los razonamientos de expertos que pueden dar una explicación del porqué de este ostracismo. Seis episodios que sacan a la luz de forma amena y distendida los secretos del NO-DO, a la vez que ha ayudado a restaurar todo este material fílmico que permanecía en el olvido.

De las más de 6.000 latas encontradas en la Filmoteca Española, se han abierto y conservado 400, en una producción que ha mantenido casi un año trabajando a un equipo de cinco personas. Gracias a la digitalización y conservación de cada una de las latas, la Filmoteca Española cuenta con un fondo de uso público renovado y preservado para la posteridad.

Más de 6.000 latas con películas que se ocultaban en los almacenes de la Filmoteca Española. RTVE

Capítulo 1

En el estreno del miércoles 17 de septiembre, la audiencia podrá ver imágenes nunca vistas de Francisco Franco de vacaciones. También, escenas de teatro al aire libre en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid; imágenes inéditas de la guerra de Ifni, planos desconocidos de Grace Kelly en Mallorca, el primer partido de liga jugado en el Camp Nou o el entierro de Pío Baroja.

Capítulo 2

La segunda entrega mostrará hechos de apariencia banal que quizá no lo fueran tanto, como una grabación titulada ‘Agrupación de Hombres No Demasiado Altos’; el viaje de Carmen Polo a Lisboa en 1958; o el estreno de ‘El Cid’ en Madrid, con Charlton Heston.

Capítulo 3

El tercer capítulo recuperará imágenes que no se vieron del paso de los Beatles por España; del regreso a nuestro país de los obreros que se habían visto obligados a buscarse la vida en Alemania; o de la visita de Manuel Fraga a una exposición de turismo en Milán y una manifestación con simbología fascista frente a la embajada italiana en Madrid.

Los Beatles en España RTVE

Capítulo 4

¿Que pudo ocurrir en un concurso de huevos fritos para que no saliera en el NO-DO? ¿Qué celebridad fue Miss España en 1961 y quedó descartada de la programación? ¿Por qué no se vio una concentración de la División Azul? El cuarto capítulo responderá a estas y otras dudas.

Capítulo 5

Entre las cintas sin publicar que mostrará el quinto capítulo están unas imágenes del príncipe Juan Carlos de veraneo junto a Franco, la demostración de un motor de agua de un inventor español, un comando palestino que actuó en Madrid en 1975 o a Salomé asaltada por los fans.

Capítulo 6

La serie documental terminará con imágenes sin publicar del último verano de Franco, un homenaje a Lorca de 1976 o un combate de boxeo entre dos cracks del momento.

Combate de boxeo RTVE