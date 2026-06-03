RTVE prepara el estreno de '¡Cuánta guerra!' con la periodista Conchi Cejudo

RTVE prepara ‘¡Cuánta guerra!’, un nuevo formato donde diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a la periodista Conchi Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil y descubren en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto. Algunos murieron en combate, otros protagonizaron heroicidades, y la mayoría de historias quedaron recogidas en archivos que el equipo del programa sacará a la luz.

En cada episodio, Conchi Cejudo y su invitado protagonizan una road-movie en la que seguirán el periplo de su antepasado. Será un viaje intenso en lo físico y lo emocional compartido con la audiencia.

Juntos visitarán los espacios que pisaron sus seres queridos: trincheras, refugios antiaéreos, campos de prisioneros o calles bombardeadas que les trasladarán a lo que un día sintieron. De ese modo, ‘¡Cuánta guerra!’ permite que el invitado reviva la historia de su antepasado, compartiendo con Conchi Cejudo y con la audiencia momentos llenos de complicidad, revelaciones inesperadas y descubrimientos emocionantes.

La huella que dejó la Guerra Civil afectó en diferente medida a las familias españolas, pero quien más quien menos, tiene una memoria relacionada con ella. El papel de las personalidades que participan en ‘¡Cuánta guerra!’ es esencial para mostrar que todos tenemos una historia familiar relacionada con el conflicto. Empatizaremos así, a través de las vivencias de sus seres queridos y los sentimientos que estas revelaciones sobre su pasado producen en ellos.

Todas y cada una de las experiencias vitales no ayudan solo a conocer un pasado individual, sino también a realizar un ejercicio de memoria colectiva noventa años después. Además, el formato pone de relieve el valor de los archivos históricos, sin los cuales sería imposible completar la investigación y llenar los vacíos de las historias familiares.

‘¡Cuánta guerra!’ es una producción de RTVE con la colaboración de Minoría Absoluta (‘Los archivos secretos del NO-DO’, ‘El año en que naciste’) y está basado en el formato original ‘Quanta guerra’, de 3Cat.