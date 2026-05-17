Un estreno tras 87 años: Cannes desvela el montaje original de 'Sierra de Teruel', la Guerra Civil según André Malraux

Además de novelista clave del siglo XX y gran ministro de Cultura del gran estado cultural, es decir, Francia, André Malraux fue cineasta. Con una sola película que es un testimonio capital: Sierra de Teruel, donde adaptó su novela sobre la Guerra Civil española, L’Espoir, rodándola en la misma contienda hasta que el avance de las tropas nacionales le obligaron a concluirla en Francia.

La supervivencia misma de la película tiene una historia trágica y azarosa: todos sus negativos se creían destruidos en la II Guerra Mundial durante la invasión alemana de Francia, pero una copia sobrevivió bajo otro título y pudo ser enviada a Estados Unidos, donde se conservó en la Biblioteca del Congreso. En 1945, tras la liberación del país, pudo ser estrenada en Francia con el título de L’Espoir, pero con un montaje distinto al concebido por el director y escritor.

La obra original se ha recuperado y proyectado por primera vez este domingo en el Festival de Cannes. Curiosamente, Jean Zay, impulsor de la creación del certamen, ya quiso estrenar la película en la que iba ser la primera edición del festival, en septiembre de 1939, pero el estallido de la II Guerra Mundial canceló todo.

Julio Peña, en 'Sierra de Teruel'. v

“Claude Lanzmann solía decir que las imágenes de la guerra son parte de la historia de la guerra”, ha citado el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, antes de la proyección a la que ha asistido la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard. “La película no ha envejecido y nos trae al presente, Malraux conserva su fuerza”.

¿Qué ha cambiado en la versión proyectada en el festival, dentro de la sección Cannes Classics? Eliminar los rótulos explicativos, recuperar la música de la banda sonora y, sobre todo, el montaje original. “La primera versión, de 1938, bajo el título Sierra de Teruel es la original, cuya exhibición fue prohibida en Francia antes de la Guerra Mundial (en España permaneció prohibida hasta 1977). La conocida de 1945 tenía el montaje modificado", explica Olivier Herard, director general del Centro Nacional de Cine y la Imagen en Movimiento, organismo encargado de la restauración.

"Hemos recuperado la versión de 1938 y solo hemos añadido un extra: el prólogo con un discurso de Maurice Schumann (político francés y héroe de guerra) que se añadió en la versión de 1945”, añade Herard. Un prólogo que Schumann cierra con la frase mirar a Teruel y reconocer París.