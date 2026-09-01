Clan estrena el videoclip completo de la canción de 'Superthings: La película', interpretada por Greg Taro

‘Superthings: La película’, participada por RTVE, será la cita cinematográfica más esperada del otoño para el público familiar y esta semana presenta el videoclip completo de la canción oficial. Bajo el claim ‘Superthings brilla en Clan’, se ha diseñado una programación especial en la que se estrenará el vídeoclip completo de ‘Brillamos’, la canción oficial de la película interpretada por Greg Taro, artista del Benidorm Fest, que ha sido la banda sonora del verano de Clan.

El estreno será el próximo miércoles 2 de septiembre a las 20:00 h durante la presentación de la nueva temporada de RTVE, en la que se proyectará una versión especial. El videoclip completo podrá verse el jueves 3 de septiembre a las 18:45 h dentro de un bloque especial que tendrá, además del propio videoclip, cuatro capítulos consecutivos de ‘Superthings’ y una nueva emisión final de ‘Brillamos’. El bloque, con una duración aproximada de 30 minutos, podrá disfrutarse también el viernes 4 a partir de las 18:45 h.

‘Superthings’, la serie de producción española, fue uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria de animación de RTVE en 2024 y es una de las mayores apuestas en el sector de la animación de nuestro país. Una épica y divertida comedia de superhéroes que sigue las emocionantes aventuras de tres amigos dentro del alocado mundo de los Superthings. La película y la serie trasmiten un mensaje siempre poderoso a los más pequeños: la idea universal del valor de la amistad y la cooperación.