La vuelta al cole más épica se vive en Clan: estrenos, magia y aventuras para un septiembre inolvidable

Con el sonido del timbre a la vuelta de la esquina, Clan, el canal infantil de RTVE, prepara una programación repleta de novedades. Septiembre trae consigo estrenos, como ‘Dragon Ball DAIMA’; nuevas temporadas de series ya consolidadas, como ‘Horizontes Pokémon’; los regresos más esperados, como ‘Dog House’, y campañas educativas para que aprender siga siendo la mayor de las aventuras.

Nuevos estrenos La serie ‘Horizontes Pokémon’ regresa con su tercera temporada, ‘Una esperanza ascendente’. Liko y Rod regresan de lunes a domingo con nuevos misterios y un montón de amigos por descubrir en la región de Paldea. Se podrá ver a partir del lunes 7 de septiembre a las 19:45 h. La energía de los fines de semana corre a cargo de Goku y compañía en ‘Dragon Ball DAIMA’. Una aventura inédita llena de sorpresas, artes marciales y ese humor inconfundible que une a generaciones enteras frente a la pantalla. Se podrá ver a partir del sábado 12 de septiembre a las 19:25 h. En el ya consolidado bloque Disney, que se emite tanto en la franja despertador como en la sobremesa, se suma en esta nueva temporada una tercera serie en la franja despertador, dando lugar a un bloque más amplio con una mayor oferta. De 7:15 h a 8:45 h y de 16:30 h a 17:45 h.

Grandes regresos En esta vuelta al cole no puede faltar el Cine Clan. Se podrá volver a disfrutar de este bloque los fines de semana a partir del viernes 11 de septiembre en horario de sobremesa y en el prime time de los sábados. Cine Clan arranca con ‘Hotel Transylvania 2’ y ‘Hotel Transylvania 3’, un finde monstruosamente divertido. Por otro lado, el programa del verano con más éxito de la noche de los martes, ‘Dog House’, regresa al prime time de los domingos en el canal infantil. El programa invita al espectador a conocer un mágico lugar donde familias y personas de todo tipo buscan a un fiel amigo en busca de una nueva vida. Los capítulos del programa presentado por Chenoa se emitirán a partir del domingo 13 de septiembre a las 20:00 h.