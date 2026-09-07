La 1 estrena 'El Túnel: avanza y gana', nuevo concurso de conocimiento, estrategia y rapidez mental, con Jesús Vázquez

‘El Túnel: avanza y gana’, el nuevo gran concurso presentado por Jesús Vázquez, se estrena en el prime time de La 1 el miércoles 9 de septiembre. Un formato original y espectacular que combina cultura general, estrategia, tensión y emoción en una competición en la que cada respuesta y, sobre todo, cada decisión pueden cambiar el rumbo del juego.

‘El Túnel: avanza y gana’ es un formato producido por RTVE en colaboración con Fremantle España, creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle. 32 participantes comienzan un recorrido que solo uno podrá completar para optar a un premio de 150.000 euros.

En ‘El Túnel’ saber más no siempre significa ganar. Habrá que responder correctamente, pero también observar a los rivales, descubrir sus fortalezas y debilidades, saber cuándo arriesgar y elegir muy bien a quién enfrentarse.

Además, a lo largo del programa se conocerán las historias personales de algunos de los concursantes, que reflejan diversas realidades de la sociedad española, lo que aporta una dimensión emocional y social al concurso.

00.29 min 'El túnel': Gran estreno, miércoles 9

‘El Túnel’ decide quién juega Los 32 participantes comienzan la competición con un valor económico asignado. Y hay una particularidad fundamental: es ‘El Túnel’ quien marca el comienzo de cada batalla. Decide qué concursante entra en juego y determina la categoría en la que tendrá que competir. Las categorías recorren todo tipo de ámbitos y ponen a prueba la cultura general y la rapidez mental de los participantes. También hay Categorías Premium: duelos especiales que incorporan dinero extra y pueden alterar el equilibrio económico entre los concursantes. Para escoger adversario, el jugador puede consultar a sus compañeros. ¿Quién domina esa categoría? ¿Quién asegura no saber nada? ¿Quién está intentando evitar el duelo? Nadie está obligado a decir la verdad y la elección puede convertirse en un juego de intuición, engaño y psicología: el rival aparentemente más débil puede saber más de lo que reconoce. Y el más fuerte puede convertirse en el objetivo más atractivo si ha acumulado una gran cantidad de dinero.

Diez pasos para cruzar el Túnel Elegidos los dos adversarios, comienza el duelo. Los concursantes se enfrentan a una sucesión de preguntas mientras avanzan o retroceden físicamente por ‘El Túnel’. El objetivo es alcanzar antes que el rival el final del recorrido. El vencedor incorpora el valor de su rival a su marcador y debe tomar inmediatamente otra decisión: arriesgarse a seguir jugando para tener el control de contra quién compite o retirarse a tiempo. La competición avanza a lo largo de cuatro programas en los que se irán eliminando participantes. Solo dos de ellos llegarán a la gran final, que esconde un último giro: un cambio en la forma de jugar que hará que la estrategia cobre más importancia en un último recorrido por ‘El Túnel’. Solo uno conseguirá cruzarlo y convertirse en el ganador.