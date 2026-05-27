Casting abierto para 'El túnel: Avanza y gana', nuevo concurso de estrategia, tensión y cultura general: así puedes apuntarte

RTVE ya ha abierto el casting de El túnel: Avanza y gana, el nuevo gran concurso de prime time en el que los participantes tendrán que enfrentarse en intensos duelos cargados de tensión, estrategia y emoción.

Producido en colaboración con Fremantle España, El túnel: Avanza y gana pondrá a prueba la rapidez mental, la capacidad de decisión y los conocimientos de sus concursantes, que lucharán por avanzar en la competición y optar a un premio de hasta 150.000 euros.

RTVE busca perfiles de todas las edades con ganas de jugar, arriesgar y demostrar su personalidad delante de toda España. Los interesados en participar ya pueden inscribirse en el casting a través de este enlace.