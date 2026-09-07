No son migrantes cruzando de Marruecos a Melilla en la actualidad, son imágenes del 30 de julio

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que muestra a decenas de personas corriendo por una carretera y saltando por encima de unas vallas. Una publicación de YouTube del 6 de septiembre difunde la grabación como si fuera actual y asegura que "empieza la invasión por Melilla". Es falso. Son imágenes antiguas, grabadas el 30 de julio.

Encontramos este vídeo, de 14 segundos, difundido en YouTube el 6 de septiembre. Se ve a decenas de personas corriendo y cruzando una vía de varios carriles separados por barreras viales amarillas y grises. En un segundo plano, varios individuos saltan una valla azul. Las imágenes van acompañadas de un rótulo sobreimpreso en el que leemos: "Última hora. Empieza la invasión por Melilla también". La publicación acumula más de 170.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta'.