No son migrantes cruzando de Marruecos a Melilla en la actualidad, son imágenes del 30 de julio
- ¿Qué provocó la entrada masiva en Ceuta? Qué se sabe de la desinformación, el papel de Marruecos y la injerencia extranjera
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Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que muestra a decenas de personas corriendo por una carretera y saltando por encima de unas vallas. Una publicación de YouTube del 6 de septiembre difunde la grabación como si fuera actual y asegura que "empieza la invasión por Melilla". Es falso. Son imágenes antiguas, grabadas el 30 de julio.
Encontramos este vídeo, de 14 segundos, difundido en YouTube el 6 de septiembre. Se ve a decenas de personas corriendo y cruzando una vía de varios carriles separados por barreras viales amarillas y grises. En un segundo plano, varios individuos saltan una valla azul. Las imágenes van acompañadas de un rótulo sobreimpreso en el que leemos: "Última hora. Empieza la invasión por Melilla también". La publicación acumula más de 170.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta'.
Es un vídeo antiguo, se grabó el 30 de julio de 2026
Estas imágenes circulan en redes desde el 30 de julio. Los dos cortes que componen este vídeo se publicaron en medios de comunicación en esa fecha. Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que la Cadena SER de Melilla difundió una versión más extendida de la grabación y el segundo lo encontramos en el perfil de Facebook de Onda Cero Melilla. Corresponden al intento de entrada de cientos de personas en Melilla a través de Beni Enzar, el único paso fronterizo operativo en la ciudad autónoma (35.270026, -2.934919).
Los días 30 y 31 de julio varios medios locales, nacionales e internacionales (1, 2, 3, 4 y 5) difundieron estas mismas imágenes explicando que habían sido grabadas en la frontera marroquí con Melilla tras el intento de cruce de cientos de personas. Después de estos hechos, el paso fronterizo entre ambos países se mantuvo cerrado durante 36 horas hasta su reapertura gradual el 1 de agosto.
En VerificaRTVE hemos geolocalizado el lugar de la grabación. Se trata de la avenida Massira de Beni Enzar (Marruecos), cerca de la farmacia Bab Melilla (35.2666153,-2.9332585). Como vemos en la imagen inferior, los separadores viales grises y amarillos, la cruz verde de la farmacia y la señal de prohibido aparcar nos indican que se tratan de ese punto. Además, en el primer corte aparecen banderas de Marruecos y un agente de policía marroquí. En la versión extendida que publicó la Cadena SER vemos, en el minuto 00:26, la misma perspectiva que aparece en esta imagen publicada previamente en Google Maps del paso fronterizo.
No hay registros de un intento de entrada a Melilla en la actualidad
Además, hemos hecho una búsqueda por palabras clave en Google y Bing y no hemos localizado ninguna noticia sobre un intento de cruce masivo en la frontera de Melilla el domingo 6 de septiembre, el día en el que se publicó el vídeo. Tampoco RTVE ha informado de hechos similares durante el fin de semana. Sí que se ha publicado que el presidente de la ciudad autónoma ha mostrado su preocupación por que pudiera repetirse un nuevo asalto a las fronteras como el ocurrido el 30 y 31 de julio en Ceuta.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de varios bulos y falsedades sobre la crisis en Ceuta que promueven la idea de una invasión e incentivan el odio hacia los migrantes. Te hemos aclarado que este vídeo no muestra imágenes de un joven migrante con un machete en España, sino que es Colombia y que esta fotografía no muestra una playa de Ceuta, sino que está creada con IA.
Fuentes
- RTVE
- El País
- El Mundo
- La Stampa
- Melilla Hoy
- Google Maps
- Anfas Press