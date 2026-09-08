El Supremo suspende de manera cautelar la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo ha suspendido de manera cautelar la llamada 'ley de nietos', una norma que permite conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

“🔴 El Supremo paraliza la inscripción en el censo electoral de aquellas personas que obtuvieron la nacionalidad española a raíz de la ley de nietos



▪️ El Alto Tribunal atiende la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa, paralizado el derecho a voto para las elecciones… pic.twitter.com/FV2LK1oAqD“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 8, 2026

Se suspende así la incorporación al censo electoral de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del derecho de opción previsto en la 'ley de nietos' y que aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral.

También se suspende su inscripción en el caso de que ya hayan sido inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento.

No obstante, según el auto al que ha tenido acceso RTVE, la suspensión no rige para "las personas con respecto a las cuales los Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones politicas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que su formación se opuso a esta ley. "Teníamos razón", ha escrito en la red social X.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)