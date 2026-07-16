La Junta Electoral exige justificar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la 'ley de nietos'

La Junta Electoral Central (JEC) ha solicitado a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos' y el voto por correo de residentes ausentes así como que elaboren una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.

En su acuerdo de este jueves al que ha tenido acceso RTVE, la JEC responde así a escritos de diferentes formaciones políticas -entre ellas Vox-, en relación con la interpretación y aplicación de la 'ley de nietos'.

En concreto, la JEC se interesa sobre la "corrección jurídica" del procedimiento de actualización del Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero y de la determinación del municipio de inscripción electoral, tras remitirle la Oficina del Censo un informe que no considera suficiente.

"La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral", señala la JEC en el texto.

De esta forma responde el organismo arbitral a las distintas solicitudes que ha recibido en las últimas semanas alertando de la aplicación de esta vía para la obtención de la nacionalidad que está vigente desde finales de 2022.

La 'ley de nietos' se trata de una medida contemplada en la Ley de Memoria Democrática que permite conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista.