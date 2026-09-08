Informe PISA 2025: España cae hasta los peores resultados de su historia en matemáticas, lectura y ciencias

España cae hasta los peores resultados de su historia en el informe PISA 2025, que evalúa a estudiantes de 15 y 16 años al término de la educación obligatoria, y no solo no es capaz de darle la vuelta a su tendencia a la baja en este análisis mundial, sino que empeora en las tres áreas de competencia que se analizan: matemáticas, lectura y ciencias.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado a conocer este martes el informe PISA que tiene como principal objetivo ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo estas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. La prueba valora así hasta qué punto los estudiantes son capaces de resolver problemas complejos, pensar de forma crítica y comunicarse de manera efectiva.

En esta evaluación coordinada por la OCDE junto a los 90 países participantes (38 de la OCDE y 52 asociados) nuestro país está por debajo de la media OCDE y de la media UE en estos tres ámbitos educativos, con un descenso acusado con respecto a hace diez años y en comparación con el informe PISA de 2015 destaca una caída de hasta 45 puntos menos en competencia lectora (el mayor descalabro), de 30 puntos en matemáticas y de 16 en ciencias.

Para este análisis casi 30.000 estudiantes de toda España de 956 centros educativos- en una amplia muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades- realizaron una prueba cognitiva y un cuestionario de contexto. El 77% de los alumnos se encontraba en 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

En la OCDE, el rendimiento de uno de cada cinco jóvenes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura es ahora bajo.

La competencia lectora disminuye de forma ininterrumpida España queda significativamente por debajo en los rendimientos medios en lectura del promedio OCDE de la OCDE y del total de la UE, a diferencia de 2022, cuando no existían diferencias tan significativas entre el rendimiento de España y las referencias internacionales. Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León son las tres comunidades autónomas que obtienen mejor rendimiento en competencia lectora de los alumnos, quedando las tres significativamente por encima de la OCDE y UE. El informe PISA concluye que en España el rendimiento en lectura desciende de forma ininterrumpida y el retroceso se acentúa en el último ciclo. En concreto, el 68% de los estudiantes de España son capaces de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos, aunque a veces complejos, y reflexionar sobre la finalidad y la forma de los textos cuando se les indica expresamente que lo hagan. Solo el 2% de estudiantes alcanzó el nivel superior de lectura (la media es del 6% en la OCDE), esto es, son capaces de comprender textos extensos, abordar conceptos abstractos o contraintuitivos y establecer diferencias entre hechos y opiniones a partir de indicios implícitos relacionados con el contenido o la fuente de la información. Se trata de una tendencia generalizada en todo el mundo, que se achaca en parte al uso de los dispositivos digitales como el móvil, pero también de la inteligencia artificial. Entre 2015 y 2025, la puntuación media en lectura disminuyó 28 puntos en los países de la OCDE, lo que equivale a un año y medio de aprendizaje aproximadamente. Los mejores resultados en términos absolutos en lectura (España tiene 477 puntos) se dieron en Singapur (535 puntos), China (527), Taiwán (508), Japón (503), Corea del Sur (501) e Irlanda (500), prácticamente a 200 puntos de los últimos de la lista: Guatemala (334), Paraguay (334), Kenia (326), Zambia (314) y Ruanda (312).

Por debajo de la OCDE y la UE en matemáticas El rendimiento de España queda significativamente por debajo de las medias de la OCDE y la Unión Europea con una evolución dispar: España registra un descenso continuado, más intenso en el último periodo, mientras que el promedio OCDE-35 presenta una trayectoria más irregular y modera su caída en el periodo más reciente. En cuanto a las comunidades que destacan en competencias matemáticas vuelve a liderar la Comunidad de Madrid, seguida de Castilla y León y Cantabria como las regiones que mejoran los datos globales mundiales y de la UE. La puntuación en matemáticas cayó 22 puntos, lo que representa algo más de un año de aprendizaje, según este informe.

Evolución irregular en ciencia: inferior a la OCDE y similar a la UE En cuanto al rendimiento medio de España en la competencia científica, el informe PISA 2025 pone de manifiesto que es inferior al promedio de la OCDE, pero no presenta diferencias significativas con el total de la UE. De entre las comunidades y ciudades autónomas españolas es la Comunidad de Madrid la que obtiene un mejor rendimiento medio estimado, seguida de Castilla y León y Asturias. Las tres, también en el área de ciencia analizada, presentan un rendimiento significativamente superior al de España, la OCDE y la UE. El estudio de la OCDE concluye que el periodo 2022-2025 ha sido peor para España que para el promedio OCDE y lo ha sido tanto para el alumnado con mejores rendimientos como para el más desaventajado académicamente. Ya en el último informe de 2022 España había mostrado peores resultados, todo ello entonces en un contexto mundial de caída sin precedentes por la pandemia mundial de COVID, pero nuestro país no bajó tanto como el resto y logró (aún con su peor resultado en matemáticas) una puntuación por encima de la media internacional en este ámbito y un empate en ciencia. Pasados estos tres años el informe trata de analizar si aquellos resultados fueron circunstanciales por la crisis en la educación sin precedentes que supuso la pandemia o existe una crisis educativa de carácter estructural. España baja en Matemáticas, Lectura y Ciencias en un contexto mundial de "caída sin precedentes" tras la pandemia ANA MARTÍN PLAZA | DatosRTVE

Lo positivo: alumnos más curiosos y perseverantes No todo es negativo en este informe PISA, que se puso en marcha en el año 2000 y se realiza cada tres años (aunque dada su complejidad, pasará a desarrollarse cada cuatro años). En el análisis de las actitudes y disposiciones del alumnado hacia el aprendizaje, donde se mide la curiosidad y la perseverancia de los estudiantes, los resultados de los alumnos españoles son mejores que el promedio de la OCDE y el total de la UE. También nuestro país presenta un índice global claramente superior en el sentido de pertenencia y valor de la escuela. El alumnado español se sitúa así entre los que manifiestan un mayor sentimiento de integración y vinculación con su centro educativo. España se sitúa además entre los países con menor exposición al acoso escolar, lo que sugiere, apunta el informe PISA, una incidencia relativamente reducida de estas situaciones en comparación con el contexto internacional. La proporción de alumnado que declara haber sufrido acoso escolar es inferior en España a la del promedio OCDE.

Más centros con prohibición de uso de móvil En España, los estudiantes declararon dedicar una media de 1,4 horas al día al uso de dispositivos digitales en el centro educativo para actividades de aprendizaje (el promedio de la OCDE es de 1,7 horas) y 0,7 horas a su uso dentro del centro para actividades de ocio (1,1 en la OCDE). En el conjunto de los países de la OCDE, los estudiantes escolarizados en centros donde no está permitido el uso de teléfonos móviles en las instalaciones del centro tienen aproximadamente un 13% menos de probabilidades de declarar que existe distracción digital. En 2025, el 86% de los estudiantes en España estaba escolarizado en centros con este tipo de prohibición (promedio OCDE: 49 %), frente al 67 % en PISA 2022 (promedio OCDE en PISA 2022: 34 %). Esto indica un aumento considerable de la implantación de las prohibiciones del uso de teléfonos móviles durante este periodo.