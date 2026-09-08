Florentino Fernández y Santiago Segura, un pique legendario: ¿Quién llegará más lejos en 'MasterChef Celebrity Legends'?

MasterChef Celebrity Legends nos dará mil motivos para ser una edición memorable. Pero seguro que uno de ellos será el pique entre Santiago Segura y Florentino Fernández. Su rivalidad dentro de las cocinas no viene de hoy, pero convivir juntos en una misma edición promete. Recordemos que cuando Flo pisó por primera vez las cocinas de MasterChef Celebrity en su quinta edición confesó que su único objetivo era mejorar el resultado que su "amiguete" cosechó la temporada anterior. Y lo hizo. Santiago Segura fue expulsado en el programa 9, mientras que Flo llegó al duelo final. ¿Quién crees que llegará más lejos ahora?

MasterChef Celebrity Masterchef Celebrity Legends - Programa 1 Los 15 aspirantes se encontrarán cada uno con una Caja Misteriosa que esconde una selección de corazones de animales y vegetales. La misión será elaborar un plato libre con al menos tres cor ... rtve play

El comienzo prometía algo de paz ya que, en el entrenamiento previo que Marta Sanahuja organizó para las leyendas, Flo y Santiago compartieron zona de descanso mientras que sus compañeros cumplían a raja tabla las órdenes de Marta. Pero solo hizo falta una prueba para ver que el pique está más vivo que nunca. Cuando a Flo le tocó presentar su plato ante los jueces, comenzó el espectáculo. "¿Qué es esto?", exclamó Pepe al ver la creación del humorista: "Se llama 'Tres corazones y ñordo pá ti' y son patatas revolconas a las que les he metido un poco de ají amarillo". Los jueces no daban crédito y Marta Sanahuja tuvo una ocurrente idea: "Santiago, quiero saber qué opinas tú de este plato". Rápido Flo intentó evitarlo: "No, no, yo no quiero saberlo".

Pero no hubo vuelta atrás. Y las palabras de Santiago pusieron en evidencia a su compañero: "¿Hay que esperar a la eliminatoria para echar a alguien? Esto es como 'El león come gambas'. Es incomestible". Está claro que Flo ha llegado desentrenado, pero este cómico momento nos lo guardamos para siempre. El punto y final lo puso Santiago tirando de ironía: "¡Enhorabuena!".