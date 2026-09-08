Florentino Fernández y Santiago Segura, un pique legendario: ¿Quién llegará más lejos en 'MasterChef Celebrity Legends'?
- Santiago probó el primer plato de Flo y su valoración no decepcionó
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MasterChef Celebrity Legends nos dará mil motivos para ser una edición memorable. Pero seguro que uno de ellos será el pique entre Santiago Segura y Florentino Fernández. Su rivalidad dentro de las cocinas no viene de hoy, pero convivir juntos en una misma edición promete. Recordemos que cuando Flo pisó por primera vez las cocinas de MasterChef Celebrity en su quinta edición confesó que su único objetivo era mejorar el resultado que su "amiguete" cosechó la temporada anterior. Y lo hizo. Santiago Segura fue expulsado en el programa 9, mientras que Flo llegó al duelo final. ¿Quién crees que llegará más lejos ahora?
El comienzo prometía algo de paz ya que, en el entrenamiento previo que Marta Sanahuja organizó para las leyendas, Flo y Santiago compartieron zona de descanso mientras que sus compañeros cumplían a raja tabla las órdenes de Marta. Pero solo hizo falta una prueba para ver que el pique está más vivo que nunca. Cuando a Flo le tocó presentar su plato ante los jueces, comenzó el espectáculo. "¿Qué es esto?", exclamó Pepe al ver la creación del humorista: "Se llama 'Tres corazones y ñordo pá ti' y son patatas revolconas a las que les he metido un poco de ají amarillo". Los jueces no daban crédito y Marta Sanahuja tuvo una ocurrente idea: "Santiago, quiero saber qué opinas tú de este plato". Rápido Flo intentó evitarlo: "No, no, yo no quiero saberlo".
Pero no hubo vuelta atrás. Y las palabras de Santiago pusieron en evidencia a su compañero: "¿Hay que esperar a la eliminatoria para echar a alguien? Esto es como 'El león come gambas'. Es incomestible". Está claro que Flo ha llegado desentrenado, pero este cómico momento nos lo guardamos para siempre. El punto y final lo puso Santiago tirando de ironía: "¡Enhorabuena!".
Santiago y Flo, primeros capitanes
La cosa no se quedó allí, y en la visita a Málaga vivimos un nuevo capítulo dentro de esta prometedora rivalidad. María Escoté, mejor aspirante del primer reto, eligió capitanes, y no lo dudó: "Florentino y Santiago". El directo de cine fue el primero en reaccionar, de nuevo con mucho humor "No lo veo. Pero bueno, estoy contento con el otro capitán". Durante todo el cocinado ambos intercambiaron pullas alimentando así el pique. Pero solo podía ganar uno, y esta batalla la ganó Santiago, que lo primero que hizo fue celebrar en la cara de Flo, al que no le quedó más remedio que aceptar la derrota con deportividad, con la mirada puesta en vengarse.
Para cerrar esta rivalidad en el primer programa, Flo decidió leer un comunicado antes de la prueba de expulsión: "Asumo mi responsabilidad como capitán del equipo y os pido disculpas. Esta situación ha generado una falta de confianza de algunos compañeros hacia mi figura, una figura de gran chef executive. Mis compañeros están confusos, no saben si cocino bien o cocino mal. Pero les digo una cosa: mirad por el retrovisor, que yo voy por otro carril". La reacción de Santiago fue aún más graciosa que el propio comunicado: "Eso lo ha escrito ChatGPT".