María Escoté brilla y se emociona con la donación: "Solo por esto estoy feliz de haber vuelto a MasterChef"
- La jueza de Maestros de la Costura donó los 4.000 euros a la Fundación Aladina
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El pasado 26 de agosto, María Escoté despedía la segunda temporada de Maestros de la Costura Celebrity junto a Lorenzo Caprile, Luis de Javier y Raquel Sánchez Silva, con la victoria de Beatriz Luengo. Ahora vuelve a cambiar su rol para pasar de ser jueza a ser aspirante, de nuevo en las cocinas de MasterChef. Y su arranque en la edición Legends no ha podido ser más brillante: mejor trabajo del primer reto y donación de 4.000 euros. Te contamos cómo fue.
Con una selección de corazones de animales y vegetales como protagonistas del primer cocinado, María Escoté confesó no ser nada fan de la casquería. Pero demostró ser una mujer y una madre con recursos. "Pienso como madre cómo se podrían comer mis hijas eso y en casa todo lo que no les gusta se lo meto en la pasta", reconoció. Y acertó con su plato de pasta fresca con corazones de ternera, tomate y cebolla. "Está maravillosamente bien cocinado. Hay un sabor atomatado con un toque de picante, y la pasta está muy bien. Un plato muy bien hecho", señaló Pepe Rodríguez.
Marta Sanahuja, por su parte, felicitó a la diseñadora por saber camuflar los corazones de ternera: "Es un platazo. Así engañas a quien sea. Házselo en casa a tus hijas, se lo comerán encantadas". Repleta de felicidad, Escoté encontró el momento perfecto para lanzarle un guiño a sus hijas: "Se lo dedico a ellas".
"Solo por esto estoy feliz de haber vuelto a MasterChef"
Llegado el momento de las valoraciones, Anabel Alonso predijo lo que iba a pasar: "María ha sido la mejor". Y no falló. Los platos de la propia Anabel, de Marina y de Mala también recibieron muy buena crítica. Pero el plató de María Escoté fue el número uno. "Enhorabuena, María. Dinos para quién van esos 4.000 euros de la donación", dijo Pepe.
La emoción de la jueza de Maestros de la Costura no desaparecía, y casi con la voz rota dijo: "No me lo creo. Van para la Fundación Aladina que trabaja con niños enfermos. Solo por esto estoy feliz de haber vuelto a las cocinas. Estoy asombrada de mí misma. No me lo quiero creer mucho porque esto es una carrera de fondo, pero ya donar a Aladina me ha hecho feliz".