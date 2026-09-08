María Escoté brilla y se emociona con la donación: "Solo por esto estoy feliz de haber vuelto a MasterChef"

El pasado 26 de agosto, María Escoté despedía la segunda temporada de Maestros de la Costura Celebrity junto a Lorenzo Caprile, Luis de Javier y Raquel Sánchez Silva, con la victoria de Beatriz Luengo. Ahora vuelve a cambiar su rol para pasar de ser jueza a ser aspirante, de nuevo en las cocinas de MasterChef. Y su arranque en la edición Legends no ha podido ser más brillante: mejor trabajo del primer reto y donación de 4.000 euros. Te contamos cómo fue.

Con una selección de corazones de animales y vegetales como protagonistas del primer cocinado, María Escoté confesó no ser nada fan de la casquería. Pero demostró ser una mujer y una madre con recursos. "Pienso como madre cómo se podrían comer mis hijas eso y en casa todo lo que no les gusta se lo meto en la pasta", reconoció. Y acertó con su plato de pasta fresca con corazones de ternera, tomate y cebolla. "Está maravillosamente bien cocinado. Hay un sabor atomatado con un toque de picante, y la pasta está muy bien. Un plato muy bien hecho", señaló Pepe Rodríguez.

Marta Sanahuja, por su parte, felicitó a la diseñadora por saber camuflar los corazones de ternera: "Es un platazo. Así engañas a quien sea. Házselo en casa a tus hijas, se lo comerán encantadas". Repleta de felicidad, Escoté encontró el momento perfecto para lanzarle un guiño a sus hijas: "Se lo dedico a ellas".